Hai băng nhóm lao vào nhau hỗn chiến như "phim hành động", bất chấp sự có mặt của công an

Vụ việc xảy ra tại cổng sân vận động thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) chiều 3/7, khiến người dân bị một phen hoảng sợ.

Công an thị xã Ba Đồn đang triệu tập những người liên quan, điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến - theo Lao Động.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Tiền Phong

Thông tin cụ thể vụ việc từ Tiền Phong: Theo nhiều clip được quay ở nhiều góc độ khác nhau phát trên mạng xã hội cho thấy, vụ hỗn chiến diễn ra khoảng 16 giờ ngày 3/7.

Thời điểm đó, hàng chục đối tượng với gậy gộc, đao kiếm... hò hét lao vào nhau đâm chém loạn xạ gây náo loạn một góc phố, khiến người đi đường một phen hoảng sợ.

Đáng chú ý, trong các clip thấy các đối tượng vẫn lao vào nhau hỗn chiến dù có sự xuất hiện của một số người mặc sắc phục công an.

Hai nhóm đối tượng lao vào nhau hỗn chiến ngay trước mặt lực lượng chức năng. Nguồn: Tiền Phong

Ông Trương An Ninh, Bí thư Thị uỷ Ba Đồn cho biết, Công an thị xã có báo cáo vụ việc, qua công tác nắm tình hình, công an đã ngăn chặn được vụ hỗn chiến.

Theo đó, 2 băng nhóm ở Ba Đồn mâu thuẫn, cả 2 bên đều huy động thêm lực lượng từ TP.Đồng Hới ra, hẹn nhau ở cổng sân vận động để giải quyết. Nắm được tình hình, Công an thị xã Ba Đồn đã phối hợp với Công an TP.Đồng Hới, Công an huyện Bố Trạch ngăn chặn thành công các nhóm từ TP.Đồng Hới có ý định ra Ba Đồn tham chiến.