TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái trẻ trốn truy nã trong... quán karaoke; tin mới vụ Phan Công Khanh

Cô gái trẻ làm trong quán karaoke để trốn truy nã

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vừa bắt giữ Trương Thị Hoàng Dung (sinh năm 2000, quê Quảng Bình) đang bị Công an TP.Dĩ An truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dung bị các trinh sát bắt giữ khi đang bỏ trốn. Ảnh: CACC. Nguồn: PLO

Theo hồ sơ, Dung bị Công an TP.Dĩ An bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Trong thời gian được tại ngoại để điều tra, Dung đã bỏ trốn, đến tháng 8/2022 Công an TP.Dĩ An đã ra quyết định truy nã.

Sau thời gian truy tìm, các trinh sát thuộc tổ truy nã Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện Dung trốn tại TP.Thuận An và đang làm cho một quán karaoke.

Sau thời gian theo dõi, các trinh sát bắt giữ Dung trên quốc lộ 13 (phường Bình Hòa, TP.Thuận An), khi người này đang trên đường đến địa điểm làm việc.

"Siêu đại gia" Phan Công Khanh vỡ nợ bao nhiêu trước khi vướng vòng lao lý?

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết trước khi vướng vòng lao lý, Phan Công Khanh từng đánh bạc ở Campuchia vỡ nợ gần 100 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Ngày 2/8, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, trước khi vướn vào vòng lao lý bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", siêu đại gia Phan Công Khanh từng sang Campuchia đánh bạc vỡ nợ với số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Cụ thể, theo nguồn tin, để có tiền xoay sở, Khanh mở showroom K-Super trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) nhằm lợi dụng tên tuổi trước đó của anh ta để nhiều người ký gửi xe bán, từ đó có thể "lấy chỗ này, đắp chỗ kia".

Cuối cùng, hành vi của Khanh bại lộ, khi khách hàng tên H. (32 tuổi, TP.HCM) gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo Khanh lừa đảo, chiếm đoạt siêu xe Maclaren.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Mohamach Da Pha về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", hôm 23/7.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.

Cựu Phó Chủ tịch TP.Điện Biên Phủ và 8 bị cáo hầu tòa vụ gây thiệt hại khi "mở rộng sân bay"

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (2/8), Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên toà xét xử sơ thẩm 9 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong quá trình thực hiện Dự án sân bay Điện Biên.

9 bị cáo phải hầu tòa trong vụ án này gồm: Nguyễn Thị Khương (SN 1965), cựu nhân viên hợp đồng của Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977), cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ; Trần Thị Vân (SN 1978), cựu Giám đốc Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ; Phạm Trung Kiên (SN 1984), cựu Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch; Trần Xuân Mạnh (SN 1984), Nguyễn Đình Hiệp (SN 1976), cựu Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Điện Biên Phủ; Bùi Thị Ánh (SN 1967), Bùi Mạnh Cường (SN 1990), nhân viên Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Điện Biên Phủ; Trần Thị Hoà (SN 1985), viên chức Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ.

TAND tỉnh Điện Biên cũng triệu tập tổng cộng 65 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và 40 người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tổng cộng có 10 luật sư tham gia bào chữa, trong đó luật sư Huỳnh Phương Nam (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) và Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm tại dự án mở rộng sân bay Điện Biên. Nguồn: Công Lý

Bị cáo Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên truy tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” theo quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật Hình sự và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Tuấn Anh bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” theo quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Thị Hòa bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Dự án sân bay Điện Biên, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã giao cho Trung tâm quản lý đất đai chủ trì thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Nguyễn Thị Khương được giao làm trưởng nhóm VI thực hiện nhiệm vụ kê khai, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các đối tượng có đất bị thu hồi, trong đó có diện tích của Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên.

Trong khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh Điện Biên thì Nguyễn Tuấn Anh (khi đó là Phó Chủ tịch thành phố) đã trực tiếp chỉ đạo Trần Thị Vân lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Vân tiếp tục chỉ đạo Khương lập và trình Vân ký báo cáo, tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ.

Do bị thúc ép nên Khương lấy tài liệu thu thập khi lập phương án đợt 31 mà không thu thập thêm bất cứ tài liệu nào rồi chuyển cho Vân ký duyệt. Bộ phận thẩm định cũng báo cáo việc này với Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ và được chỉ đạo “cho phép trình để ký duyệt”.

Từ tháng 4 – 12/2021, Khương, Vân và Tuấn Anh đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gây thiệt hại của Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Các bị cáo Kiên, Mạnh, Hiệp, Ánh gây thiệt hại của Nhà nước gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Khương, Vân và Hòa còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 267 triệu đồng.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 2 - 4/8.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 2/8, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương và trao thưởng số tiền 50 triệu đồng cho ban chuyên án truy xét, bắt giữ nhanh hai đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Thuận An vào ngày 31/7.



Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thành Thông (SN 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 2006, cùng ngụ tại An Giang). Nạn nhân được xác định là N.T.K (SN 2002, quê Hậu Giang).

Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao khen thưởng cho ban chuyên án. Ảnh: Hoàng Minh

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương, chúc mừng thành tích phá án nhanh của các lực lượng, đặc biệt Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp hiệu quả với công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng điều tra, xác minh, truy bắt được các đối tượng gây án trong thời gian ngắn.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thông và Mỹ Anh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã bàn nhau hẹn anh K ra khu vực bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.Thuận An.

Thông và Mỹ Anh thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: A.X

Camera ghi lại hình ảnh 2 đối tượng khi tẩu thoát. Ảnh: A.X

Tại đây, Thông đã dùng hung khí sát hại anh K cướp xe máy rồi cả hai rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, công an đã bắt được cả 2 đối tượng vào tối 1/8.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 31/7, nhiều người đi tập thể dục ở khu đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.Thuận An tá hỏa phát hiện một thanh niên tử vong trên người có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Sự việc được người dân trình báo đến công an. Công an TP.Thuận An đã có mặt phong tỏa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ghi nhận, tại hiện trường là khu đất dự án rộng hàng chục hécta, tuy nhiên chỉ mới hình thành đường đi chứ chưa có nhà cửa cũng như người sinh sống. Thường ngày người dân hay vào đây thả diều, tập thể dục.

Tối 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.Thuận An bắt giữ hai nghi phạm trên.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/8, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983) cùng Phạm Phi Hùng (SN 1991), Lê Văn Mạnh (SN 1990, đều quê Nghệ An) bị TAND TP.Hà Nội phạt tử hình về hành vi mua bán hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cả 3 bị cáo đều có tiền án trong đó Hùng và Tuấn cùng thụ án tại Trại giam số 3 Bộ Công an do liên quan ma túy, ra tù năm 2017. Còn Mạnh có 3 tiền án về đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm và ra tù năm 2018.

Có lúc, Phạm Phi Hùng không khai báo, ngồi xuống đất, gục mặt.

Trong vụ án được xét xử ngày 2/8, cả 3 bị truy tố do có hành vi vận chuyển, mua bán 6,1kg heroin. Tuy vậy, chỉ có bị cáo Mạnh trả lời xét hỏi tại tòa, Phạm Phi Hùng không trả lời, có lúc ngồi xuống đất, bó gối, gục mặt.

Còn Nguyễn Anh Tuấn mặc trang phục cũ, chiếc áo trắng màu "cháo lòng" và được chủ tọa nhận xét "lắc lư như nghệ sĩ". Trước mọi câu hỏi, anh ta chỉ nói những câu không liên quan như "ma bảo cháu làm" hoặc "ma không cho cháu ngủ, nếu cháu ngủ ma giết"…

HĐXX sau đó công bố những lời khai tại giai đoạn điều tra, cùng những chứng cứ khác, tuyên họ phạm tội.

Theo cáo trạng, trưa 12/4/2019, tại Bến xe Nước Ngầm, Lê Văn Mạnh bị cảnh sát bắt quả tang khi đang đi bộ, xách một túi chứa 18 bánh heroin nặng hơn 6,1kg. Anh ta lập tức khai đang chuyển số hàng trắng này cho Phạm Phi Hùng đang chờ gần đó.

Cảnh sát tìm ra Hùng khi người này ngồi chờ mạnh trên xe Ford Explore màu đen. Qua xét hỏi nhanh tại chỗ, Hùng khai, dự định nhận ma túy từ Mạnh rồi chuyển cho Nguyễn Anh Tuấn – đang chờ trên đường Giải Phóng, cạnh một nhà nghỉ. Tuấn lập tức bị bắt.

Điều tra xác định, tháng 2/2019, Hùng đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai thì được Tuấn (bạn tù) đến thăm hỏi và đặt mua 20 bánh heroin. Hùng đồng ý và gọi điện cho một người Lào tên Vông (chưa xác định được) để xin cấp hàng.

Khoảng 2 tháng sau, Vông báo có heroin nên Hùng nhờ bị cáo Mạnh đến Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận hàng rồi đi xe khách về Hà Nội. Hùng dự định đón Mạnh ở bến xe Nước Ngầm và cùng đi giao hàng cho Tuấn nhưng chưa kịp gặp nhau thì bị bắt.

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 1/8, một lãnh đạo Công an phường Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã tiếp nhận tin báo và đang xác minh vụ việc người phụ nữ cho rằng bị kẻ gian "thôi miên" để lấy hết tiền tiết kiệm.

Hình ảnh nhóm người lạ chở bà D. về nhà. Nguồn: NLĐO

Thông tin cụ thể vụ việc: Theo trình báo của bà P.T.D. (68 tuổi, ngụ phường Tân Thành), sáng 28/7, khi bà vừa ra tới chợ (đoạn Mai Hắc Đế - Giải Phóng, TP.Buôn Ma Thuột) thì có một nhóm người đến bắt chuyện rồi vỗ vai một cái.



Sau cái vỗ vai này, bà D. "gần như không kiểm soát được hành vi của mình". Bà D. dù đã phản ứng là "không đi vì không có mũ bảo hiểm" nhưng sau đó vẫn lên xe máy của 1 phụ nữ.

Sau khi bị chở đi 1 vòng, bà D. gặp 1 người đàn ông tự xưng là bác sĩ tới bán hộp thuốc trị bệnh rối loạn tiền đình, căn bệnh mãn tính mà bà đang mắc phải, với giá 23 triệu đồng. Khi bà D. nói không đủ tiền thì 1 phụ nữ xuất hiện, nói chia lại một nửa.

Sau đó, nhóm người này chở bà D. về nhà lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm là 9,9 triệu đồng. Theo bà D., đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bà mới tỉnh táo và biết mình bị lừa.

Theo camera an ninh ghi lại, khi bà D. về thì có chồng ở nhà. Bà D. giải thich do mất kiểm soát nên không nói gì với chồng. Khi thấy nhóm người lạ mặt đứng trước nhà, chồng bà D. ra ngoài xem thì bên trong, bà đã đưa tiền cho 1 phụ nữ.

CLIP: Người phụ nữ cho rằng bị "thôi miên" lấy sạch tiền tiết kiệm. Nguồn: NLĐO