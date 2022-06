TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội; truy tìm 5 người đục tường trốn khỏi nhà giam

Bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/6, Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC Hà Nội) Trương Quang Việt.

Cụ thể, nguồn tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhân sự thuộc CDC Hà Nội để làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt. Ảnh: GK

Theo đó, Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt – Giám đốc CDC Hà Nội. Ông Việt bị bắt vì sai phạm ở thời điểm là Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội.

Cơ quan công an cũng bắt giữ 1 người khác tại CDC Hà Nội, đó là kế toán trưởng của CDC Hà Nội. Các quyết định trên đang chờ Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội phê duyệt.

Được biết, ông Trương Quang Việt được bổ nhiệm chức Giám đốc CDC Hà Nội vào khoảng tháng 2/2022.

Trước đó, hồi tháng 6/2020, ông Trương Quang Việt được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Phụ trách điều hành CDC Hà Nội khi đang là Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

CDC Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động chuyên môn về công tác y tế dự phòng trên địa bàn Hà Nội. Đơn vị này có trách nhiệm và hoạt động với mục đích làm giảm tỉ lệ mắc bệnh, chết do các dịch bệnh truyền nhiễm, không truyền nhiễm, giảm thiểu tác hại kinh tế, sức khỏe, thời gian do dịch bệnh gây ra, thông qua các hoạt động dự phòng tích cực. Đây cũng là đơn vị chuyên môn có nhiệm vụ chính trong phòng chống Covid-19 của thành phố, có nhiệm vụ sàng lọc, kiểm soát, xét nghiệm, đưa ra cảnh báo và công bố những người nhiễm bệnh.

Truy tìm 5 đối tượng đục tường trốn khỏi nhà giam

Như Dân Việt đã thông tin, 5 đối tượng đục tường trốn khỏi nhà giam gồm: Vũ Văn Dũng (SN 1995, ở Mỹ Hòa, Hưng Yên), Đinh Khánh Đạt (SN 1996, ở TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Vũ Thành Nghị (SN 1990, ở Ninh Giang, Hải Dương), Đào Đình Kiên (SN 2001, ở Mỹ Hòa, Hưng Yên), Nguyễn Văn Long (SN 1991, ở Yên Mỹ, Hưng Yên).

Cảnh sát ra lệnh truy nã 5 đối tượng về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ". Ảnh: Công an Hưng Yên.

Được biết, khoảng 1h ngày 9/6, nhóm người trên đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên). Cùng ngày, cảnh sát ra lệnh truy nã cả 5 người.

Sau khi bỏ trốn, các đối tượng về nhà Đạt tại TP.Hải Dương lấy xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A mang BKS: 34A-468.72, màu trắng rồi cùng chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4h08' cùng ngày, chiếc xe di chuyển qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định.

Cục CSGT đã đề nghị các trưởng phòng CSGT các tỉnh, thành chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát; rà soát camera phạt nguội; các trạm thu phí trên địa bàn để phát hiện chiếc xe trên, phối hợp truy bắt nhóm đối tượng đục tường, trốn khỏi nhà giam.

Chém 3 người cùng làng thương vong rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 9/6, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.



Thông tin ban đầu vụ chém 3 người cùng làng thương vong rồi bỏ trốn từ cơ quan công an cho biết, vào thời điểm trên, nghi phạm Lê Văn Lượng (38 tuổi, trú làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) đã dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh P.V.M (38 tuổi) và chị P.T.H (34 tuổi).

Sau đó, Lượng tiếp tục tìm sang nhà người khác ở cùng thôn, chém một người đàn ông (54 tuổi).

Lê Văn Lượng. Ảnh: Công an Thanh Hoá cung cấp

Cả ba nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị P.T.H đã tử vong. Sau khi chém 3 người xong, Lê Văn Lượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát đi thông báo để người dân trên địa bàn cảnh giác về đối tượng, đồng thời đề nghị người dân nếu phát hiện Lê Văn Lượng thì báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại của Công an tỉnh Thanh Hoá 02373.725.725.

Liên quan tới vụ việc này, nguồn tin từ Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, hiện đơn vị đang huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa truy bắt nghi phạm Lê Văn Lượng.

Do khu vực xã Thạch Lập giáp với huyện Bá Thước, là khu vực rừng núi, địa hình phức tạp nên việc truy bắt Lượng gặp nhiều khó khăn.

Hiện, nguyên nhân, động cơ gây án của nghi phạm Lê Văn Lượng vẫn chưa được làm rõ.

Thiếu nữ vờ nhảy cầu tự tử để trục lợi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/6, Công an thị trấn U Minh (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa lật tẩy chiêu trò của một thiếu nữ giả vờ nhảy cầu tự tử để trục lợi.

Theo đó, ngày 9/6, Công an thị trấn U Minh tiếp nhận thông tin một thiếu nữ có ý định nhảy cầu tự tử. Qua động viên, người này đã từ bỏ ý định trên.

Thiếu nữ vờ nhảy cầu tự tử để trục lợi. Ảnh: CACC

Làm việc với công an, thiếu nữ trên khai nhận tên Lan (SN 2005, ngụ tỉnh Bình Dương) và nguyên nhân dẫn đến việc tự tử là vì bị bạn trai lừa tình và tiền.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác minh và xác định được, thiếu nữ nói trên tên thật là Nguyễn Ngọc Lam (SN 2003, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Bước đầu Lam khai nhận đã sử dụng thủ đoạn vờ nhảy cầu tự tử để người dân địa phương thương xót, rồi trục lợi.

Lam cũng đã thực hiện hành vi tương tự ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bắt giữ nghi phạm đến nhà nhậu, đâm chết gia chủ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) bắt giữ nghi phạm Nay Khê (23 tuổi, trú tại buôn Nu, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 8/6, Nay Khê và một số người bạn khác cùng uống rượu tại nhà Nay Quang (30 tuổi, trú tại buôn Nu, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) thì giữa Nay Khê và Nay Quang xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Sau đó, Quang đã dùng tay đánh Khê. Bực tức vì bị đánh nên Khê bỏ về nhà lấy một con dao nhọn dài khoảng 41cm rồi trở lại để trả thù.

Nay Khê - nghi phạm dùng dao đâm chết gia chủ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu - tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Khi thấy Khê mang dao đến thì Quang có những lời nói thách thức và Khê đã dùng dao chém một nhát ngang cổ nhưng Quang né được. Chưa dừng lại ở đó, Khê tiếp tục đâm 1 nhát vào vùng bụng của Quang rồi vứt dao lại bỏ đi.

Hậu quả, Quang bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 3h sáng 9/6 thì Quang tử vong.

Sau khi nghe tin Quang tử vong, Khê đã đến Công an xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đầu thú.

Hiện, vụ việc dùng dao đâm chết gia chủ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhóm cán bộ mua hàng Trung Quốc rồi “thổi giá” lên 3 lần

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố Vũ Thị Hương Duyên cùng Nguyễn Thị Bích Liên, lần lượt là Trưởng phòng và cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Nam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ vi phạm đấu thầu xảy ra tại huyện Việt Yên (Bắc Giang), khởi tố tháng 1/2022.

Từ trái qua, các bị can: Thao, Hà và Cao. Ảnh: Công an Bắc Giang

Ngoài Duyên, Liên, các bị can khác gồm: Nguyễn Huy Thao, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên; Nguyễn Thị Song Hà, Phó phòng Tài chính huyện Việt Yên; Nguyễn Văn Cao, chủ cơ sở kinh doanh Trần Vũ; Nguyễn Thị Nhan, nguyên chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Việt Yên; Bùi Thị Huế, cựu Giám đốc Công ty TNHH Sách và Thiết bị giáo dục Thái Nguyên.

Cảnh sát cáo buộc, nhóm người trên có hành vi thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu; thực hiện hành vi lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục lên từ 2 đến 3 lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhiều tỷ đồng.

Hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, nhưng các bị can lập khống chứng từ, mua đi bán lại để "thổi giá".

Cùng việc khởi tố các bị can, phía điều tra cho hay đã thu hồi 1,3 tỷ đồng tiền thất thoát trong vụ án.