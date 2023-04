Nữ Tổng Giám đốc Công ty Thủy Phát Land bị bắt khi đang lẩn trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng Trần Thị Thuỷ (SN 1989, quê tỉnh Trà Vinh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.



Trần Thị Thủy là Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thủy Phát Land có trụ sở tại phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

Trần Thị Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trần Thị Thủy bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Khoảng tháng 1/2021, mặc dù, không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép bà Trần Thị Thủy và Công ty Thủy Phát Land được quyền môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng Trần Thị Thủy vẫn đại diện Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng và Thủy đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.

Khi đến hạn hợp đồng, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T.

Sau đó, Trần Thị Thủy thừa nhận do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác và cam kết trả lại cho bà T. số tiền 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, Thủy chỉ trả cho bà T. 50 triệu đồng sau đó cắt đứt liên lạc với bà T.

Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,31 tỉ đồng.

Trần Thị Thuỷ nhận đặt cọc của bà H. số tiền 615 triệu đồng. Tuy nhiên khi đến ngày ký công chứng chuyển nhượng, Thủy viện nhiều lý do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc ký công chứng.

Đến tháng 4/2021, Thủy cho biết do Công ty Thủy Phát Land không thanh toán tiền mua đất nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng 3 lô đất cho người khác và làm bản cam kết với bà H. sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng.

Tuy nhiên đến nay, Thủy không trả lại tiền cho bà H. và bỏ trốn xuống TP.HCM thì bị công an bắt giữ.

Ngoài ra, ngày 17/1, Trần Thị Thủy cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An ra quyết định truy nã về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Tài xế "Drift xe" trước Nhà hát Lớn, hàm cá mập ở Hà Nội chính thức bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, liên quan vụ tài xế "Drift xe" trước Nhà hát Lớn, hàm cá mập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1984, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Về diễn biến vụ việc, ngày 18/4/2023 Cơ quan Cánh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1984, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, nơi ở tại phường Vĩnh Phúc, Ba Đình) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Ngọc Thắng bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" sau vụ "Drift xe" trước Nhà hát Lớn, hàm cá mập. Ảnh: CACC

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thắng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 17/4, Công an phường Tràng Tiền tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện 1 xe ô tô nhãn hiệu NISSAN màu trắng, BKS: 30H-694.04 do một nam thanh niên điều khiển tốc độ cao, rú ga, Drift (Drift là một kỹ thuật lái xe mà người điều khiển cố tình làm thừa lái ở tốc độ cao, khiến bánh sau trượt trên đường nhưng vẫn có thể đảm bảo được tốc độ và hướng di chuyển của xe như mong muốn) nhiều vòng quanh bùng binh tại trước Nhà hát Lớn.

Khi đối tượng dừng xe lại tại trước bên trái Nhà hát Lớn thì tổ công tác Công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu đối tượng dừng xuống xe nhưng đối tượng không chấp hành, đồng thời phóng xe bỏ chạy thoát về phía Tràng Tiền - Trần Quang Khải.

Chiếc xe mà Nguyễn Ngọc Thắng đã sử dụng để gây rối trật tự công cộng trước cửa Nhà hát Lớn. Ảnh: MXH

Sự việc trên đã được một số cá nhân đăng tải bài viết, kèm video lên mạng xã hội phản ánh sự việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Tập trung xác minh làm rõ, chiều 17/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh, mời đối tượng Thắng lên làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận điều khiển xe ô tô nẹt bô, Drift tại khu vực Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, bùng binh trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội rạng sáng 16/4 và ngày 17/4 như đã nêu trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu NISSAN màu trắng, BKS: 30H-694.04 và 1 chiếc điện thoại di động của Nguyễn Ngọc Thắng.

Qua kiểm tra xe ô tô, phát hiện đối tượng đã độ, thay lắp một số bộ phận trên xe ô tô, cụ thể là lắp thêm chắn gió đuôi xe, lắp thêm đèn nháy phía trước (để ở giữa taplo), lắp độ thêm giả hốc gió (2 chiếc đặt ở trần xe), líp bảo vệ xe, vây chia môi cản trước xe hai bên, độ thay bô on-off (bô này có thể bật tắt để điều khiển tiếng âm thanh bô, khi tắt đi âm thanh bô sẽ bình thường, khi bật lên thì bô xe sẽ kêu to hơn), cần số được thay bằng vật có hình dạng giống chuôi kiếm.

Kiểm tra trích xuất hình ảnh từ camera hành trình của đối tượng rạng sáng 17/4, xác định ngoài việc điều khiển xe như trên, đối tượng bật bô nổ to đi qua các tuyến phố (Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, vòng hồ Hoàn Kiếm) tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, tốc độ khoảng 40-60km/h và còn thực hiện Drift tại khu vực vòi phun nước - hàm cá mập, hồ Hoàn Kiếm.

Án mạng kinh hoàng, 3 người trong một gia đình thương vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 20/4, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Yên Cường (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trọng án khiến 2 người tử vong và 1 người trọng thương.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. (Ảnh: Công an Hà Giang). Nguồn: Công Lý

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, trước đó khoảng 4 giờ 30 phút sáng 20/4, nghi phạm Hoàng Dùn Thin (SN 1971) đã dùng dao chém vợ là bà Hoàng Mùi Sỉ (SN 1970) và con trai là Hoàng Càn Sếnh (SN 1997).

Hậu quả, bà Sỉ tử vong, còn anh Sếnh bị thương nặng. Sau khi gây án, Hoàng Dùn Thin đã tự sát và chết trong phòng ngủ.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Bắc Mê đã có mặt tại hiện trường để tổ chức điều tra, xác minh.

Người phụ nữ bị đâm chết tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Ngày 21/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp Công an TP.Từ Sơn điều tra vụ án mạng xảy ra tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (phường Tân Hồng, TP.Từ Sơn).

Theo cơ quan chức năng, tối 20/4, một người phụ nữ bị đâm nhiều nhát bằng dao tại lô J5, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn. Đối tượng gây án được xác định là nam giới, đã bỏ trốn.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: VOV

Nạn nhân sau khi bị đâm đã tử vong tại chỗ. Nhà chức trách cho hay, người phụ nữ này là công nhân của khu công nghiệp.



Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy bắt đối tượng gây án, điều tra làm rõ vụ án mạng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 21/4, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm 3 năm tù với Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Mức án này thấp hơn so với đề nghị của Viện kiểm sát là từ 4 - 5 năm tù.

Cùng tội danh, 4 thuộc cấp của ông Tuấn bị tuyên phạt: Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó giám đốc: 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên Kế toán trưởng: 2 năm tù; Đoàn Trọng Bình, nguyên Phó phòng Vật tư y tế: 2 năm 6 tháng tù; Nghiêm Tuấn Linh, nguyên Phó phòng Vật tư y tế: 2 năm 6 tháng tù.

Nhóm doanh nghiệp tư nhân bị tuyên phạt gồm: Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Công ty Thiết bị y tế Hoàng Nga: 3 năm 6 tháng tù; Phan Tuấn Đạt, nguyên Chủ tịch Công ty Công nghệ sinh học Kim Hòa Phát: 2 năm tù cho hưởng án treo; Phạm Huy Lập, Giám đốc Công ty Hoàng Nga: 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Nga: 2 năm tù; Trần Phú Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC: 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hồng Dũng, Phó giám đốc Công ty định giá AIC: 2 năm tù và Nguyễn Trung Dũng, nhân viên Công ty định giá AIC: 23 tháng 8 ngày tù (trả tự do tại tòa).

Có 12 bị cáo trong vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tại tòa, các bị cáo cho rằng Bệnh viện Tim từ ngày bị cáo Tuấn về làm Giám đốc có số bệnh nhân tăng đột biến lên phải mượn vật tư để sử dụng; các công ty tư nhân cũng sẵn sàng "cho vay" hàng hóa, dùng trước thanh toán sau. Phía Bệnh viện Tim Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Theo tòa án, hành vi của các bị cáo xâm phạm họat động bình thường của cơ quan tổ chức, làm giảm uy tín của Bệnh viện Tim; đi ngược công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng nên cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc, tương xứng với hành vi.

Trong vụ án, Nguyễn Quang Tuấn bị xác định giữ vai trò chính khi yêu cầu cấp dưới lập, trình hồ sơ rồi phê duyệt đơn giá vật tư theo đề nghị của các công ty Hoàng Nga, Kim Hòa Phát.

Ông Tuấn tuy vậy được ghi nhận là người có chuyên môn cao, chuyên gia đầu ngành về tim mạch, được đánh giá cao về chuyên môn và trình độ y học. Bản thân ông Tuấn là Giáo sư, Tiến sĩ thường xuyên giảng dạy, viết sách; từng là Đại biểu Quốc hội; từng cứu sống nhiều người nên được nhân dân yêu quý.

Hành vi phạm tội của bị cáo Tuấn xảy ra trong khi ngành y tế khó khăn, khó mua vật tư vì thiếu sót pháp luật. Bị cáo do vậy nóng vội nên phạm tội nhưng đã nhận trách nhiệm, thành khẩn khai báo và đã tự nguyện nộp hơn 6 tỷ đồng khắc phục hậu quả dù không phải bị đơn dân sự. Sai phạm của bị cáo về đấu thầu, không liên quan ngành y nên có thể áp dụng hình phạt thấp để sớm trở về đóng góp cho đất nước và xã hội.

Chủ tọa tuyên án sơ thẩm.

Theo án sơ thẩm, nhóm Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Công ty Hoàng Nga và Phan Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Kim Hòa Phát đặt vấn đề và được Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho 2 doanh nghiệp này được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận.

Giai đoạn 2016-2017, Bệnh viện Tim tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng gồm 5 gói đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng trị giá trên 247 tỷ đồng và 4 gói chỉ định thầu rút gọn mua 538 mặt hàng, trị giá gần 348 tỷ đồng

Kết quả, Công ty Hoàng Nga đã tham gia và trúng 5 gói thầu còn Kim Hòa Phát đã trúng 4 gói thầu gồm 400 Stent và một số vật tư khác. Tuy nhiên, những mặt hàng này bị nâng giá cao hơn thực tế, theo cáo trạng.

Ông Nguyễn Quang Tuấn bị xác định là người có trách nhiệm chính trong vụ án.

Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của các công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát, bị can Nguyễn Quang Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Cơ quan định giá kết luận, hành vi thông thầu nói trên gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim, Quỹ bảo hiểm xã hội hơn 22,8 tỷ đồng tại 5 gói thầu năm 2016 và hơn 30 tỷ đồng với các gói thầu năm 2017; tổng là hơn 53 tỷ đồng.

Cùng việc tuyên án tù các bị cáo, tòa buộc vợ chồng Đảng, Oanh phải bồi thường hơn 14 tỷ đồng cho Bệnh viện Tim; ghi nhận họ đã bồi thường 33 tỷ đồng. Các bị cáo khác đã bồi thường nên được ghi nhận. Tòa cũng tịch thu 10.000 USD bị cáo Tuấn hưởng lợi bất chính.