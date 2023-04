Ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, chiều 21/4, Đội CSGT - trật tự Công an huyện Vân Đồn phối hợp Công an xã Đài Xuyên đã thực hiện chốt chặn, xử lý nhóm thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên đường gom cao tốc.

Nhóm thanh niên đi xe máy đánh võng trên đường gom cao tốc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh



Trước đó, trong quá trình thực hiện tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn, tổ công tác Công an huyện Vân Đồn phối hợp Công an xã Đài Xuyên phát hiện một nhóm gồm 10 thanh niên điều khiển 7 xe mô tô tháo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đoạn đường từ cao tốc nút giao Bình Dân đến khu phức hợp xã Vạn Yên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bố trí chốt chặn, vây bắt được 6 đối tượng và 5 xe mô tô (2 xe có gắn biển số dưới 50cm khối, 3 xe mô tô không gắn biển số).

Tại cơ quan Công an, các thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đặc biệt, cả 6 trường hợp bị bắt giữ trên đều là những đối tượng đã bỏ học và sinh năm từ 2005 đến 2008, cụ thể: L.V.K (SN 2006, trú tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn), L.V.N (SN 2006), P.V.C (SN 2005), L.T.H (SN 2006), L.T.T (SN 2008), P.Đ.M (SN 2008, đều trú tại xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn).

Công an huyện Vân Đồn đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và yêu cầu nhóm thanh niên cam kết không tái phạm.

Ngoài nhóm bị bắt giữ, xử lý, Đội CSGT - trật tự Công Công an huyện Vân Đồn đang tiếp tục xác minh, làm rõ 4 đối tượng còn lại về hành vi tương tự để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.