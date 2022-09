TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm đánh người mù tử vong; tin mới vụ thi thể nữ cuộn bạt ven đường

Bắt nghi phạm đánh người mù tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) bắt giam Ly Se Xuy (SN 1984) và Phu Thố Suy (SN 1974, cùng ở xã A Mú Sung) để điều tra hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án đánh người mù tử vong. Ảnh: CACC



Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 11/9, người dân phát hiện ông C (SN 1984) nằm trên vũng máu trước cửa nhà Ly Se Xuy nên báo công an. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vỡ hộp sọ tụ máu nội vùng đầu.

Cảnh sát sau đó xác minh sau đó triệu tập Ly Se Xuy và Phu Thó Suy lên làm việc. Cả hai thừa nhận đã sát hại ông C.

Cán bộ công an và viện kiểm sát lấy lời khai các nghi phạm đánh người mù tử vong. Clip: CACC

Nhóm này cho hay, tối 11/9 đã cùng nạn nhân uống rượu tại nhà Ly Se Xuy nhưng quá trình này xảy ra mâu thuẫn.

Ông C vốn bị mù nên lúc đó đi nhặt một cây gậy, vừa đi vừa chọc gậy xuống nền nhà để xác định phương hướng nhưng chọc vào chân Xuy. Đối tượng liền giật lấy cây gậy, vụt vào vùng đầu và tay C sau đó còn lấy thanh inox tiếp tục đánh.

Phu Thó Suy giúp sức bằng cách cầm điếu cày vụt đánh liên tiếp vào đầu ông C và đẩy nạn nhân ngã từ nhà ra sân, bất tỉnh tại chỗ.

Thông tin mới nhất vụ thi thể nữ cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/9, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Văn Thế (SN 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) - nghi phạm vụ thi thể nữ cuộn bạt ven đường - về tội Giết người được quy định tại Điều 123 và tội Cướp tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Dương Văn Thế (còng tay) - nghi phạm vụ thi thể nữ cuộn bạt ven đường. Ảnh: CACC

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Dương Văn Thế khai nhận, khi đối tượng chuẩn bị thực hiện hành vi hiếp dâm đã bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Do sợ nạn nhân tố cáo hành vi đồi bại của mình, Thế đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi sát hại nạn nhân, Dương Văn Thế đã lấy một điện thoại di động, tiền và một số vật dụng cá nhân của nạn nhân, sau đó đối tượng mang đi phi tang tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 8/9, người dân tham gia giao thông đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế đã phát hiện một thi thể được che đậỵ bạt dứa nằm ven đường, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối và chưa rõ danh tính.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định, đây là vụ giết người. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra. Đến tối cùng ngày đã xác định được danh tính nạn nhân là chị G.T.P. (SN 2005 ở xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện.

Sau 24 giờ điều tra, xác minh kể từ khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế.

Tại Cơ quan điều tra, Dương Văn Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chị G.T.P. vào rạng sáng 5/9.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ được toàn bộ vật chứng liên quan, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Xác minh xử lý vụ 2 nữ sinh bị nhóm nữ sinh tấn công dã man

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 13/9, bà Trần Thị Mỹ Phúc, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, lãnh đạo xã vừa chỉ đạo công an xác minh, điều tra vụ hai nữ sinh bị một nhóm khác đánh hội đồng. Lãnh đạo xã cũng cho biết sẽ mời phụ huynh của các em học sinh này lên làm việc.

Hình ảnh nữ sinh đánh bạn. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin, trước đó, ngày 12/9, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh lần lượt dùng nón bảo hiểm, tay bo tấn công 2 nữ sinh, xung quanh là nhiều tiếng cười đùa của cả nam lẫn nữ.

Trong đó, nữ sinh mặc áo trắng bị 3 nữ sinh khác nắm tóc, đấm, đá liên tục vào đầu, mặt, bụng… Không dừng lại ở đó, nữ sinh áo trắng còn bị lột đồ trong tiếng cười đùa.

Nữ sinh áo vàng bị đánh bất tỉnh. Ảnh cắt từ clip

Còn nữ sinh áo khoác màu vàng bị khoảng 4 học sinh khác dùng tay, chân liên tiếp đấm, đá, đạp vào người, tát vào mặt. Thậm chí, một người dùng mũ bảo hiểm liên tục đập xuống đầu nạn nhân đến vỡ nát mũ. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo xã Thanh Sơn đã vào cuộc xác minh.

Clip: Nữ sinh đánh nhau.

Qua xác minh, xác định vụ việc xảy ra vào chiều Chủ nhật (11/9) giữa một số học sinh Trường THCS - THPT Tây Sơn. Theo đó, có 2-3 học sinh mâu thuẫn nên đánh nhau, số khác là bạn bè đi cùng đứng xem và giúp sức.

Bà Phúc nói: "Vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ, địa điểm xa trường với nhiều học sinh liên quan. Hiện tôi đang cho các cán bộ hoàn tất hồ sơ để có hướng xử lý các em vi phạm. Chắc chắn sẽ xử lý nghiêm việc này".

Còn thầy Nguyễn Ngọc Toản, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Tây Sơn cho hay, sau khi nắm thông tin đã mời các em học sinh lên làm việc, tường trình lại sự việc. Hiện trường cũng đang chờ báo cáo cụ thể từ phía công an mới có hướng xử lý tiếp theo.

Cũng theo thầy Toản, trong số 2 nữ sinh bị đánh, 1 em đang học khối 8 tại trường, em còn lại là học sinh ở trường khác.





Truy tố ông Trần Hùng, cựu Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 vì nhận hối lộ của người buôn hàng giả

Như Dân Việt đã thông tin: Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 34 người trong vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,3 triệu quyển sách giả. Trong đó, ông Trần Hùng, cựu Phó Chánh văn phòng 389, nguyên Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường (QLTT) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Bị can Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát cùng 28 đồng phạm bị truy tố về các hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ông Trần Hùng tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CACC

Có 3 cựu cán bộ Đội QLTT số 17 bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm Lê Việt Phương, nguyên Phó đội trưởng; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, cùng nguyên Kiểm soát viên.

Cuối cùng, bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ". Tất cả sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND TP.Hà Nội.

Theo cáo trạng, năm 2021, Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm đặt in, nhập kho hơn 9,3 triệu quyển sách giả các loại liên quan Nhà xuất bản Giáo Dục. Nhóm này đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển; còn 3 triệu quyển chưa kịp bán bị cảnh sát thu giữ.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định ngày 9/7/2020, Thuận đã bị Đội QLTT số 17 phối hợp Tổ 304 nơi bị can Trần Hùng làm Tổ trưởng kiểm tra, thu giữ hơn 27.000 quyển sách giả. Tuy nhiên, vụ việc không được ông Hùng báo cáo với Tổng cục trưởng Quản lý thị trường mà trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội và đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra, xử lý.

Ông Trần Hùng nói không cầm 300 triệu đồng để "giúp đỡ" một chủ sách lậu không bị xử lý hình sự

Cao Minh Thuận đã nhắn tin, điện thoại cho ông Trần Hùng nhờ giúp đỡ xin xử lý nhẹ vụ việc. Ông Hùng "đồng ý tha" với yêu cầu Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu.

Sau đó, bị can Thuận tiếp tục liên hệ với Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) đặt vấn đề chi 400 triệu đưa cho ông Trần Hùng để xin xử lý nhẹ vụ việc. Hải đã gặp ông Trần Hùng đặt vấn đề chi 400 triệu và xin bỏ qua vụ việc buôn sách lậu.

Ông Trần Hùng đã hướng dẫn Hải về nói với Thuận phải thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, từ "sách mua bị thu giữ" sang "sách do người khác mang đến ký gửi" để được giảm nhẹ.

Ngày 15/7/2020, Hải cầm 300 triệu đựng trong túi ni lông màu đen đến phòng làm việc của ông Trần Hùng. Tại đây, Hải đã gọi điện để ông Hùng nói chuyện với Thuận để hướng dẫn viết lại bản tường trình thay đổi lời khai nguồn gốc sách bị thu giữ. Theo Viện kiểm sát, sau đó ông Hùng còn chỉ đạo cấp dưới tạo điện kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính vụ buôn sách lậu.

Quá trình điều tra ông Hùng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên Viện kiểm sát cho rằng căn cứ lời khai các bị can khác, các dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại… có đủ cơ sở xác định ông Hùng đã nhận 300 triệu để xử lý nhẹ vụ buôn sách lậu.

Cũng theo cáo trạng, bị can Lê Việt Phương đã chỉ đạo Thành Thị Đông Phương xây dựng hồ sơ, báo cáo để xuất xử lý hành chính vụ việc theo ý kiến của ông Trần Hùng và nhận 310 triệu tiền "cám ơn".

Bị can Phạm Ngọc Hải được giao nhiệm vụ chủ trì tiêu hủy số sachs lậu nhưng đã làm trái công vụ, tự ý trả lại một phần số sách thu giữ và nhận 30 triệu tiền "cảm ơn".

Tại cáo trạng, viện kiểm sát đánh giá: "Hành vi của các bị can đã làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự nhưng chỉ bị xử lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng quản lý thị trường".

Say rượu, chém 2 người đàn ông cùng thôn tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 12/9, tại xóm Đồng Giản, thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến án mạng nghiêm trọng khiến 2 nạn nhân tử vong.

Lạng Sơn: Say rượu, chém 2 người đàn ông cùng thôn tử vong. Ảnh minh họa

Theo đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát tỉnh Lạng Sơn, đối tượng Nông Văn Cường (SN 1975, thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) trong lúc uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn và dùng dao tấn công ông T.V.Th (SN 1975) và N.V.T (SN 1971, trú cùng thôn) khiến 2 nạn nhân này bị thương nặng.

Tuy được người dân đưa tới Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong.

Hiện đối tượng Nông Văn Cường đã bị cơ quan công an bắt giữ và tiếp tục điều tra.

Các nạn nhân sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết được đưa về gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.