Cảnh sát giao thông bị tông trọng thương khi dừng xe vi phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/9, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận một cán bộ của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt bị một thanh niên tông trọng thương khi đang thực thi làm nhiệm vụ.

Hiện trường vụ việc cảnh sát giao thông bị tông trọng thương khi dừng xe vi phạm. Nguồn: Tiền Phong

Thông tin ban đầu, lúc 14h50 cùng ngày, tổ tuần tra của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tuần tra tại Km1014+400 QL1A thuộc thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Trong lúc tuần tra, thiếu tá Hồ Đức Thuận, thành viên tổ tuần tra phát hiện xe máy BKS 76E1-638.89 do Lê Đức Sơn (SN 2001, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng chạy với tốc độ cao, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành mà đâm thẳng xe vào người thiếu tá Thuận. Hậu quả, thiếu tá Thuận bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu.

Đối tượng Sơn sau đó bị tổ công tác giữ lại và bàn giao cho Công an huyện Núi Thành điều tra, xử lý.

Thông tin mới vụ gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt

Về vụ "Bàng hoàng nhận được tro cốt con trai sau gần 1 tháng gửi vào cơ sở điều trị trẻ chậm phát triển" mà Dân Việt thông tin, sáng 12/9, trao đổi với PV, anh N.H.N (trú TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) - bố cháu N.L.M.Q (SN 2019) cho biết, gia đình anh đã mang mẫu xương cốt cháu Q cùng mẫu tóc của mẹ cháu bé nộp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để giám định ADN phục vụ công tác điều tra.

Ngôi nhà ở TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - nơi cháu Q được chữa bệnh chậm phát triển. Ảnh: GDND cung cấp

Theo anh N, sau khi tiếp nhận mẫu xương cốt của cháu N cùng mẫu tóc của mẹ cháu bé, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiến hành trưng cầu giám định và để có kết quả giám định có thể sẽ phải mất thời gian nhiều tháng.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, sau một thời gian tiếp nhận thông tin tố giác liên quan đến việc cháu N.L.M.Q tử vong bất thường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm từ gia đình anh N.

Lý do mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đưa ra để tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm là do cơ quan này cho rằng "chưa có kết quả giám định và đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng nhưng chưa có kết quả".

"Tôi mong Công an tỉnh Lâm Đồng sớm vào cuộc để xác định mẫu xương cốt mà ông Quang đưa cho gia đình tôi có phải là xương cốt của con trai tôi không và sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của cháu. Công an cũng cần làm rõ vì sao ông Quang lại tự ý đốt xác cháu khi không có sự đồng ý của bất kỳ ai trong gia đình tôi", anh N cho biết.

Theo anh N, ngoài việc nghi ngờ ông Lê Minh Quang (SN 1977, trú đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, TP.Huế) đã có hành vi xâm hại dẫn đến việc cháu Q tử vong, ông Quang còn có dấu hiệu lừa đảo gia đình anh.

Cụ thể, theo anh N, trước khi tiếp nhận cháu Q, ông Quang cho biết cháu bé sẽ được điều trị ở khu điều trị nội trú là căn biệt thự độc lập. Tại biệt thự này có bể bơi riêng và có 1 ê-kíp riêng chăm sóc cháu Q, gồm 1 tài xế riêng, 1 xe ô tô để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết, 1 người chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, 1 người trợ lý chăm sóc và ngủ lại bên cháu. Ông Quang khẳng định cháu Q sẽ được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24 giờ, kể cả lúc ngủ...

Ông Lê Minh Quang (bìa phải) tại đám tang cháu Q. Ảnh: GĐCC

Tuy nhiên, sau khi nhận hũ tro cốt từ ông Quang, gia đình anh N lặn lội vào Lâm Đồng để tìm hiểu sự việc thì phát hiện sự thật không như ông này quảng cáo. Cụ thể, nơi ông Quang dùng làm cơ sở chữa trị cho cháu Q thực tế chỉ là một ngôi nhà trọ mà ông Quang thuê lại của một người dân ở địa chỉ số 54/39 đường Phan Chu Trinh, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây không có biệt thự, bể bơi và hoàn toàn không có ê-kíp chăm sóc cháu Q như ông Quang đã quảng cáo.

Anh N cũng cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, ông Quang đã trả lại cho gia anh 600 triệu đồng tiền chi phí điều trị 3 tháng mà gia đình đã nộp cho ông Quang.

Như Dân Việt đã thông tin, gia đình anh N.H.N đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tố giác nội dung con trai của vợ chồng anh là cháu N.L.M.Q tử vong bất thường sau khi được gửi cho ông Quang điều trị bệnh chậm phát triển trí tuệ.

Theo đơn của anh N, biết vợ chồng ông Quang có nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ, ngày 3/3/2022, anh N đưa cháu Q vào TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng giao cho ông Lê Minh Quang để ông này chữa trị cho cháu Q. Thời gian điều trị là 2-3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng.

Đơn của anh N.H.N gửi đến cơ quan công an tố giác nội dung con trai của vợ chồng anh tử vong bất thường sau khi được gửi cho ông Lê Minh Quang chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ. Ảnh: T.H

Sau khi tiếp nhận cháu Q, ông Quang đưa cháu bé này về cơ sở của mình để chăm sóc, điều trị. Một thời gian sau, ông Quang thông báo cho vợ chồng anh N là cháu Q bị mắc Covid-19 và đang điều trị. Đến khoảng 11 giờ ngày 27/3/2022, vợ chồng ông Quang ra Huế giao cho vợ chồng anh N hũ tro cốt nói là tro cốt của cháu Q.

"Tại buổi gặp, ông Lê Minh Quang cho biết cháu bị mắc Covid-19, qua đời lúc 3 giờ ngày 25/3/2022. Sau khi cháu qua đời, ông Quang đã tự sử dụng củi, than để thiêu thi thể cháu, sau đó cho tro cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng xe cá nhân biển kiểm soát 51H-935.47. Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Quang thiêu, đưa tro cốt ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì", anh N bức xúc.

Vợ chồng anh N nghi ngờ ông Lê Minh Quang đã có hành vi xâm hại dẫn đến việc cháu Q chết nên đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế, nội dung tố cáo của anh N về việc cháu Q chết xảy ra tại căn nhà ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã chuyển tố giác tội phạm kèm theo tài liệu có liên quan nêu trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế, gia đình anh N cũng đã trực tiếp gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đông và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị điều tra làm rõ cái chết của con trai.

Lừa đảo bán "đá hủy sắt" giá 200 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý giải quyết đơn của bà L.T.N (ngụ tỉnh Lâm Đồng) tố cáo một nhóm người nhận tiền cọc để bán cho bà cục "đá hủy sắt" trị giá 200 tỷ đồng nhưng sau đó không giao hàng và bỏ trốn…

Bà N. cho biết, đầu tháng 3/2022, bà có quen biết với ông K.S. ở tỉnh Đắk Lắk. Ông S. nói với bà có người cần bán cục đá có chức năng hủy sắt. Bà N. thông báo cho một người quen là ông D. (ngụ Bình Dương) thì ông D. đồng ý mua với điều kiện phải được xem hàng trước.



Ngay trong chiều hôm đó, ông S. dẫn bà N., ông D. đến một quán cà phê ở TX.Bến Cát để gặp ông T. đi cùng một người phụ nữ. Sau khi nói chuyện, ông T. dẫn bà N., ông D. đến gặp ông L.Q.H. là chủ nhân của viên đá trên.

Một màn thử "đá hủy sắt" của kẻ lừa đảo. Nguồn: CAND

Ông L.Q.H. tự giới thiệu mình là thượng tá, trưởng phòng của một đơn vị trong Công an tỉnh Bình Dương, rồi nói: "Cục đá này là vật gia bảo của gia đình tôi. Gia đình đã tin tưởng và ủy nhiệm cho tôi bán vật này, giá của cục đá là 200 tỷ đồng. Nếu ông bà có thiện chí mua thì sáng ngày mai tôi sẽ dẫn đi xem cục đá".

Đúng hẹn, sáng hôm sau, ông T. dẫn bà N., ông D. đến một căn nhà ở thị xã Bến Cát và gặp ông L.Q.H. ở đây. Ông H. bảo muốn xem đá phải mua hoa quả, vàng mã và 3 bình hoa để cúng trước. Đồng thời, ông H. kêu người em của mình mua 2 thanh sắt để về thử. Xong xuôi, ông H. dẫn bà N., ông D. lên tầng 2 để xem đá và đặt cây sắt gần đó để thử. Không bao lâu sau, mọi người cùng xúm lại xem thanh sắt thì phát hiện thanh sắt có thể bị bẻ gãy từng đoạn một. Bà N. hồ hởi cho biết đúng là thanh sắt bà cần mua và thống nhất giá giao dịch là 200 tỷ đồng. Để chắc ăn, sau đó ông D., bà N. còn thử lại một lần nữa và cũng cho kết quả như lần đầu. Và để mua vật gia bảo này, ông H. buộc bà N., ông S. phải mua 1 con gà để cúng và mỗi người phải lạy cục đá 81 lạy. Ông H. bảo cục đá này cũng giống như loại đồng đen chỉ có ở… trên trời! Nếu có mối bán lại cục đá này cho NASA thì thu lợi hàng trăm triệu đô la.

Theo mua bán, hai bên lập một thỏa thuận giữa bên bán cục đá này là bà T.S.R. (mẹ của ông H.) và bên mua là bà N. Bên mua phải ứng trước 1 tỷ 20 triệu đồng, bỏ thêm 30 triệu đồng để mua 1 két sắt cất giữ "vật gia bảo" và thuê một căn nhà để đặt két sắt ở đó. Số tiền còn lại 199 tỷ đồng bên bán cho bên mua nợ, khi nào bán cục đá lại cho người khác thì trả đủ tiền cho bên mua. Nếu trong vòng 60 ngày mà bà N. không chuyển nhượng được cục đá cho bên thứ 3 thì bị mất tiền cọc. Thỏa thuận xong xuôi, bà N. giao tiền cho người nhà ông H. kiểm đếm và cất giữ. Ông H. cho biết đã thuê được căn nhà ở thị xã Bến Cát (Bình Dương) và đưa cục đá hủy sắt về đó, sau 3 ngày bà N. mới được đưa cục đá đi vì đây là "tâm linh" và còn phải cúng, đọc thần chú 3 ngày liên tiếp nữa. Tuy nhiên sau khi đưa cục đá chứa két sắt về nhà thuê thì kể từ đó, bà N. không còn liên hệ được với ông H. và những người có liên quan.

Qua các vụ lừa đảo "đá hủy sắt" trước đây cho thấy, để tạo nên những màn thử "đá hủy sắt", kẻ lừa đảo đã chế ra những thanh sắt (hoặc bù lon) giả bằng thạch cao. Cụ thể, chúng sẽ dùng sáp đèn cầy đổ quanh thanh sắt, sau đó rút thanh sắt ra để tạo thành một khuôn đúc rồi dùng thạch cao trộn thêm màu đen đổ vào và đúc thành một thanh sắt bằng thạch cao trông như thật.

Khi tiến hành thử cho nạn nhân xem, kẻ lừa sẽ dùng thanh sắt thật để gần cục đá rồi giả đò hỏi chuyện để nạn nhân mất cảnh giác và tráo thanh sắt giả vào. Theo cơ quan công an, đây là một kiểu biến tướng từ chiêu bán đồng đen trước đây khiến rất nhiều nạn nhân "sập bẫy", có người bị lừa đến hàng chục tỷ đồng.

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm ma mãnh, nhiều chiêu trò gây khó cho việc truy bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Đêm 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn tiếp tục lấy lời khai đối với nghi phạm Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai) để củng cố hồ sơ, phục vụ công tác điều tra, phá án.

Clip: Nghi phạm cướp ngân hàng mắt đỏ hoe khi nhắc đến nợ nần, gia đình.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vào chiều 8/9, sau khi nắm thông tin có đối tượng xông vào cướp ngân hàng Vietcombank tại Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng các lực lượng công an và các đơn vị chức năng khác nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, cơ quan chức năng đã xác định số tiền đối tượng cướp được từ ngân hàng là gần 1 tỷ đồng. Công an nhanh chóng trích xuất camera, xem xét các đặc điểm nhận dạng của đối tượng về trang phục, phương tiện...

Công an lấy lời khai Dũng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau đó, Công an Đồng Nai lập tức phát đi thông báo công bố rộng rãi vụ cướp, đặc điểm nhận dạng đối tượng cướp đến các phường xã của địa phương và các tỉnh thành lân cận nhờ phối hợp hỗ trợ chốt chặn những đối tượng nghi vấn.

Qua hành trình trốn chạy, "hành sự" chuyên nghiệp, nhanh gọn của đối tượng, công an cũng xác định được đối tượng cướp là người địa phương, thông thạo địa hình nên tổ chức khoanh vùng.

Dũng khai khá bất ngờ khi bị bắt vì luôn nghĩ kế hoạch cướp ngân hàng của bản thân không có sơ hở. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đến đêm 8/9, công an đã nhanh chóng xác định được nghi phạm và lên kế hoạch bắt giữ. Tuy nhiên theo các cán bộ điều tra, quá trình bắt giữ đối tượng Dũng gặp nhiều khó khăn vì đối tượng rất ma mãnh, tinh vi.

Mọi kế hoạch liên quan đến vụ cướp đã được đối tượng tính toán kỹ lưỡng, nghiên cứu trong thời gian dài. Cụ thể, đối tượng là người thuận tay phải tuy nhiên khi rút súng đe dọa nhân viên ngân hàng, Dũng lại dùng tay trái để đánh lạc hướng điều tra sang người thuận tay trái.

Khẩu súng tang vật. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra, sau một thời gian nghiên cứu về ngân hàng Vietcombank, Dũng phát hiện vị trí camera ở nhiều nơi nên đã giả vờ chạy cà nhắc để đánh lạc hướng sang đối tượng thọt chân.

Đặc biệt đưa xe máy đi gây án, Dũng không để xe tại hiện trường mà dựng cách hiện trường 100m, biển số xe cũng bị đối tượng xịt sơn che mờ để quá trình chạy trốn khó bị phát hiện.

Bắt giữ người đàn ông có 2 lệnh truy nã

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/9, Công an TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã tạm giữ hình sự Chấu Văn Diu (34 tuổi, người địa phương).

Chấu Văn Diu - người đàn ông có 2 lệnh truy nã. Nguồn: Zing

Đây là người mang 2 lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan chức năng cho biết trong các ngày 20/10/2014 và 25/11/2014, Dìu bị Công an thành phố Lào Cai ra 2 quyết định truy nã về tội danh nêu trên. Quá trình điều tra, Dìu bỏ nơi cư trú sang Trung Quốc sinh sống.

Khi trốn truy nã tại Trung Quốc, Dìu tiếp tục tham gia vận chuyển ma túy, nên bị TAND huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) xử phạt 7 năm tù giam.

Chiều 8/9, cơ quan chức năng phát hiện Chấu Văn Diu xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), nên bắt giữ người này.

Hồ sơ cảnh sát cho thấy ngoài những hành vi trên, Diu còn có một tiền án về tội Lưu hành tiền giả, bị TAND huyện Bát Xát (Lào Cai) xử phạt 8 năm tù.