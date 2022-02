TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm giết, hiếp, cướp 1 phụ nữ; chú rể bị đâm tử vong trên đường đi mời cưới

Bắt giữ nghi phạm bóp cổ 1 phụ nữ gây tử vong, hiếp dâm và cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 9h sáng 20/2, cháu Mấu Thị Yến sang nhà người hàng xóm là bà Mấu Thị Xanh (SN 1968, trú ở thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, TP.Cam Ranh) để chơi như nhiều ngày trước đó. Sau nhiều lần gọi nhưng bà Xanh vẫn nằm im lặng nên cháu Yến bước đến bên tấm nệm để đánh thức thì mới phát hiện người phụ nữ đơn thân đã lâm vào tình trạng bất động. Cháu Yến vội vã chạy ra ngoài truy hô cho những người hàng xóm đến và xác định bà Xanh đã chết.



Khi lực lượng Công an xã Cam Phước Đông và Công an TP.Cam Ranh đến nơi đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường. Trên thi thể nạn nhân có vết bầm ở cổ hằn dấu ngón tay người, một số vật dụng trong tủ vứt bỏ bừa bãi bên ngoài nên nghi vấn trọng án giết người, cướp tài sản.

Ngay trong sáng cùng ngày, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS) Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an TP.Cam Ranh tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, qua đó phát hiện ngoài việc bị sát hại, nạn nhân còn bị hiếp dâm.

Hung thủ Mấu Điện sau khi bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, đại tá Nguyễn Bá Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cùng đại tá, Trưởng phòng CSHS Trần Hữu Tượng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra.

Bốn mũi trinh sát, điều tra viên lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát, sàng lọc các mối quan hệ sinh hoạt của hàng chục đối tượng vào thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra vụ án. Từ đó phát hiện trong nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu đêm 19/2 có Mấu Điện (SN 1995, trú ở thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông) bất ngờ rời khỏi địa phương nhưng gia đình không rõ đi đâu, nên đối tượng này được các trinh sát đưa vào diện nghi vấn liên quan vụ án.

Khi mũi trinh sát hình sự xuống cánh đồng tôm ở xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh dò tìm nơi Mấu Điện đã từng làm thuê thì chủ cơ sở nuôi tôm ở đó cho biết Điện đã nghỉ việc từ ngày 16/2.

Thông báo của Công an TP.Cam Ranh truy tìm Mấu Điện đã được các trinh sát, điều tra viên thông tin đến các khu dân cư ở xã Cam Phước Đông từ trưa 20/2.

Đến trưa 21/2, một nguồn tin từ người dân cho biết đã nhìn thấy Mấu Điện điều khiển xe máy Sirus BKS 79H-108.51 ngược Tỉnh lộ 9 hướng lên huyện miền núi Khánh Sơn. Ngay lập tức thượng tá Trình Minh Hòa - Phó trưởng Phòng CSHS, Công an tỉnh Khánh Hòa và thượng tá Đào Xuân Trường - Phó trưởng Công an TP.Cam Ranh trực tiếp chỉ huy hai mũi trinh sát truy theo dấu vết của Mấu Điện. Hai mũi trinh sát khác khẩn trương rà soát một số địa điểm ở TP.Cam Ranh và địa bàn tiếp giáp các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh.

Trên các tuyến đường bộ trong khu vực này, các tổ tuần tra cảnh sát giao thông được lệnh truy chặn nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 79H-108.51.

Trong hành trình truy vết nghi can, các trinh sát nắm được nguồn tin một đối tượng mặc áo thun đen, quần tây xám sẫm, có vóc dáng giống như Mấu Điện dừng xe máy bên Tỉnh lộ 9 rồi vào một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật mua hai chai thuốc diệt cỏ. Tiếp tục truy vết, các trinh sát phát hiện Mấu Điện đã rời Tỉnh lộ 9 chuyển hướng theo đường lộ khác đi về khu vực Suối Đá, thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm.

Mệnh lệnh khoanh vùng, kiểm soát tất cả các đường ngang, ngõ tắt ở khu vực Suối Đá đã được triển khai, nhưng do nơi này là vùng đồi núi, rừng cây rộng lớn, nên đến cuối chiều 22/2, các trinh sát mới phát hiện, bắt giữ Mấu Điện khi đối tượng này đang mưu tính tiếp tục hành trình tẩu thoát.

Do nghi can đã uống thuốc diệt cỏ nên các trinh sát khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh để giải cứu, đồng thời tranh thủ ghi lời khai đối tượng.

Bước đầu Mấu Điện khai nhận sau cuộc nhậu lúc nửa đêm 19/2 với một số bạn bè ở cùng làng, khoảng 0h15’ sáng 20/2, Điện đi xe máy đến nhà bà Mấu Thị Xanh để hỏi xin tiền. Khi bà Xanh từ chối, Điện bước tới đẩy nạn nhân ngã xuống tấm nệm đặt dưới nền nhà, đồng thời dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất động hung thủ mới giở trò đồi bại rồi mở tủ hất tung vật dụng ra ngoài nhưng không tìm thấy tài sản có giá trị, mà chỉ cướp đoạt 500.000 đồng trong túi quần bà Xanh trước khi tẩu thoát.

Theo đó, sau gần 50 giờ kể từ khi kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi, các trinh sát Phòng CSHS, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP.Cam Ranh đã truy bắt hung thủ gây án giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Trong sáng 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mấu Điện để lập thủ tục khởi tố, tạm giam về các tội danh nêu trên.

Chú rể bị đâm tử vong trên đường đi mời cưới

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 23/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bảo Khang (SN 2001, trú tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Nguyễn Bảo Khang khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 20/2, sau khi Khang cùng Nguyễn Công Luận (SN 1994) trú tại huyện Tri Tôn và một số người bạn nhậu xong, Luận điều khiển xe mô tô chở Khang về.



Đến khu vực ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên thì gặp Chau Si Thu (SN 2001) điều khiển xe mô tô chở Chau Chhai (SN 1998, cùng trú tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) trên đường đi mời đám cưới Chhai (dự kiến ngày 25/2) về.

Lúc này, cả Chhai và Thu đều có hơi men trong người nên chạy theo Khang và Luận hỏi chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thu chạy cúp đầu xe Luận, Chhai ngồi sau dùng dây thắt lưng đánh nhiều cái vào người Khang rồi xuống xe đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Khang lấy con dao bấm giấu trong người ra đâm Chhai nhiều nhát vào người, Chhai bỏ chạy được khoảng 10 mét thì gục ngã bên lề đường. Khang tiếp tục cầm dao chạy đến chỗ Thu đang đánh nhau với Luận đâm nhiều nhát vào người Thu, Thu bỏ chạy. Sau đó Khang cùng Luận lên xe rời khỏi hiện trường và ném bỏ cây dao gây án.

Sau khi biết Chhai đã tử vong, Khang đến Công an xã An Hảo đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình. Còn Thu sau khi bị đâm được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

Gõ cửa các căn phòng trong nhà nghỉ, cầm súng và dao uy hiếp cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 23/2, Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết đã tạm giữ hình sự Lâm Hải Sơn (32 tuổi, ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) điều tra về hành vi cướp tài sản.



Theo Công an quận Cái Răng, sáng 19/2, Sơn đến một nhà nghỉ ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ để thuê phòng nghỉ.

Trưa cùng ngày, Sơn bất ngờ gõ cửa các căn phòng khác trong nhà nghỉ, rồi dùng súng và dao khống chế, uy hiếp 3 thanh niên đang lưu trú tại đây để cướp tài sản. Theo đó, các nạn nhân đã đưa cho Sơn 4 điện thoại di động và 5 triệu đồng.

Sau khi cướp được tài sản nói trên, Sơn đã tẩu thoát. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cái Răng trích xuất camera an ninh của nhà nghỉ và các tuyến đường xung quanh phục vụ công tác điều tra.

Đến chiều 22/2, Sơn bị bắt giữ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Sau đó, di lý Sơn về TP.Cần Thơ.

Thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã tạm giữ gói nylon chứa tinh thể nghi là ma túy. Riêng khẩu súng của Sơn dùng để khống chế, uy hiếp các nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy trong bụi chuối trên đường Trương Vĩnh Nguyên (quận Cái Răng).

Bắt khẩn cấp đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Mê Linh đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Tâm Long (SN 1990, Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Về diễn biến vụ việc, khoảng 19 giờ ngày 19/2, Công an huyện Mê Linh nhận được tin báo của người dân về việc tại ngã ba rẽ vào đường Hai Bà Trưng trên quốc lộ 23B, thuộc địa phận thôn 2 Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Công an huyện Mê Linh vừa bắt khẩn cấp Phạm Tâm Long liên quan vụ đối tượng này gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh: CAHN

Hậu quả của vụ tai nạn giao thông khiến chị P.T.L (SN 1975, huyện Mê Linh) tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ được đối tượng gây tai nạn, bỏ trốn khỏi hiện trường là Phạm Tâm Long.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận rõ hành vi điều khiển xe ô tô không đảm bảo quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Sau khi gây tai nạn, do sợ phải chịu trách nhiệm, Long không dừng xe để kiểm tra, khắc phục hậu quả mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường, trở về nơi cư trú, không trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Nhậu say té xuống kênh, người đàn ông báo tin giả bị cướp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/2, thông tin từ Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông vì thông báo tin giả bị cướp.

Khoảng hơn 1 tuần trước, ông T.P.Đ (ở ấp Mỹ Tân, xã Trần Thới, huyện Cái Nước) trình báo với cơ quan chức năng ông bị cướp mất chiếc xe máy khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1. Địa điểm bị cướp là khu vực giáp ranh giữa thị trấn Cái Nước và xã Trần Thới.

Nhậu say về, người đàn ông báo tin giả bị cướp sau khi té xuống kênh. Ảnh minh họa: CL

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cái Nước vào cuộc điều tra, xác minh, truy tìm chiếc xe của ông Đ. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe ông Đ báo mất nằm ở dưới kênh.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đ thừa nhận, sau khi nhậu say về ông té bị xuống kênh và báo tin giả bị cướp đến cơ quan chức năng.

Từ đó, Công an huyện Cái Nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ số tiền 2,5 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức họp dân giáo dục ông Đ tại cộng đồng dân cư.