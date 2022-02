Mang súng đi bắn chim, gã trai hung hăng bắn chết... người

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Trần Bá Tấn (SN 1990, Đồng Thái, Ba Vì) về tội "Giết người", quy định tại điểm n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân bị Trần Bá Tấn sát hại là anh Trần Minh Tâm (SN 1984, thôn Thái Bình, xã Đồng Thái).

Tài liệu truy tố thể hiện, do có mối quan hệ bạn bè nên khoảng 23 giờ ngày 15/9/2021, anh Trần Minh Tâm, anh Phùng Trần Hạ (SN 1983), Trần Văn Dũng (SN 1989), cùng trú tại thôn Thái Bình, xã Đồng Thái đến chơi, ngồi uống bia tại trang trại của anh Trần Văn Độ (SN 1974) tại cánh đồng thuộc thôn Thái Bình. Ở liền kề trang trại của anh Độ là trang trại của Tấn.

Đến khoảng 3 giờ ngày 16/9/2021, trong lúc mọi người ngồi uống bia thì anh Tâm đứng dậy lấy dây câu cá của anh Độ, đi ra ao cá của Tấn để câu cá. Anh Hạ, anh Dũng và anh Độ vẫn ngồi uống bia.

Mang súng đi với mục đích để bắn chim, tuy nhiên cuối cùng Trần Bá Tấn lại dùng khẩu súng đó để sát hại 1 người trong đêm ngay tại ao cá của mình. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Lúc này Tấn không ngủ được nên đi lên nhà lấy bia ra ngồi uống 1 mình. Tấn nảy sinh ý định đi soi bắn chim cò nên lấy khẩu súng săn (loại súng 2 nòng, bắn đạn hoa cải, có tổng chiều dài 1,14m) rồi lắp 2 viên đạn vào nòng súng, cầm theo 1 đèn pin với mục đích đi ra cánh đồng khu ao nuôi cá nhà Tấn để soi, bắn chim cò.

Tấn đi từ nhà sàn theo đường bao quanh bờ ao nhà Tấn sang bờ ao giáp với sân nhà anh Độ thì phát hiện có ánh sáng phản quang của phao câu ở dưới ao cá nhà mình.

Tấn nghi có người câu trộm cá nên tắt đèn pin, đi đến gần thì thấy anh Tâm đang đứng trên bờ câu cá trong ao nhà mình.

Tấn cầm súng tiến đến gần anh Tâm cách khoảng 2, 3 mét. Anh Tâm nhìn thấy Tấn đi đến gần nên nói "Em câu nghịch tí". Tấn không nói gì mà đi đến đứng đối diện với anh Tâm, kê nòng súng lên vai trái của anh Tâm, đầu mũi nòng súng thò quá vai anh Tâm khoảng 20 cm, hơi chếch hướng từ dưới lên trên và hướng về phía ao cá nhà Tấn rồi bóp cò, bắn 1 phát đạn để dọa anh Tâm.

Công an TP.Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Tấn về hành vi tàng trữ, sử dụng khẩu súng săn và 2 viên đạn nhưng không được cấp giấy phép. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đồng thời Tấn dùng tay phải kéo súng về, lúc này nòng súng trượt từ vai xuống phần nách trái của anh Tâm, Tấn chọc nòng súng về phía trước ngực trái của anh Tâm.

Anh Tâm đưa tay trái kẹp phần nòng súng vào vùng nách của mình và dùng tay phải khua vào hướng cổ của Tấn. Tấn lùi người ra phía sau tránh, đồng thời dùng tay phải kéo mạnh khẩu súng về phía mình, dùng ngón trỏ tay phải bóp cò làm súng nổ phát thứ hai, trúng vào vùng ngực trái và cẳng tay trái của anh Tâm.

Bị bắn, anh Tâm kêu "Chú ơi, cháu chết mất rồi" và bị ngã xuống ao.

Nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng kêu của anh Tâm thì anh Hạ, anh Dũng, anh Độ đang ngồi trong sân liền chạy ra, lội xuống ao kéo anh Tâm từ dưới ao lên.

Lúc này Tấn đặt khẩu súng và đèn pin ở bờ ao, cùng mọi người kéo anh Tâm lên bờ. Anh Tâm sau đó dù được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân chết của anh Tâm là do đa chấn thương, các tổn thương vùng cẳng tay trái và vùng ngực trái của nạn nhân do đạn ghém gây nên. Về phần Tấn, đối tượng sáng cùng ngày đã đến Công an huyện Ba Vì đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Tấn khai nhận hành vi phạm tội. Đối với việc Tấn tàng trữ, sử dụng khẩu súng săn và 2 viên đạn nhưng không được cấp giấy phép, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 3 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình bị can Tấn đã bồi thường cho gia đình anh Tâm 50 triệu đồng. Với tội danh, điều khoản bị truy tố, Trần Bá Tấn có thể đối mặt với án tù từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.