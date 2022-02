TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy nã 2 bị can khoét tường trốn trại tạm giam; "bác sĩ dỏm" làm việc tại khu cách ly

Truy nã 2 bị can khoét tường trốn trại tạm giam

Ngày 22/2, nguồn tin của PV Dân Việt từ Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xác nhận, cơ quan này đang truy nã hai bị can khoét tường trốn trại tạm giam.

2 bị can gồm: Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992, trú thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” quy định tại Điều 249, Bộ luật Hình sự và “Trốn khỏi nơi giam” quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự; Đoàn Trân (SN 1972, trú khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự và “Trốn khỏi nơi giam” quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Tiềm. Ảnh: Ngọc Vũ





Lệnh truy nã bị can Đoàn Trân. Ảnh: Ngọc Vũ

Cả 2 bị can trên được xác định đã khoét tường Trại tạm giam Công an huyện Cam Lộ rồi bỏ trốn vào rạng sáng 20/2.

Công an huyện Cam Lộ đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay 2 đối tượng trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên Lê Ngọc Đính, địa chỉ Công an huyện Cam Lộ, số điện thoại: 0935499357.

Phát hiện "bác sĩ dỏm" làm việc tại khu cách ly

Hình Nguyễn Quốc Khiêm trên trang báo viết về khu cách ly quận 12. Ảnh: P.V

Như Dân Việt đã thông tin vụ việc phát hiện "bác sĩ dỏm" làm việc tại khu cách ly: Nguyễn Quốc Khiêm sinh năm 1996, quê Bình Thuận, học hệ trung cấp Trường Cao đẳng Sài Gòn - Gia Định, niên khóa 2016-2018, chuyên môn y sĩ đa khoa. Khiêm xác nhận chưa bao giờ học ở Trường ĐH Y Dược TP.HCM và chưa từng thực tập, làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khiêm đã thừa nhận mình giả danh bác sĩ điều trị cho F0 trong khu cách ly, nhưng chỉ với mục đích tham gia chống dịch.

Lý giải việc mạo danh, Khiêm cho biết, khi dịch bắt đầu bùng phát, Khiêm có tham gia trong đội lấy mẫu cộng đồng của quận 3. Trong một lần lên trang "Chia sẻ y học…", thấy Trường ĐH Y Dược TP.HCM đăng thông tin tuyển tình nguyện viên nên Khiêm ghi danh đăng ký và đến 13/7/2021 có quyết định đến khu cách ly của Trường CĐ Điện lực TP.HCM làm việc đến ngày 1/10/2021.

Tại khu cách ly, Khiêm làm các công việc đơn giản như ghi lại số thuốc trong ngày, phát thuốc theo phác đồ của Bộ Y tế; thăm khám kiểm soát nồng độ SpO2 (oxy trong máu), theo dõi nhiệt độ, nếu bệnh nhân chuyển nặng sẽ chuyển lên tuyến trên điều trị.

Khiêm khẳng định: "Ban đầu, tôi chỉ muốn tham gia chống dịch thôi. Lỗi của tôi rất lớn đã giả mạo như thế, nhưng tôi không hề trục lợi gì cho bản thân và gia đình. Mỗi khi nhà hảo tâm tài trợ rau, gạo, tôi và một chị (lúc ấy là trưởng khu cách ly) phát cho người dân, người bệnh. Ngoài ra, tất cả các số tiền mọi người có ủng hộ cho khu cách ly đều do thủ quỹ giữ, tôi không hề đụng vào các khoản tiền đó".

Khiêm khẳng định trong suốt thời gian tham gia tình nguyện, Khiêm chỉ được nhận 6 triệu đồng chống dịch.

Nói về giấy khen giả của Bệnh viện Chợ Rẫy, Khiêm cho biết đã chép trên mạng, chỉ để "muốn khoe với ngoại" chứ không vì mục đích gì khác. Khiêm tự nhận đã sai, rất cắn rứt, muốn nói lời xin lỗi tới cộng đồng, người bệnh và các đơn vị liên quan vì đã làm một việc không đúng với nghĩa vụ mình.

Trao đổi với phóng viên về việc Khiêm có tên trong danh sách sinh viên tình nguyện, ông Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Y Dược TP.HCM cho hay, khoảng thời gian tháng 7/2021, dịch Covid-19 ở TP.HCM rất phức tạp. Với những diễn biến dịch bệnh căng thẳng trên địa bàn, UBND quận 12 có công văn gửi đến nhà trường về việc đề nghị hỗ trợ tình nguyện viên gồm 10 sinh viên hỗ trợ khu cách ly của quận 12 tại Trường CĐ Điện lực TP.HCM.

Lúc này, thành phố thực hiện giãn cách xã hội nên việc quản lý các đội sinh viên tình nguyện được thực hiện trên nhóm Zalo. Các đội trưởng sẽ thông báo và tuyển tình nguyện viên phù hợp yêu cầu trong nhóm Zalo tình nguyện viên của trường. Đến lúc này, nhà trường vẫn không hiểu bằng cách nào đối tượng Nguyễn Quốc Khiêm có mặt nhóm Zalo của sinh viên tình nguyện.

Ngày 10/7/2021, đội trưởng thông báo tuyển tình nguyện viên trong nhóm của nhà trường. Kết quả chọn được 8 tình nguyện viên tham gia gồm 6 sinh viên tuyển qua form đăng ký và 2 sinh viên tuyển trực tiếp, trong đó có tình nguyện viên tên Nguyễn Quốc Khiêm.

Cũng theo ông Đạt, các đội trưởng tình nguyện đã yêu cầu sinh viên tình nguyện chụp thẻ sinh viên để tổng hợp. Nguyễn Quốc Khiêm đã chụp thẻ sinh viên là sinh viên khoa Y của trường gửi lên nhóm và có trong danh sách 8 tình nguyện viên của nhà trường gửi sang quận 12.

Theo ông Đạt, khi gửi danh sách tình nguyện sang quận 12, trường đã nêu rõ đây là những sinh viên của trường chứ không phải bác sĩ. Trường ĐH Y Dược TP. HCM có trách nhiệm tuyển tình nguyện viên và cử tới các cơ sở y tế có nhu cầu, các công việc cụ thể của tình nguyện viên do lãnh đạo các cơ sở y tế tiếp nhận phân công và quản lý, điều hành.

Đến đầu tháng 10/2021, nhân viên của Trung tâm Y tế quận 12 đã gọi điện cho đội trưởng của đội để xác minh về tình nguyện viên Nguyễn Quốc Khiêm, sau khi xác minh trên cơ sở dữ liệu nhà trường đã xác nhận đây không phải là bác sĩ, đồng thời thẻ sinh viên mà Nguyễn Quốc Khiêm sử dụng cũng giả mạo. Xác minh tại cơ sở dữ liệu của Phòng Đào tạo đại học không có sinh viên Nguyễn Quốc Khiêm, sinh ngày 12/05/1996, lớp Y 2014.

Ông Đạt nhìn nhận, trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19 với khối lượng công việc lớn và hơn 5.500 tình nguyện viên tham gia, nhà trường đã thiếu sót trong việc xác minh về việc đăng ký tham gia hoạt động phòng, chống dịch, tin tưởng vào tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của các tình nguyện viên, không lường trước về vấn đề có trường hợp giả danh sinh viên để tham gia hoạt động.

Nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc quản lý và điều hành thiếu sót trên.

Xác định danh tính chủ tài khoản Facebook dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được đối tượng Trần Quang Thái (34 tuổi, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) là kẻ dùng mạng xã hội Facebook đe dọa lực lượng công an, dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Trần Quang Thái hiện đang định cư ở nước ngoài.

Theo Công an Quảng Ngãi, tháng 10/2021, đối tượng Lê Văn Quân (33 tuổi, huyện Tư Nghĩa) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Sau khi Quân bị khởi tố, bắt giam, đối tượng Trần Quang Thái đã lên mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết đe dọa lực lượng công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tài khoản này dọa nếu "thằng Quân có vấn đề gì" sẽ bắn lực lượng công an.

Đối tượng Trần Quang Thái lên mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin đe dọa lực lượng Công an Quảng Ngãi (ảnh chụp màn hình). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, năm 2018 Thái được Lê Văn Thương (đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân) lôi kéo tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong “Triều Đại Việt”. Bị đấu tranh, bóc gỡ, đối tượng cam kết từ bỏ, rồi đi khỏi địa phương. Năm 2020, Thái được vợ đưa sang Cộng hòa Séc định cư.

Được biết, ngoài tài khoản trên, Thái còn lập thêm 5 tài khoản khác để chống phá Nhà nước Việt Nam trên không gian mạng.

Vụ "cướp ở KTX Đại học Quốc gia TP.HCM": Nam sinh viên khai báo chưa đúng sự thật

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 22/2, nguồn tin từ Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ cướp hy hữu xảy ra trong ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, đơn vị này đã phối hợp với Công an phường Đông Hòa (TP.Dĩ An) tới KTX để lấy lời khai nạn nhân và kiểm tra hiện trường, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, do nam sinh viên khai báo chưa đúng sự thật nên lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Clip "nam sinh viên bị cướp trong KTX ĐHQG TP.HCM" lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, tối 21/2, một clip về việc nam sinh viên tại ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM bị cướp tài sản được tung lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Trong clip, một nam sinh cởi trần, bị trói, nhốt ở cầu thang và liên lạc bảo vệ nhờ cắt dây khóa.

Khi bảo vệ có mặt, nam sinh viên cho biết bản thân không thấy mặt người đã cướp, chỉ biết cao và hơi gầy.

Nam sinh viên kiểm tra đồ đạc sau khi được bảo vệ cởi trói. Ảnh cắt từ clip

"Con vừa ra khỏi thang máy lầu 2 thì bị bịt miệng lại, lôi ra chỗ này (thang bộ - PV). Nó giật ba lô của con thì con la lên nên hình như nó chỉ lấy đi một điện thoại iPhone 11, laptop thì còn", nam sinh viên nói.

Sau khi được bảo vệ cắt trói tay, nam sinh viên kiểm tra tài sản thì xác nhận bị mất 1 điện thoại, ví tiền và laptop còn nguyên.



Trao đổi với báo chí, đại diện Ban quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết đơn vị này đang xác minh thông tin về một vụ cướp xảy ra tại tòa nhà B4 ký túc xá khu B đang lan truyền trên mạng xã hội.

