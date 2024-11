TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm giết người dã man ở bờ kè; tìm kiếm 5 học sinh mất tích trên sông Hồng

Bắt nghi phạm giết người dã man ở bờ kè

Chiều 18/11, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ giết người dã man tại bờ kè Phan Thiết trên đường Hàn Thuyên, phường Lạc Đạo.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, đối được xác định là Trần Lưu Anh Bạch (SN 1992, trú khu phố 4, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết). Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi gây án.

Đối tượng Trần Lưu Anh Bạch tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 15/11, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu ở đường Hàn Thuyên, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) nên trình báo công an địa phương. Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra. Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định là P.V.S (SN 1976, ngụ phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết).

Qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị sát hại rất dã man, trên người nạn nhân có hơn 20 vết thương, trong đó có những vết đâm chí mạng.

Quá trình điều tra, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn như nạn nhân có lối sống khép kín, không sử dụng điện thoại di động; địa điểm xảy ra vụ án không có nhà dân, không có đèn đường, thời gian xảy ra lúc đêm khuya, vắng người qua lại.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, sáng 16/11, Giám đốc Công an tỉnh đã đồng ý xác lập chuyên án do đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án.

Ngay sau khi xác lập, Ban chuyên án đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Cảnh sát hình sự Công an TP.Phan Thiết tham gia, chia làm 5 tổ. 5 tổ công tác này do các lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Phan Thiết đảm nhận, chỉ đạo trực tiếp công tác điều tra, truy xét từng dấu vết dù là nhỏ nhất.

Sau đó, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Trần Lưu Anh Bạch nên đã mời về làm việc. Bước đầu, đối tượng khai nhận hành vi của mình.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: DP

Theo đó, khoảng gần 23 giờ 50 phút ngày 14/11, Bạch điều khiển xe máy từ nhà đến khu vực cầu Trần Hưng Đạo thuộc khu phố 3, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết thì nhìn thấy P.V.S vẫy tay gọi nên Bạch quay lại. Bạch nhận ra S là người đồng tính và hẹn xuống bờ kè Lạc Đạo. Khi đến nơi, Bạch dùng dao đâm S nhiều nhát vào người rồi điều khiển xe máy chạy về nhà.

Từ lời khai của Bạch, lực lượng công an đã thu giữ được con dao đối tượng ném vào bụi cây gần nhà. Hiện, lực lượng công an đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bạch và đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tìm kiếm 5 học sinh mất tích trên sông Hồng

Thông tin từ Công an xã Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cho biết, xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm 5 học sinh cấp 2 bị mất tích trên sông Hồng.

Cụ thể, thông tin ban đầu, hồi 15h30' ngày 18/11, trên địa bàn sông Hồng thuộc xã Hiền Quan xảy ra vụ việc, có 10 em học sinh rủ nhau ra bãi sông thuộc địa phận khu 1, xã Hiền Quan chơi.

Trong quá trình chơi, 6 học sinh bị đuối nước, gồm 3 cháu trai, 3 cháu gái. Một cháu đã được cứu vớt, hiện nay sức khoẻ ổn định, còn 5 cháu đang mất tích.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

Thấy vợ xin số điện thoại bạn cũ, chồng ghen tuông đâm chết người

Ngày 18/11, Công an TP.HCM đang tạm giữ và lấy lời khai với Nguyễn Văn Vĩ (SN 1994, ngụ Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, tối 16/11, anh N.H.T. (SN 1983, ngụ huyện Nhà Bè) và một người bạn đến quán nhậu ở xã Nhơn Đức để ăn uống; còn Vĩ cùng vợ dự tiệc sinh nhật ở bàn bên cạnh.

Người đàn ông áo đen dùng dao đâm người đàn ông áo xanh tử vong. Ảnh cắt từ clip.

Tại đây, vợ Vĩ nhận ra người ngồi cùng bàn với anh T. là bạn cũ. Khi tan tiệc, người phụ nữ sang bàn anh T. để trao đổi số điện thoại.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, Vĩ ghen tuông dẫn đến việc 2 bên xảy ra cãi vã. Nghi phạm sau đó xuống bếp của quán nhậu cầm dao, đâm 1 nhát khiến anh T. tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ Công ty GFDI tại Đà Nẵng: Khởi tố 5 đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc, Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong số đó, đối tượng Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam; các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Đối tượng Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Đà Nẵng



Đối tượng Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Đà Nẵng



Kết quả điều tra ban đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán). Công ty thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và 11 chi nhánh khác tại các tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính bị khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Để khách hàng tin tưởng và cho Công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo.... đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng; Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại như Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất phim điện ảnh… Đồng thời, Công ty cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký. Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: Gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%/1 tháng), 3 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/1 tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/1 tháng).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Tô Hồng Trà – Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Kết quả thống kê ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Sở Giao dịch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.

Qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, thận trọng trước các thủ đoạn kêu gọi vay mượn tài sản, huy động vốn của các nhóm đối tượng tương tự vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, thông báo cho những ai là nạn nhân trong vụ việc nói trên, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260254 (trực ban hình sự) hoặc số điện thoại 0934660178 gặp đồng chí Đỗ Văn Nam – cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế hoặc liên hệ trụ sở công an nơi gần nhất để trình báo.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Luật sư dẫn chứng và so sánh vụ án tại SCB với vụ EPCO - Minh Phụng

Chiều 18/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Trong buổi xét xử, các luật sư đã bào chữa cho các bị cáo, đặc biệt là Võ Tấn Hoàng Văn – cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần bào chữa, luật sư Lê Hồng Nguyên, bào chữa cho bị cáo Văn khẳng định rằng bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn không phải là người trực tiếp chỉ đạo các hành vi phạm tội tại SCB. Theo ông Nguyên, bà Trương Mỹ Lan mới là người chi phối mọi hoạt động tại ngân hàng, và bị cáo Văn chỉ hành động theo chỉ đạo của bà Lan thông qua các cấp dưới.

Luật sư cũng nhấn mạnh rằng bị cáo Văn chỉ là người làm công ăn lương và không nhận lợi ích từ các hành vi sai phạm. Ông Nguyên cho rằng bản án sơ thẩm đã không phản ánh đúng bản chất vụ việc khi cáo buộc bị cáo Văn giúp bà Lan chiếm đoạt tài sản của SCB, vì dòng tiền trong các giao dịch vay vốn thực tế không rời khỏi ngân hàng mà chỉ là hành vi đảo nợ.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Xuân Huy

Tại phiên tòa, luật sư Lê Hồng Nguyên đã đưa ra ý kiến không đồng ý với đề nghị của VKS về việc giao tài sản trong vụ án cho SCB để xử lý. Ông giải thích rằng, trong trường hợp này, tài sản liên quan là tiền chứ không phải vật dụng cụ thể như xe ô tô, vì vậy không thể giao tài sản của bị cáo cho SCB để thu hồi số tiền bị chiếm đoạt.

Ông Nguyên cũng chỉ ra rằng SCB hiện không có phương án xử lý tài sản phát sinh lãi để khắc phục hậu quả, vì vậy không thể tiếp tục giữ các tài sản liên quan đến vụ án.

Để làm rõ quan điểm của mình, luật sư Nguyên đã dẫn chứng vụ án Tăng Minh Phụng – EPCO, cho rằng vụ án này có nhiều điểm tương đồng với vụ Vạn Thịnh Phát, đặc biệt là ở phần dân sự. Trong vụ án trước, dù tài sản lớn được giao cho ngân hàng xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết hết các khoản nợ, do thiếu cơ chế xử lý tài sản hiệu quả.

Theo ông Nguyên, vụ Minh Phụng - EPCO có tổng số nợ hơn 6.000 tỷ đồng. Tài sản là nhà xưởng, máy móc được giao cho ngân hàng xử lý. Vụ án đã 20 năm qua vẫn chưa khắc phục được hậu quả vì việc giao tài sản cho ngân hàng nhưng không đem bán đấu giá, ngân hàng không có cơ chế xử lý nên không hiệu quả trong việc khắc phục hậu quả. Do đó, ông đề nghị HĐXX xem xét.

Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: Xuân Huy

Luật sư Nguyên cũng nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ, như việc bị cáo Văn đang nuôi 6 con nhỏ, vợ bị bệnh nặng và gia đình có công với cách mạng. Từ đó, ông Nguyên đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Văn, giúp ông có cơ hội làm lại cuộc đời.

Cuối phần bào chữa, luật sư Nguyên cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan, với tư cách là công dân, để bà có thể cải thiện tình trạng hiện tại.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 18/11/2013 đến 11/12/2017, Võ Tấn Hoàng Văn đã ký hợp thức 290 hồ sơ vay vốn gây thiệt hại cho SCB 60.502 tỷ đồng. Tại phiên xét xử, bị cáo Văn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng mình chỉ làm công ăn lương, không nhận lợi ích gì từ các khoản vay trái phép.

Với các hành vi trên, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Văn án tù chung thân về tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, bị cáo Văn đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Văn, giảm án xuống còn 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhưng giữ nguyên mức án chung thân về tội Tham ô tài sản.