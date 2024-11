TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng; chồng sát hại vợ rồi tự tử

Phá đường dây đánh bạc trên mạng 2.000 tỷ đồng, bắt giam 12 đối tượng tại Đà Nẵng

Ngày 17/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng có quy mô hơn 2.000 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên tỉnh, TP.

Số tiền đánh bạc trong đường dây này lên đến hàng tỷ đồng, do nhiều đối tượng hình sự cộm cáncầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo, rủ rê hàng chục con bạc trên địa TP.Đà Nẵng và TP.HCM tham gia cá độ bóng đá.

Đến ngày 16/11, lực lượng chức năng đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 12 tổ công tác tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM đồng loạt tiến hàng bắt giữ và khám xét chỗ và đưa về trụ sở Công an làm việc.

12 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khanh, Trần Thanh Long (cùng trú Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng); Trần Hoài Nam, Nguyễn Văn Lạc (cùng trú phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Trần Minh Châu, Nguyễn Hữu Huy (cùng trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng); Hồ Gia Hân (trú phường Hải Châu II, quận Hải Châu, Đà Nẵng); Phạm Sỹ Thành (trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng); Trần Minh Sơn (trú phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng); Nguyễn Gia Phúc (trú quận 1, TP.HCM); Trần Trọng Đức (Trú Cẩm Phả, Quảng Ninh); Trần Quốc Trí (trú quận 12, TP.HCM).

Cơ quan công an xác định, vào khoảng tháng 5/2024 do có nhu cầu kiếm tiền bằng hình thức tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng nên Nguyễn Duy Khanh đã liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên nhà cái "www.bong88.com" có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN (chín trăm nghìn YEN).

Sau đó, Khanh móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành 1 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng.

Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng), đặc biệt chỉ riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá EURO 2024, các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 150.000.000.000 VND (một trăm năm mươi tỷ đồng).

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng chục thiết bị điện tử các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hơn 10.000 (mười nghìn) trang tài liệu liên quan, cùng nhiều tang tài vật khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chồng sát hại vợ rồi tự tử ở Tuyên Quang

Ngày 17/11, thông tin từ UBND huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn xã Sinh Long vừa xảy ra vụ án mạng chồng sát hại vợ rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra sáng 16/11, hai người tử vong là Bàn Văn T (35 tuổi) và Triệu Thị Nh (29 tuổi) là vợ chồng, cùng ngụ thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long.

Trước đó, hai người này đi dự tiệc cưới, đến khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, hai người đi hai xe máy về thôn Khuẩy Phìn để đón mẹ của Nh về nhà chơi.

Tuy nhiên, trên đường đi do có mâu thuẫn từ trước nên Bàn Văn T đã dùng dao mang theo sát hại vợ. Sau đó, T đã dùng dao tự tử và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Sinh Long đã phối hợp với Công an huyện Na Hang nhanh chóng tới hiện trường để làm rõ vụ án mạng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ẩu đả trong quán nhậu, 1 người bị đâm tử vong

Ngày 17/11, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cùng lực lượng chức năng đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu khiến một người đàn ông tử vong.

Người đàn ông áo đen cầm dao đe dọa trước khi gây ra án mạng. (Ảnh cắt từ clip). Nguồn: VOV

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 16/11, một nhóm người đến ăn tại quán nhậu ở xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Trong khi ăn nhậu, một người đàn ông trong nhóm đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xung đột một người khác. Sau khi được những người đi cùng can ngăn, người đàn ông áo đen đã rời đi.

Một lát sau, vào 22 giờ 47 phút cùng ngày, cả nhóm định rời đi thì người đàn ông mặc áo đen quay trở lại, tay cầm theo con dao, xông vào quán rồi lao đến bàn nhậu, đâm người đàn ông mặc áo xanh gục tại chỗ.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nghiêm trọng nên người này đã tử vong.

Ngay trong đêm 16/11, Công an huyện Nhà Bè đã tới hiện trường để khám nghiệm, bắt giữ nghi phạm và mời những người có liên quan đến lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhóm thanh niên ẩu đả, 1 người bị đâm tử vong

Chiều 17/11, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) điều tra vụ án mạng làm một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, tại ấp Xóm Gò - Bà Ký, xã Long Phước, huyện Long Thành xảy ra ẩu đả giữa một số thanh niên.

Hậu quả làm nam thanh niên tên Trung Hậu (30 tuổi, ngụ ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành) bị đâm trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành nhưng đã tử vong sau đó.

Công an đưa đối tượng Trần Văn Quốc về làm việc. Nguồn: CAO

Ngay sau khi tiếp nhận tin, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Công an huyện Long Thành đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm gây án là Trần Văn Quốc (30 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành). Đồng thời, đưa 2 đối tượng liên quan vụ án về trụ sở để làm việc gồm: H.H.D (30 tuổi) và Đ.M.S (29 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành).

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ nổ kinh hoàng trong đêm ở Hải Phòng

Nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng trong đêm 15/11 ở Hải Phòng đã tử vong vào tối 16/11.

Nguồn: ANTV

Trong ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 15/11, tại nhà anh Đ.V.C. (SN 1991, ở xã Du Lễ, Kiến Thụy) xảy ra vụ nổ lớn, kèm theo ngọn lửa cháy trong nhà, cửa cuốn bị xô lệch.

Khu vực xảy ra vụ nổ kinh hoàng trong đêm ở Hải Phòng. Nguồn: Công Lý

Tại hiện trường, người dân phát hiện anh C. bị bỏng, cháy đen toàn thân, gục trước cửa nhà. Ngay sau đó, anh C. được đưa vào Bệnh viện Kiến An sơ cứu, rồi chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 ống kim loại hình trụ tròn dài 55cm, đường kính từ 11-15cm được sơn đỏ, một đầu được hàn bịt kín; 5 túi nylon trắng, bên trong chứa tổng số 10 vật màu nâu.

Các vật này đều có đặc điểm, hình dạng và kích thước giống nhau, một đầu hình cầu đường kính khoảng 9cm, một đầu hình phễu có đường kính đáy khoảng 4cm, bên ngoài có gắn dây màu xanh và màu đỏ (nghi là pháo); tổng khối lượng khoảng 4,5kg.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.