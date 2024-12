TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng; phát hiện đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ

Bắt nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng tại nhà riêng ở Lạng Sơn

Như Dân Việt đã đưa tin: Vào khoảng 7h sáng 26/12, tại thôn Ao Kham, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện vụ trọng án trong một gia đình khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, trong khu gia đình, ông Vi Văn Khánh (SN 1977, trú tại thôn Ao Kham, xã Tân Thành) ngã gục trong vũng máu ở trong căn nhà chính, còn trong nhà bếp có thi thể bà Trần Thị Sòi (SN 1980, vợ ông Khánh). Trên thi thể 2 nạn nhân có các vết chém.

Xác nhận thông tin trên, lãnh đạo ban ngành chức năng huyện Hữu Lũng cho biết, Công an huyện Hữu Lũng và các lực lượng nghiệp vụ tỉnh Lạng Sơn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra và xử lý vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình bị hại kể trên có hai người con đều vắng nhà (con trai không có nhà, con gái đi nước ngoài). Án mạng xảy ra lúc rạng sáng đã gây xôn xao dư luận.

Khu vực nhà ông Khánh, nơi phát hiện 2 vợ chồng tử vong với nhiều vết chém. Nguồn: TPO

Thông tin mới nhất vụ phát hiện 2 vợ chồng tử vong với nhiều vết chém tại nhà riêng ở Lạng Sơn: Tối 27/12, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt được nghi phạm sát hại đôi vợ chồng ông Khánh, sau khi bị họ phát hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Lăng Văn Hiếu (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Ao Kham, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng) là đối tượng nghiện hút, sống cách nhà ông Vi Văn Khánh chừng 100 mét. Biết gia đình này có điều kiện, các con vắng nhà nên đối tượng đã lẻn vào nhà ông Khánh vào rạng sáng 26/12 với mục đích trộm cắp. Khi thấy bị phát hiện, sợ bại lộ nên Hiếu đã dùng dao tấn công ông Vi Văn Khánh và bà Trần Thị Sòi (vợ ông Khánh) dẫn đến hai người tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng Lăng Văn Hiếu tại tỉnh Bắc Ninh.

Hiện nay, đối tượng Hiếu đã được di lý về Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát vào cuộc điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Hà Nội

Ngày 28/12, Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở phường Đại Kim (Hoàng Mai).

Cảnh sát đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Hà Nội. Ảnh: Hanoinews

Theo thông tin ban đầu, tối 27/12, đôi nam nữ trên tới 1 nhà nghỉ ở phường Đại Kim thuê phòng nghỉ. 8 giờ sáng 28/12, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra phòng thì phát hiện cặp đôi đã tử vong.

Vụ việc nhanh chóng được thông báo tới cơ quan chức năng. Nhà chức trách xác định, nam nạn nhân quê tỉnh Quảng Ninh, nữ nạn nhân quê Yên Bái.

Khởi tố 1 phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ

Ngày 28/12, Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Chí Hải (19 tuổi, ngụ xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Ảnh minh họa. Nguồn: VOV

Theo kết quả điều tra, Huỳnh Chí Hải là phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 2, Trại giam Phước Hòa (Cục C10, Bộ Công an - thuộc xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Vào khoảng 13h15 ngày 20/11, Huỳnh Chí Hải cùng các phạm nhân khác đến khu vực rừng tràm của Trại giam Phước Hòa để lao động. Trong lúc lao động, Hải xin cán bộ quản giáo đi vệ sinh, khi thấy Hải đi xa khu vực cho phép, cán bộ quản giáo yêu cầu quay lại nhưng Hải đã bỏ chạy và lẫn trốn vào khu vực rừng tràm.

Sau đó, Trại giam Phước Hòa đã tổ chức lực lượng để vây bắt Hải. Đến khoảng 16h50 cùng ngày thì lực lượng công an phát hiện Hải đang lẩn trốn dưới mương nước trong rừng tràm cách nơi lao động khoảng 2km.

Trước đó, Hải phạm tội "Trộm cắp tài sản", bị bắt và bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù, đang chấp hành án tù tại Trại giam Phước Hòa. Hải đã chấp hành án tù còn khoảng 2 tháng nữa là hết hạn tù, đến ngày 20/11 thì bỏ trốn. Sau đó, Hải được cảnh sát đưa về lại Trại giam Phước Hòa để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết nguyên nhân trốn trại là do nhớ nhà.

Bộ Công an triệt phá đường dây lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tiền từ các tổ chức tín dụng

Ngày 28/12, tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Triển khai công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện, đấu tranh với đường dây tội phạm lợi dụng một số người dân có trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế khó khăn để lấy thông tin cá nhân, lập các hồ sơ vay vốn khống, thông đồng móc ngoặc với chuyên viên các tổ chức tín dụng để chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng, có những người dân không được sử dụng số tiền vay nhưng phải gánh đứng tên khoản nợ.

Nhóm bị khởi tố về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng, gồm: Bùi Đình Trọng, Nguyễn Văn Lập, Lê Nguyên Chất, Lê Nguyễn Quốc Thành, Lê Nhựt Thuỷ, Ngô So Ny, Ngô Tường Phi, Phạm Bách Tùng, Phạm Dương Ngọc Nhã, Phạm Quốc Trường, Trần Hoàng Khang, Trần Thanh Tuấn, Lưu Thị Ngọc Thắm cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật, thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng có liên quan và xác minh, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Truy bắt thành công đối tượng bị truy nã về tội danh giết người

Đêm 27/12, Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lã Văn Tam, SN 2009, phạm tội giết người, xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định truy nã và hiện trường bắt giữ đối tượng La Văn Tam. Nguồn: CAND

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; qua rà soát đối tượng truy nã trên địa bàn và đối tượng truy nã do các đơn vị khác ra quyết định, Công an huyện Văn Bàn phát hiện đối tượng La Văn Tam, SN 2009, nơi thường trú tại thôn Nà Hạch, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định truy nã số 3153/QĐTN-CSHS ngày 14/12/2024 với tội danh “Giết người”.

Qua trao đổi cùng Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Văn Bàn xác định đối tượng La Văn Tam là đối tượng tuy nhỏ tuổi nhưng rất manh động, liều lĩnh. Tam đã chuẩn bị phương tiện, vũ khí, hung khí gây án. Sau khi gây án, đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường và lẩn trốn tại các địa phương lân cận. Công an tỉnh Bắc Ninh nhiều lần xác minh truy bắt đối tượng nhưng bất thành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày xác minh, dựng các mối quan hệ của La Văn Tam từ đó tìm cách xác minh để vận động và truy bắt đối tượng, đến ngày 26/12, trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện đã xác định đối tượng La Văn Tam đang lang thang, tìm việc làm ở khu vực quận Hà Đông, TP.Hà Nội và khu vực lân cận.

Đối tượng La Văn Tam tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Khoảng 23h ngày 27/12, tổ công tác đã xác minh qua nhiều địa bàn, những mối quan hệ khác nhau của đối tượng và phát hiện đối tượng có mặt tại khu quán ăn thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. Đến khoảng 23h30' cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng La Văn Tam.

Tổ công tác của Công an huyện Văn Bàn đã bàn giao đối tượng La Văn Tam cho Cơ quan CSĐT tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục đấu tranh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.