Công an Thái Bình tiếp tục khởi tố 6 bị can trong vụ án ở Tạp chí Môi trường và Đô thị Công an Thái Bình tiếp tục khởi tố 6 bị can trong vụ án ở Tạp chí Môi trường và Đô thị

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 6 bị can tại Văn phòng Tây Bắc và Ban Media thuộc Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.