TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm sát hại bé 3 tuổi ở Hà Nội; cô gái trẻ mất tích bí ẩn

Bắt nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/2, Công an TP.Hà Nội đang phối hợp Công an huyện Sóc Sơn điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn.

Theo nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), ngày 11/2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán, Phòng PC01 Công an Hà Nội nhận tin báo của Công an huyện Sóc Sơn về trường hợp một bé trai 3 tuổi (ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang) bị sát hại.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: Hà Nội 24h

Ngay sau khi nhận trình báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới hiện trường, phong tỏa, bảo vệ nơi xảy ra vụ án để điều tra làm rõ.

Bước đầu, nhà chức trách xác định nghi phạm gây án là người đàn ông hàng xóm, sống gần nhà nạn nhân. Đối tượng đã bị công an bắt giữ, danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Cô gái trẻ mất tích bí ẩn ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đã lập hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một cô gái bỗng nhiên mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua.

Chị Vi Thị Thống hiện đang mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua. Ảnh: GĐCC

Camera ghi lại thời điểm chị Thống vào nhà trọ, nhưng sau đó không thấy ra ngoài. Ảnh: GĐCC.

Theo trình báo của gia đình chị Vi Thị Thống (SN 1999, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), chiều 8/2, sau giờ làm tại một công ty trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, chị Thống nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê để ăn Tết. Tuy nhiên, gia đình không thấy chị Thống về nhà, sau đó mất liên lạc.

Đến sáng 9/2, người thân đã đến phòng trọ tại đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, nơi chị Thống thuê ở. Tại đây, gia đình phát hiện xe và đồ đạc của chị Thống còn ở trong phòng, phóng bị khóa cửa.

Tuy nhiên, chiếc ba lô mà chị Thống thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng. Qua hình ảnh từ camera nhà hàng xóm ghi lại, chị Thống về nhà trọ lúc sáng, từ sáng đến thời điểm bị mất liên lạc, không thấy người này ra ngoài.

Gia đình chị Thống đã đến cơ quan công an trình báo. Lãnh đạo Công an phường Tăng Nhơn Phú B xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân, hiện đã lập hồ sơ chuyển Công an TPThủ Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ.

3 ngày Tết phát hiện hơn 12,3 nghìn người vi phạm nồng độ cồn, có 90 người tử vong vì tai nạn giao thông

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trong ngày mùng 3 Tết (12/2), trên cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 27 người, bị thương 67 người. So với ngày 11/2, giảm 23 vụ TNGT, giảm 1 người chết, giảm 20 người bị thương.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với lái xe. Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày mùng 3 Tết, Cảnh sát giao thông (CSGT), công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.468 trường hợp vi phạm. Trong đó, ở lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, xử lý 11.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền 30 tỷ 618 triệu đồng; tạm giữ 254 ô tô, 6.241 mô tô và 24 phương tiện khác.

Ngoài ra, CSGT các địa phương cũng tước 3.032 giấy phép lái xe các loại, trong đó xử lý 5.589 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.691 trường hợp vi phạm tốc độ và 11 trường hợp về ma tuý.

Còn trong ngày mùng 2 Tết (11/2), cả nước xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 87 người. So với ngày 10/2, số vụ tai nạn tăng 5 vụ, giảm 7 người chết, tăng 22 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 82 vụ, làm chết 28 người, bị thương 86 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người.

CSGT và công an địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 7.800 vi phạm giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 20 tỷ đồng; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý gần 4.000 trường hợp.

Còn ngày mùng 1 Tết (10/2), cả nước xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, bị thương 66 người.

Lực lượng CSGT và công an địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền 18,7 tỷ đồng; tạm giữ 211 ô tô, 3.661 xe máy và 16 phương tiện khác.

Có 1.588 tài xế bị tước giấy phép lái xe, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.835 trường hợp, tốc độ 1.720 trường hợp, ma túy 12 trường hợp trong ngày đầu năm mới.

Như vậy trong 3 ngày Tết nguyên đán Giáp Thìn có 90 người tử vong do tại nạn giao thông; có hơn 12,3 nghìn trường hợp bị phát hiện vi phạm nồng độ còn; số tiền xử phạt vi phạm giao thông gần 70 tỷ đồng.

Đi xe máy không biển số, tông CSGT bị thương

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 12/2 (mùng 3 Tết), Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) đang làm rõ vụ việc một đối tượng có hành vi điều khiển xe máy tông CSGT bị thương vào sáng cùng ngày.

Đối tượng Trần Nguyễn Hoàng A. cùng chiếc xe máy. Nguồn: CAND

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT tỉnh Bình Định) do trung tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng trạm làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên QL1 (đoạn từ Km1125+400 đến Km1185).

Đến khoảng 11h30 trưa, cán bộ của tổ công tác ra tín hiệu dừng kiểm tra xe mô tô không biển số do một nam thanh niên điều khiển lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, tăng ga liều lĩnh bỏ chạy và tông vào đại úy Nguyễn Đình Long làm cả hai ngã xuống đường. Đối tượng cũng bị ngã sau khi thực hiện hành vi nguy hiểm và bị cảnh sát bắt giữ.

Đại úy Long được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định cán bộ CSGT bị vỡ xương khuỷu tay bên trái, gãy xương mác chân bên phải.

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Nguyễn Hoàng A. (SN 2007, trú tại Đắk Lắk). Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, đối tượng A. âm tính với ma túy và không vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Cảnh sát cứu người đàn ông Hà Nội nhảy cầu ở Hải Phòng

Như Dân Việt đã đưa tin: Vào rạng sáng 12/2 (tức mồng 3 Tết Giáp Thìn), Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hải Phòng đã cứu sống một người đàn ông nhảy cầu sông Văn Úc.

Theo đó, vào lúc 3h50 cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 nhận được tin báo về một người nhảy cầu tại khu vực sông Văn Úc, thuộc thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng). Ngay khi nhận được tin báo, Tổ công tác-Đội Cảnh sát đường thủy số 2 khẩn trương điều khiển xuồng máy đến khu vực nói trên và phát hiện có người chìm dưới sông.



Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hải Phòng cứu sống người đàn ông nhảy cầu rạng sáng mồng 3 Tết.

Lúc này, Tổ công tác đã kịp thời cứu vớt nạn nhân và đưa về đơn vị để tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Danh tính nạn nhân nhảy cầu được xác nhận là anh V.T.L. (SN 1982, trú tại quận Hà Đông, TP.Hà Nội), hiện tại anh L. đã tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

Hiện, đơn vị đã liên lạc và bàn giao anh L. cùng toàn bộ tài sản trên người anh cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.