Bắt giữ nghi phạm sát hại dã man 2 chú cháu

Như Dân Việt đã thông tin: Nghi phạm sát hại dã man 2 chú cháu được xác định là Trần Thế Bảo (SN 1989, trú thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Trần Thế Bảo là người yêu cũ con gái ông D - một trong hai nạn nhân. Công an điều tra cho biết, trước đó Trần Thế Bảo đã từng nhắn tin đe dọa ông D.

Trần Thế Bảo - nghi phạm sát hại dã man 2 chú cháu - bị bắt giữ. Ảnh: PV

Theo công an, sau khi gây án, nghi phạm đã vào Bệnh viện Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh) băng bó vết thương. Khi nghi phạm đến bệnh viện mặc áo phao màu đen, quần đen, đi xe máy Wave màu xanh đen BKS: 38N1-018.40, mang theo balô đen để trốn.

Sau khi sơ cứu, nghi phạm đã rời khỏi Bệnh viện Hồng Hà. Đến khoảng 10h30 ngày 3/12, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà của một người ở huyện Lộc Hà.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 2/12, khi người thân trở về nhà thì bàng hoàng phát hiện ông P.V.D (SN 1964) và anh P.V.H. (SN 1984, cùng trú tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên) tử vong trước sân nhà ông D. Trên người 2 nạn nhân có nhiều vết thương. Anh H. là cháu ruột của ông H.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai toàn bộ lực lượng để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm, ông D. bị hung thủ đâm 11 nhát, anh H. bị đâm tử vong với 17 nhát dao.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bắt "yêu râu xanh" hiếp dâm và cướp tài sản nhiều bé gái ở miền Tây

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/12, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau bắt giữ đối tượng "yêu râu xanh" hiếp dâm và cướp tài sản nhiều bé gái ở miền Tây.



Vào những ngày cuối tháng 11/2022, trên địa bàn huyện Gò Quao và TP.Rạch Giá (Kiên Giang) liên tiếp xảy ra những vụ việc đau lòng. 6 em nữ sinh THCS trên đường đi học bị đối tượng dùng hung khí khống chế lên xe chở đi đến nơi vắng cướp tài sản rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự thành lập chuyên án "Điều tra vụ cướp tài sản, hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn Kiên Giang".

"Yêu râu xanh" hiếp dâm và cướp tài sản nhiều bé gái ở miền Tây. Ảnh: Văn Vũ

Sau khi chuyên án được xác lập, thượng tá Nguyễn Văn Khởi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Trưởng Ban Chuyên án đã phân công nhiều tổ công tác phối hợp với Công an huyện Gò Quao và TP.Rạch Giá, cùng với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, quyết tâm truy bắt đối tượng. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về thủ đoạn của đối tượng để nâng cao cảnh giác bảo vệ trẻ em gái và tố giác tội phạm.

Sau hơn 2 tuần truy tìm tung tích tên "yêu râu xanh", đến ngày 3/12, Ban chuyên án phát hiện được nơi ẩn náu của đối tượng. Từ đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo một tổ công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã tiến hành bắt giữ đối tượng khi hắn đang ẩn náu tại một phòng trọ ở phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau).

Cơ quan công an xác định, đối tượng là Nguyễn Hoàng Huy (SN 1987, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), có 2 tiền án về tội cướp tài sản; hiếp dâm trẻ em; dâm ô đối với trẻ em, mới ra tù tháng 7/2022.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm 6 em nữ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vào các ngày 21 và 27/11.

Ngoài 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm 6 nữ sinh cấp 2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Huy còn thừa nhận, đã gây ra 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm các em nữ sinh khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và 1 trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thai phụ ăn cả vốc lá ngón sau khi cãi nhau với chồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/12, ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác nhận sự việc trên.

May mắn được phát hiện kịp thời nên thai phụ ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: M.X.H

Theo đó, chiều tối 2/12, chị L.Y.M (trú tại bản Nậm Tột, xã Tri Lễ) xảy ra mâu thuẫn với chồng.

Sau khi lời qua tiếng lại với chồng, chị L.Y.M bỏ đi khỏi nhà rồi hái lá ngón ăn để tự tử.



Một lúc sau, người thân phát hiện sự việc nên đã đưa M. vào bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm này, M. đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 5.

Hiện, sức khỏe của thai phụ đã qua cơn nguy kịch.

Bộ Công an tìm nạn nhân trong vụ Nguyễn Khắc Đồi chiếm đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự "Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.



Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Bị can Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Gold Time.

Theo cơ quan điều tra, tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time), trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình,TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế).

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra (được Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng gọi là mua "phân quyền"). Sau đó nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ "hoa hồng" và tiền thưởng, bán "cổ phiếu nội bộ" của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và "hoa hồng" cho người tham gia trước).

Với mô hình hoạt động như trên, chỉ tính từ tháng 10/2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là 844.350.000.000 (tám trăm bốn mươi bốn tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng). Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua "cổ phiếu nội bộ" của công ty đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 08 bị can, bắt tạm giam 07 bị can về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua "phân quyền" và "cổ phiếu nội bộ".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để được giải quyết.

Ngư dân bất ngờ phát hiện một phần cơ thể người trên bờ biển

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin ban đầu từ Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 3/12, trong lúc đi đánh bắt hải sản, người dân bất ngờ phát hiện một phần chân người ở bãi biển thuộc xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết.

Bờ biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (ảnh có tính minh họa). Ảnh: CTV

Ngay sau đó, người dân đã trình báo với lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Công an TP.Phan Thiết đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, phần chân người có dấu hiệu bị tác động bởi ngoại lực.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Phan Thiết điều tra theo quy định của pháp luật.