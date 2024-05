TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nguyên Cục trưởng Cục Điện lực; tạt axít vào bàn nhậu, nhiều người thương vong

Bắt nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương Phương Hoàng Kim

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 23/5, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Phương Hoàng Kim (SN 1973, nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương).

Ông Phương Hoàng Kim bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Phương Hoàng Kim, nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các văn bản tố tụng hình sự nêu trên.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Mọi thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đề nghị gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: Số 7 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 0692341536).

Tạt axít vào bàn nhậu, 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi tạt axít khiến 1 người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường: Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 22/5, nhóm người tổ chức ăn uống trước dãy trọ trong hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, 1 người đàn ông bỏ đi về phòng trọ. Ít phút sau, người này cầm theo một bình nhựa nghi là axít, rồi tạt thẳng vào bàn nhậu.

Vụ việc khiến 1 người tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhiều người khác bị thương.

Nhận tin báo, Công an quận 7 đã có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng

Ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín về dấu hiệu tội phạm liên quan đến ông Đặng Tất Thắng.

Qua kiểm tra, xác minh bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an xác định, ông Đặng Tất Thắng, sinh ngày 29/10/1981, CCCD số 001081008999 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/5/2023; quê quán xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội; thường trú tại Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội; chỗ ở chung cư FLC, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu.

Ông Đặng Tất Thắng đang bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an truy tìm. Ảnh: Báo CAND

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, ngày 22/5/2024 Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng. Tại quyết định truy tìm này, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy đối tượng truy tìm trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an (Phòng 4) theo địa chỉ: 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM; điện thoại: 069.333.6068 – 069.3336603.

Ông Đặng Tất Thắng là cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Trước đó tại buổi họp báo thường kỳ tháng 4/2024 của Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi tới đại diện Bộ Công an trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội việc ông Đặng Tất Thắng đăng tải thông tin về việc ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank liên quan đến hành vi giúp bà Trương Mỹ Lan rửa tiền và đã bị cấm xuất cảnh bởi Bộ Công an, sẽ xử lý thế nào?



Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các thông tin sai sự thật sẽ bị điều chỉnh bởi Luật An ninh mạng, Luật Hình sự, Luật Dân sự và các luật, quy định khác liên quan, trên tinh thần, tất cả những ai vi phạm, đều phải bị xử lý bằng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bài học rút ra từ vụ việc này, theo tướng Xô, trước tiên phải xử lý sớm thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, cơ quan chức năng phải sớm có thông tin phản bác, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân…

Liên quan đến thông tin ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh được lan truyền trên mạng xã hội đầu tháng 4/2024, Bộ Công an ngay sau đó đã bác bỏ. Bộ Công an xác định đến thời điểm hiện tại, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh.

Phát hiện thi thể cô gái 18 tuổi trên hồ sau 4 ngày đi khỏi nhà bằng xe máy

Sáng 23/5, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt tại hồ Cai Bảng (nơi giáp ranh giữa thị trấn Lộc Thắng và xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) để phong tỏa, bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một thiếu nữ 18 tuổi.

Buổi sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể thiếu nữ này nổi trên mặt hồ nên đã trình báo cơ quan chức năng địa phương. Tiến hành xác minh, thi thể thiếu nữ trên được xác minh là N.M.N.Q. (18 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm).

Người dân phát hiện thi thể thiếu nữ 18 tuổi nổi trên hồ Cai Bảng nên đã trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Được biết, N.M.N.Q. đang học lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Vào tối 20/5, người nhà nạn nhân đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc em Q. đi xe máy rời khỏi nhà từ trưa cùng ngày không thấy về, điện thoại không liên lạc được.

Chiều 21/5, tại khu vực gần hồ Cai Bảng, người dân phát hiện một chiếc xe máy bỏ không nên đã trình báo cơ quan chức năng. Tiến hành xác minh, người nhà em Q. nhận định đây là chiếc xe mà cô gái này đã đi khỏi nhà vào ngày 20/5.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cô gái nghi bị sát hại, bỏ thi thể vào vali rồi quăng xuống vực

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Võ Thành Long (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc cô gái bị sát hại, phân thi thể rồi nhét vào vali trên núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu.

Chiếc vali chứa thi thể nạn nhân. Ảnh: CACC.

Nạn nhân được xác định là chị T. (21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM). Bước đầu, cảnh sát xác định Long đã sát hại chị T. tại khách sạn ở TP.Vũng Tàu rồi gọi cho Huy bàn bạc việc phi tang thi thể.

Cả hai phân thi thể chị T. rồi bỏ vào vali, sau đó, chọn khu vực núi Nhỏ để phi tang.

Trước đó, khoảng 15h ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhận được yêu cầu phối hợp của Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM xác minh vụ việc chị T. mất liên lạc với gia đình.

Đối tượng Long. Ảnh: A.X.

Qua công tác xác minh, cơ quan công an nghi vấn nạn nhân đã bị sát hại ở một khách sạn tại phường 2, TP.Vũng Tàu. Nghi phạm được xác định Võ Thành Long và 1 đối tượng không rõ lai lịch, sống lang thang.

Đối tượng Huy. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 3h sáng 23/5, cảnh sát đã bắt giữ Long tại quận Bình Tân, TP.HCM. Long khai nhận, thông qua mạng xã hội, Long quen biết với chị T.

Ngày 18/5, Long và Huy thuê xe taxi để đón T. đi chơi tại TP.Vũng Tàu. Sau khi tham quan tại TP.Vũng Tàu, đến 0h ngày 19/5, Long và chị T. về khách sạn trước.

Tại đây, phát hiện chị T. có mang theo nhiều tài sản, trang sức có giá trị, Long nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Long dùng tay bóp cổ nạn nhân đến tử vong.

Sau khi xác định nạn nhân đã tử vong, Long nhắn tin báo cho Huy biết sự việc để bàn việc phi tang xác của nạn nhân và lấy tài sản.

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Long đi mua vali; sau đó cùng Huy đưa thi thể của nạn nhân vào trong vali để mang đi phi tang.

Cả hai thống nhất với nhau là vứt vali có chứa thi thể nạn nhân tại một khu đất trống ở núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng trên đã mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân mang đi bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khám xét trên người của đối tượng Huy, cơ quan công an thu giữ 1 điện thoại di động iPhone 12 Promax của nạn nhân.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng tiếp tục điều tra, làm rõ.