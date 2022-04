Nhóm khách bắt nhân viên quán ăn xếp hàng để hành hung

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 8/4, thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, hiện đơn vị đã ghi nhận vụ việc xảy ra tại 1 quán ăn trên địa bàn và cho mời các bên liên quan đến làm việc, xác minh để có hướng xử lý.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/4, từ camera an ninh của quán ăn ghi lại cảnh nhóm người đến quán này để ăn nhậu.

Clip: Phẫn nộ nhóm khách bắt nhân viên phục vụ quán xếp hàng để hành hung.

Qua trích xuất hình ảnh camera của quán ăn cho thấy khi một nam nhân viên ra phục vụ thì bất ngờ bị một phụ nữ mặc đồ chống nắng, đội mũ bảo hiểm đi cùng nhóm khoảng hơn 10 người đánh tới tấp một nam nhân viên.



Ngay sau đó cả nhóm thanh niên xăm trổ đang ngồi ăn nhậu lao vào tấn công nhiều nhân viên phục vụ tại quán ăn này.

Nhóm khách bắt nhân viên phục vụ quán ăn xếp hàng để hành hung. (Ảnh cắt từ clip).

Lúc nhân viên này bỏ chạy vào trong bếp, nhóm khách trong đó có nhiều người đội mũ cối, xăm trổ lao vào la hét, chửi bới và bắt các nhân viên phục vụ của quán đứng xếp hàng, khoanh tay trước quầy thu ngân để cho nhóm mặc sức hành hung, gây phẫn nộ dư luận.

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và chỉ đạo Công an thị trấn, UBND thị trấn Liên Nghĩa vào cuộc xử lý và có báo cáo chi tiết vụ việc.

Ngồi trong taxi nổ súng bắn 2 người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/4, thông tin từ Công an huyện Thường Tín cho biết, đơn vị này đang xác minh, làm rõ vụ nổ súng khiến 2 nam thanh niên bị thương trên địa bàn xã Khánh Hà.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 21 giờ 30 ngày 2/4, anh T (SN 2002, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, TP.Hà Nội) và anh D (SN 2001, Ngọc Hồi, Thanh Trì) đang đứng bên đường ở thôn Liễu Ngoại (xã Khánh Hà) cùng bạn thì bất ngờ bị đối tượng rút súng bắn.

Vụ nổ súng trên địa bàn huyện Thường Tín khiến 2 người bị thương. Ảnh minh họa

Theo đó, một chiếc xe taxi đi ngang qua chỗ T, D và bạn bè đang đứng, đột nhiên cửa kính xe taxi trên hạ xuống, đối tượng ngồi ghế phụ đã rút súng bắn về phía những người này đang đứng.

Hậu quả của vụ việc khiến T, D bị thương phải đi cấp cứu ngay sau đó.

Bước đầu, Công an huyện Thường Tín nhận định, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn từ trước giữa các nạn nhân với các nhóm đối tượng ở Thường Tín, Thanh Oai.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 900kg chất cực độc xyanua

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng Công an huyện Văn Bàn vừa tạm giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển 900kg xyanua trên địa bàn.

Chất độc xyanua là gì và nguy hiểm đến mức nào?ĐỌC NGAY

Trước đó, tại Km132+430 Quốc lộ 279, thuộc thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn phát hiện ô tô khách biển kiểm soát 98B – 018.43 chở 18 bao tải, bên trong có chứa hạt tinh thể màu trắng (nghi là chất độc xyanua), tổng trọng lượng là 900kg.

Lái xe là Vũ Đình Khoản (SN 1983), trú tại bản Nà Khiết, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Khoản khai nhận đã được một người thuê chở 18 bao tải xyanua từ khu vực bến xe Trung tâm TP.Lào Cai về xã Minh Lương, huyện Văn Bàn với số tiền công là 3,6 triệu đồng.



Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) phát hiện đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hóa chất độc hại xyanua.

Theo các tài liệu khoa học, xyanua là một hóa chất hoạt động nhanh, mạnh, có khả năng gây chết người dưới nhiều dạng hợp chất khác nhau.

Xyanua là một trong những chất độc nhất trên Trái đất. Chỉ cần khoảng 50 - 200mg xyanua xâm nhập qua đường miệng cũng đủ gây tử vong một người khỏe mạnh.

Theo các chuyên gia, xyanua được hấp thu rất nhanh vào cơ thể, ức chế nhanh, mạnh lên chuỗi hô hấp tế bào. Do đó, nhiễm độc xyanua khiến cơ thể không trao đổi oxy được, "nghẹt thở trên cạn", gây tử vong nhanh chóng.

Nhiều vụ án thương tâm đã xảy ra khi kẻ thủ ác sử dụng xyanua để đầu độc nạn nhân. Có thể kể đến vụ việc đầu độc chị họ bằng cách cho xyanua vào trà sữa, xảy ra ở Thái Bình năm 2019; vụ án "Sát thủ xyanua" Lê Thanh Vân sát hại 13 người trong 4 năm từ 1998 đến 2001; vụ bỏ chất độc xyanua vào rượu làm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thanh Hóa tử vong xảy ra vào năm 2020...

Tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang rúng động Hải Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (8/4), Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội đã mở xét xử phúc thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang rúng động Hải Dương. Hai bị cáo gồm Cao Tài Năng (41 tuổi) và vợ là Vũ Thị Mừng (39 tuổi).

Hai bị cáo đều có mặt tại tòa. Tuy nhiên, các luật sư của cả hai bị cáo đều vắng mặt và trước đó các luật sư này đã gửi đơn xin hoãn phiên tòa.

Hai vợ chồng bị cáo Cao Tài Năng (bên phải) và Vũ Thị Mừng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/4. Ảnh: Thi Ngọc

Tại phiên toà, ông D.C.H - bố của nạn nhân bức xúc: "Gia đình tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Hiện đã 17 tháng trôi qua, nhưng gia đình tôi chưa nhận được hài cốt của con. Tôi mong sẽ xử lý cặp vợ chồng bị cáo càng nhanh càng tốt", ông H nói.

Luật sư của gia đình bị hại cho biết, gia đình rất sốt ruột vì hài cốt của nạn nhân chưa được đưa về và một số tài sản đang lưu giữ làm vật chứng vụ án nên mong Hội đồng xét xử (HĐXX) nhanh chóng xét xử.

Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đồng ý với ý kiến của luật sư xin hoãn phiên tòa. HĐXX cho rằng để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo nên phiên tòa sẽ tạm hoãn, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18/11/2021, HĐXX TAND tỉnh Hải Dương tuyên bị cáo Cao Tài Năng mức án tử hình về các tội: Giết người; Cướp tài sản; Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Bị cáo Mừng chịu mức án 6 năm 6 tháng tù về các tội: Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Năng và Mừng có trách nhiệm bồi thường bị hại số tiền nợ gần 3 tỷ đồng; buộc bị cáo Năng bồi thường các khoản bồi thường chi phí tìm kiếm, mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần cho bố mẹ và con bị hại gần 400 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo phải cấp dưỡng hàng tháng cho con bị hại từ tháng 11/2020 đến khi cháu đủ 18 tuổi, cấp dưỡng bố mẹ bị hại là anh D.C.C đến khi ông bà qua đời.

Sau đó, bên bị hại là gia đình anh D.C.C (trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) đã làm đơn kháng cáo một phần bản án hình sự của TAND tỉnh Hải Dương. Gia đình nạn nhân cho rằng, hình phạt đối với Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

Hai bị cáo là vợ chồng Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (SN 1983, cùng trú tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cũng có đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong đơn kháng cáo, Năng xin giảm nhẹ hình phạt với tội danh "Giết người, Xâm phạm thi thể, hài cốt", đồng thời cho rằng mình không phạm tội "Cướp tài sản".

Còn bị cáo Mừng xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh "Che giấu tội phạm", đồng thời cho rằng không phạm tội "Xâm phạm thi thể mồ mả" do không tham gia, giúp sức vào việc chôn, đốt xác bị hại.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hải Dương, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng vay nợ anh D.C.C gần 3 tỷ đồng. Do chưa có tiền để trả nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, Năng hẹn anh C đến hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (TP.Hải Dương) để xin khất nợ nhưng không được.

Năng mời anh C lên gác xép của hiệu thuốc. Từ phía sau, hắn dùng một đoạn gậy gỗ đập nhiều nhát trúng vùng đầu anh C, làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi nạn nhân tử vong, để tránh bị phát hiện, Năng đem thi thể nạn nhân đi đốt, vứt ở nhiều nơi.

Tối cùng ngày, Vũ Thị Mừng biết việc Năng giết anh C và đang để thi thể anh C tại hiệu thuốc nhà mình. Sau khi bàn bạc, cặp vợ chồng này thống nhất dùng xe ô tô Santafe chở thi thể anh C từ hiệu thuốc ra chôn tại khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình (TP.Hải Dương) để tránh sự phát hiện của người khác.

Đến chiều 29/11/2020, Năng, Mừng tiếp tục đến nơi đang cất giấu xe ô tô CX5 của anh C trên đường nội bộ Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Năng mua keo 502, cồn, khăn mặt, rồi cùng Mừng xoá hết dấu vết trên xe.

Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác anh C tại bờ sông Kim Sơn nên đêm 8/2, rạng sáng 9/2/2021 (28 Tết), vợ chồng Năng đào xác nạn nhân lên, chất gỗ, củi khô, đổ xăng lên thi thể nạn nhân rồi châm lửa đốt.

Sau khi thi thể anh C cháy xong, một phần xương, tro đã cháy hết được Năng đựng vào một túi nylon, phần còn lại Năng hất xuống sông Kim Sơn. Phần xương chưa cháy hết, Năng cùng Mừng mang đi nơi khác, đập xương vỡ thành nhiều mảnh sau đó đem ra khu vực cầu Hàn vứt xuống sông Thái Bình.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hải Dương chỉ rõ, hành vi của Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng đào thi thể, đốt xác, đập xương anh D.C.C rồi mang đi vứt xuống sông Thái Bình gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bắt nhóm dàn cảnh cướp xe của người say

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/4, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng từ 14 đến 16 tuổi bàn bạc, dàn cảnh để cướp xe máy của người say rượu.



Theo đó, vào khuya 5/4 tại đường Như Nguyệt – Đức Lợi 3 xảy ra một vụ cướp xe máy. Theo lời của bị hại, do bản thân say rượu nên bị một nhóm thiếu niên tấn công và cướp xe mô tô Exciter BKS 43F1-219.xx.

Đến chiều tối 7/4, Công an phường Thuận Phước đã tổ chức lực lượng bắt giữ được Trần Hồ Hoàng Phước (SN 2006, trú quận Liên Chiểu) và Trần Quang K. (SN 2007, trú quận Cẩm Lệ) là các nghi phạm gây ra vụ cướp trên.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận hành vi của mình và khai ra các đồng phạm khác. Cũng trong chiều và tối 7/4, Công an phường tiến hành truy xét nhanh và bắt thêm 3 đối tượng khác là Bùi Đức Huy (SN 2006), Phạm Tiến D. (SN 2008) và Nguyễn Quang H. (SN 2008), cùng trú quận Liên Chiểu. Ngoài ra, 2 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình. Với thủ đoạn 1 người đến kiếm chuyện gây sự sau đó một nhóm vào can ngăn, 1 người còn lại thì thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này cũng thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ việc khác.

Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.