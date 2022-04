TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người phụ nữ bị chôn xác phi tang; treo cổ tự sát trong nhà tạm giữ

Vụ người phụ nữ bị chôn xác phi tang ở Lâm Đồng: Chồng vẫn đưa 2 con về ngoại ăn Tết và đám giỗ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/4, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang khám nghiệm hiện trường liên quan đến vụ việc nữ nạn nhân được người dân phát hiện bị giết rồi chôn xác phi tang tại tổ 4, thôn Trường Xuân 2 (xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt).

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường tại căn nhà đối tượng Trí sống cùng nạn nhân. Ảnh: Văn Long

Tại hiện trường vụ việc, trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Trần Thị Kim Phượng (mẹ của nạn nhân T.T.K.T) chia sẻ: "Đến sáng hôm nay tôi vẫn đi làm, không biết con gái gặp chuyện. Tôi nghĩ con gái tôi đi làm ở TP.HCM chứ không thể ngờ được con gái tôi lại bị thằng Trí giết. Tết và ngày giỗ (ngày 7/2 Âm lịch) vừa rồi nó (đối tượng Trí-PV) vẫn đưa hai đứa con về nhà ngoại chơi, nhưng nói là vợ đi làm xa".

Trong khi đó, ông Tán Minh Hoàng Thân (dượng của nạn nhân) cũng cho biết, đối tượng Đoàn Thanh Trí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình nói vợ đi bán cà phê ở TP.HCM. Nhiều lần nhắn tin và gặp mặt hỏi nhưng đối tượng Trí vẫn nói vậy. Gia đình nghi ngờ và có đi tìm khu vực chị T. sống nhưng không có thông tin gì.

Trong sáng 7/4, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại căn nhà chung của đối tượng Trí và chị T. Để phục vụ công tác điều tra, trong chiều cùng ngày, lực lượng pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ khám nghiệm tử thi nạn nhân tại hiện trường.

Người dân tại khu vực trên cho biết, đối tượng Trí và nạn nhân thường xuyên cãi vã và có mâu thuẫn chuyện tình cảm. Được biết, trong đêm 12/12/2021 nạn nhân và Đoàn Thanh Trí có xảy ra cãi vã. Đối tượng Trí đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Quan sát của phóng viên, căn nhà đối tượng Trí và nạn nhân ở cách nơi người dân phát hiện xác bị chôn khoảng 100m. Xung quanh căn nhà có bờ taluy cao khoảng 2m. Vì vậy, cơ quan chức năng đang khám nghiệm và đưa ra các giả thiết về việc đối tượng Trí đã đưa nạn nhân đi phi tang bằng cách nào để phục vụ công tác điều tra.

Công an Thái Bình lên tiếng vụ người đàn ông treo cổ tự sát trong nhà tạm giữ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin ban đầu về đối tượng bị tạm giữ đã treo cổ tự sát tại huyện Đông Hưng.

Cụ thể, ngày 27/3/2022, tại đường xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Công an huyện Đông Hưng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Danh T (SN 1978, trú tại Bản Kéo, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước diễn biến của sự việc, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng. Ảnh: VKSNDTB

Tang vật thu giữ 1 bánh heroin; khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thi tại xã Đông Đô (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), cơ quan công an tiếp tục thu giữ 3 bánh heroin.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Danh T từ 23 giờ 30 phút ngày 27/3/2022 để điều tra, xử lý theo quy định.

Đến khoảng 1 giờ 14 phút, ngày 29/3/2022, cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện phát hiện Nguyễn Danh T treo cổ bằng chiếc quần dài của đối tượng, Công an huyện Đông Hưng đã khẩn trương tổ chức sơ, cấp cứu, nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng.

Bệnh viện xác định đối tượng đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Đông Hưng phối hợp Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng, chính quyền sở tại và đại diện gia đình tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được Công an tỉnh tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ 3,2 triệu cuốn sách giả liên quan ông Trần Hùng: Khởi tố thêm 22 bị can

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang điều tra vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ", xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 41 ngày 23/6/2021 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15 ngày 23/7/2021.

Ông Trần Hùng (ảnh nhỏ) - cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương đã bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" liên quan vụ sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả. Ảnh: Q.N

Quá trình điều tra, xác minh vụ án, Cơ sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát và 11 đối tượng liên quan, về các tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với 22 đối tượng, cùng về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó:

Cơ sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam các đối tượng gồm Văn Thị Hiền - chủ Nhà sách Hiền Long; Đỗ Văn Được - chủ Shop Bống & Bin; Phan Thị Thanh Thoan - giáo viên, đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách.

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Đỗ Đức Tiến - chủ Công ty TNHH In và Thương mại Dịch vụ Long Phát; Lục Văn Quán - Giám đốc Công ty TNHH In và Thương mại Hoài Đức; Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thuận Phát; Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Việt, đều thuộc nhóm đối tượng in sách; Nguyễn Mạnh Thắng; Nguyễn Minh Đức, Công ty TNHH Tạp phẩm và vật tư ngành in, đều thuộc nhóm đối tượng làm bản kẽm; Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và In Lâm Anh, là đối tượng làm tem giả; Đinh Văn Thăng; Lê Đình Quý; Lưu Hồ Thịnh; Nguyễn Quốc Toản; Nguyễn Thị Thanh; Trần Thị Lan; Trần Văn Hoan, đều thuộc nhóm đối tượng gia công; Hoàng Kim Oanh - chủ Nhà sách Oanh; Phan Thị Ngọc Hoàn - chủ Nhà sách Oanh Hoàn, đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách; Nguyễn Thị Liên; Hoàng Thị Thúy Hằng và Trần Thị Thu Trang, đều thuộc nhóm đối tượng nhân viên Công ty Phú Hưng Phát.

Các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận - trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện các lệnh, quyết định tố tụng đối với 22 bị can theo đúng quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố ông Trần Hùng - cựu kiểm soát viên chính, cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương - về tội "Nhận hối lộ"; bị can Nguyễn Duy Hải - lao động tự do - bị xác định là người môi giới hối lộ.

3 cựu cán bộ Cục Quản lý thị trường Hà Nội gồm: Lê Việt Phương - cựu Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (2 cựu kiểm soát viên đội này) bị cáo buộc tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, Hoàng Mạnh Chiến - Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội cùng 5 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo điều tra, hơn 2 năm trước, Cao Thị Minh Thuận, Hoàng Mạnh Chiến cùng đồng phạm thiết lập dây chuyền thu mua giấy, in ấn sách giáo khoa giả. Nhóm này sử dụng hàng chục địa điểm tại Hà Nội để làm hệ thống văn phòng, nhà xưởng, kho hàng phục vụ cho việc in ấn, gia công, tập kết và phân phối sách giả đến nhiều địa phương như: Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Ngày 9/7/2020, ông Trần Hùng trực tiếp chỉ đạo Đội QLTT số 15 và 17 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội cùng lực lượng chức năng quận Hoàng Mai và NXB Giáo dục Việt Nam kiểm tra, phát hiện xưởng cất giấu hơn 27.000 sách giáo khoa giả do Công ty Phú Hưng Phát in ấn.

Theo cơ quan chức năng, quá trình giải quyết vụ việc, Nguyễn Duy Hải đã gặp và tác động để nhờ ông Hùng xử lý nhẹ đối với sai phạm của các cá nhân và doanh nghiệp liên quan.

Sau đó, ông Hùng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không chỉ đạo cấp dưới giải quyết, xử lý theo quy định pháp luật đối với vụ việc liên quan 2 doanh nghiệp in và phân phối sách giả.

Cho đến khi bị bắt, nhóm của Cao Thị Minh Thuận đã tiếp tục sản xuất, in ấn và tiêu thụ sách giả. Ngày 18/6/2021, cơ quan điều tra bắt quả tang Hoàng Mạnh Chiến cùng chiếc xe tải tại một kho hàng ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe tải có hơn 9.700 cuốn sách giáo khoa giả, dán tem giả của NXB Giáo dục Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tạm giữ trên 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 3 máy in, hơn 1,5 triệu tem giả và khoảng 20 tỷ đồng. Theo cáo buộc, nhóm sản xuất hàng giả đã thu lợi bất chính gần 50 tỷ đồng.

Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang

Như Dân Việt đã thông tin; Chiều 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Quận để tiếp tục điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo nguồn tin của Dân Việt, bị can Nguyễn Bá Quận (SN 1962, trú tại số 1/51, đường Yết Kiêu, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang) nguyên là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Nguyễn Bá Quận. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 6/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ án, nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thanh niên 25 tuổi giả công an, chặn người vi phạm giao thông để thu tiền ở Hà Nội

Ngày 7/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Ứng Hoà đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (SN 1997, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng đóng giả công an, chặn xe thu tiền người vi phạm giao thông. Ảnh: CACC

Về diễn biến vụ việc, vào ngày 29/3/2022, Công an xã Quảng Phú Cầu nhận được tin báo của người dân về việc có 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, cầm theo bộ đàm, tự xưng là công an, chặn xe máy, thu tiền người vi phạm giao thông tại đoạn đường gần nhà văn hoá thôn Quảng Nguyên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Phú Cầu đã tiến hành tuần tra, rà soát địa bàn và phát hiện đối tượng này tại khu vực Cầu Bầu.

Công an xã Quảng Phú Cầu đã đưa đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Quốc Hưng. Quá trình làm việc, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Ứng Hoà đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.