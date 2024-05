Bắt đối tượng vô cớ dùng hung khí tấn công phụ nữ đi đường khiến 4 người bị thương, 1 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (SN 1996, trú ở tổ 21, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang). Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến 4 nạn nhân bị thương và 1 người tử vong.

Lầu Vũ Nhật Đăng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: N.Q.P

Theo đó, vụ việc đầu tiên xảy ra vào chiều 4/5, trong lúc bà Trần Thị Kim L (SN 1959, trú ở đường Bùi Cẩm Hồ, phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) đang đi xe đạp trên đường Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa thì bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát, dùng vật cứng cầm tay đánh một nhát vào đầu gây thương tích, phải khâu 3 mũi. Chiều 6/5, xảy ra vụ việc tương tự tại ngã tư Ngô Gia Khảm – 2 Tháng 4, phường Vĩnh Hải. Nạn nhân là bà Bùi Thị Th (SN 1968, trú ở thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang) đang dừng xe đạp trước tín hiệu đèn đỏ tại ngã tư nêu trên thì 1 thanh niên đi xe máy từ phía sau tới dùng vật cứng đánh vào đầu bà Th một nhát khiến nạn nhân choáng váng.

Đến khoảng 19h tối hôm đó, bà Vũ Thị H (SN 1963, trú ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, TP.Nha Trang) bị 1 thanh niên đi xe máy dùng vật cứng đánh vào đầu, khi người phụ nữ này đang đi xe đạp trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải (TP.Nha Trang). Do cú đánh mạnh nên đỉnh đầu nạn nhân có vết thương 5cm, nứt sọ thái dương trái.

Tiếp đó, thêm hai vụ nam thanh niên đi xe máy dùng vật cứng đánh vào đầu người đi đường xảy ra trong ngày 7/5. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai L (SN 1961, trú ở đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải) bị đánh khi đang đi xe đạp trên đường 2 Tháng 4 ở phường Vĩnh Hải lúc 10h30’ sáng. Bị tác động mạnh từ cú đánh bởi vật tày, bà L choáng váng, gục ngã và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khanh Hòa cấp cứu, nhưng do chấn thương sọ não nặng nên nạn nhân tử vong vào ngày 9/5.

Sau đó, đến lượt bà Nguyễn Thị Đ (SN 1951, trú ở đường Lương Văn Can, phường Vĩnh Hải) đang đi bộ gần ngã tư Ngô Gia Khảm – 2 Tháng 4, phường Vĩnh Hải thì bị nam thanh niên đánh đầu bằng vật cứng, người phụ nữ này đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị.

Sau khi bị nam thanh niên lạ mặt tấn công, 5 nạn nhân và người thân lần lượt tự lo điều trị thương tích tại nhà hoặc ở bệnh viện mà không sớm trình báo cho cơ quan chức năng. Khi biết có nhiều vụ việc tương tự thì nạn nhân và người thân mới đến Công an phường Vĩnh Hải và phường Vĩnh Hòa vào trưa 7/5 để tố giác tội phạm.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Nha Trang đã trích xuất nhiều hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ở những nơi xảy ra vụ việc. Từ đó xác định cả 5 vụ việc đều do một đối tượng gây ra, nên đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy xét, làm rõ hành tung thủ phạm là Lầu Vũ Nhật Đăng. Chiếc xe máy đối tượng này sử dụng BKS 79N2-957.10, còn hung khí là ống tuýp sắt, Đăng khai báo đã ném xuống sông Cái qua địa phận xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang.

Hình ảnh Lầu Vũ Nhật Đăng điếu khiển xe máy trên đường phố ở phường Vĩnh Hải. Ảnh trích xuất camera.

Sau khi bị dẫn giải về Công an TP.Nha Trang, Đăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thời điểm gây ra vụ việc, có nhiều khả năng đối tượng này bị loạn thần do tác động của ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Kinh hoàng nam thanh niên đang đi bộ, bất ngờ bị đối tượng đi xe máy chém lìa tay

Ngày 10/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nam thanh niên đang đi bộ thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy dùng hung khí chém lìa tay.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra khoảng 0h ngày 9/5, tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Camera ghi cảnh nam thanh niên bị chém lìa tay ở thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên. Ảnh: Chụp từ clip.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Dị Sử xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc trên. Nạn nhân là một nam thanh niên sống tại tổ dân phố Nhân Vinh, phường Dị Sử.

Nam thanh niên này hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

"Công an thị xã Mỹ Hào đang điều tra nguyên nhân và truy bắt nghi phạm", lãnh đạo UBND phường Dị Sử nói.

Đâm 2 phụ nữ thương vong vì mâu thuẫn

Sáng 10/5, xác nhận với phóng viên, chính quyền thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân khiến một người chết, một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.



Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 9/5. Tại thời điểm nói trên, chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1990, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển xe máy chở theo chị Nguyễn Thị Thanh Trà (SN 2007, trú tại thị trấn Đồng Lộc) di chuyển trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Bắc. Nguồn: CAND

Khi đang lưu thông trên đoạn đường liên xã ở tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc thì chị Lệ và Trà bị chị Nguyễn Thị Hường (lúc này đang sử dụng vòi nước để tưới nước trên đường) dùng vòi xịt nước trúng vào người.

Chị Lệ đã dừng xe lại để chất vấn dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Lúc này, Nguyễn Văn Bắc (SN 1979, là chồng của chị Hường) từ trong nhà bất ngờ cầm dao lao ra tấn công chị Nguyễn Thị Lệ và Nguyễn Thị Thanh Trà.

Hậu quả, chị Lệ bị đâm gục giữa đường, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Chị Nguyễn Thị Thanh Trà bị thương nặng ở tay.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Bắc đã bị lực lượng Công an huyện Can Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.

Được biết, chị Lệ là hàng xóm cũ của đối tượng Bắc. Trước đây, giữa hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn liên quan đất đai, đã từng đưa nhau ra tòa.

Hai nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 10/5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang thụ lý giải quyết vụ giết người xảy ra ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long).

Cụ thể, khoảng 0h45 ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn nhận được tin báo về việc Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn tiếp nhận một trường hợp nạn nhân tử vong, trên người có vết thương. Nạn nhân là L.H.N (sinh năm 2000, ngụ ấp Phú Sung, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn).

Hung khí giải quyết mâu thuẫn của các đối tượng. Nguồn: Tiền Phong

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã truy bắt hai đối tượng gây ra vụ giết người là N.T.P. (sinh năm 2006, ngụ khu 5, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) và Đ.M.Q. (sinh năm 2003, ngụ khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).



Qua làm việc, cả hai đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trước đó giữa nhóm của P., Q. và nhóm của N., hai bên gồm khoảng 14 đối tượng hẹn nhau để giải quyết tại khu vực gần nhà của P., đường 30/4, khu 5, thị trấn Trà Ôn.

Khi nhóm của N. (khoảng 8 đối tượng) đến khu vực trên thì bị nhóm của P., Q. sử dụng nhiều hung khí đuổi đánh. Hậu quả, N. bị vết thương phía trước ngực trái và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý điều tra.



Bị nạn nhân truy đuổi, tên cướp tăng ga bỏ chạy gây tai nạn liên hoàn

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 10/5, Công an phường Thuận Giao (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng có hành vi cướp giật, trong lúc bỏ chạy thì tông vào hàng loạt xe trên đường.

Nhiều xe máy nằm la liệt trên đường. Nguồn: congan.com.vn

Hơn 19 giờ tối 9/5, trên đường N9 trong khu dân cư Thuận Giao, một người đàn ông truy đuổi theo một thanh niên chạy xe Exciter biển số 61B1..., đồng thời hô "cướp, cướp". Tới giao lộ với đường D9 thì thanh niên bị đuổi xảy ra va chạm với nhiều xe máy khác khiến nhiều người ngã xuống đường.

Ngay lập tức, người đi đường lao tới khống chế nam thanh niên. Người đàn ông kia cho biết vừa bị thanh niên này giật sợi dây chuyền cách đó gần 1km, truy đuổi tới đây thì người dân hỗ trợ bắt được. Đối tượng sau đó được Công an phường Thuận Giao tới đưa về trụ sở lấy lời khai.

Nghi phạm cướp giật (áo đen) được đưa về Công an phường. Nguồn: congan.com.vn



Vụ va chạm liên hoàn làm 4 xe máy và 1 xe đạp điện của người dân ngã ra đường. Còn xe của đối tượng rơi ra thêm một biển số khác.

Rất may, những người này chỉ bị thương nhẹ.

Xe của nghi phạm gắn 2 biển số khác nhau. Nguồn: congan.com.vn

Nhận tin báo, Công an TP.Thuận An tới xử lý hiện trường, di dời các phương tiện, xử lý vụ việc.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang lập hồ sơ để bàn giao cho Công an TP.Thuận An tiếp tục điều tra, xử lý.