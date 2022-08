Cho bé gái vay tiền với yêu cầu thế chấp hình ảnh "nóng"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Bùi Thanh Nguyên (21 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra, làm rõ về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Đối tượng này cho bé gái 14 tuổi vay tiền nhưng yêu cầu thế chấp bằng hình ảnh "nóng".



Đối tượng Bùi Thanh Nguyên cho bé gái 14 tuổi vay tiền nhưng phải thế chấp bằng hình ảnh "nóng".

Theo Cơ quan điều tra, trước đó vào đầu tháng 5/2022, vì cần tiền tiêu xài, một bé gái 14 tuổi (trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã nhắn tin, liên lạc với Nguyên để vay tiền. Lúc này, Nguyên đồng ý và yêu cầu bé gái phải thế chấp bằng hình ảnh, video clip khoả thân và quan hệ tình dục với người khác giới.

Chấp thuận yêu cầu của Nguyên, bé gái đã gửi cho Nguyên 3 đoạn video clip và 1 ảnh "nóng" để thế chấp vay tổng số tiền 45 triệu đồng, lãi suất theo hai bên tự thoả thuận. Những ngày đầu, bé gái đã trả gốc và lãi đầy đủ. Tuy nhiên, đến ngày 18/5, do bé gái không còn khả năng trả nợ nên Nguyên đã phát tán video clip, hình ảnh "nóng" lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân trong gia đình bé gái để uy hiếp đòi nợ.

Vì lo sợ nên bé gái đã vay được một ít tiền trả nợ cho Nguyên nên Nguyên đã gỡ bỏ toàn bộ video clip và ảnh "nóng" mà Nguyên đã phát tán trước đó. Sau khi biết chuyện, mẹ của bé gái đã liên hệ với Nguyên để thoả thuận trả nợ thay con. Lúc này, Nguyên cho biết là bé gái còn nợ 55 triệu đồng và nếu trả hết sẽ không bị phát tán video clip, hình ảnh "nóng" lên mạng xã hội.

Trước sự đe doạ của Nguyên cũng như lo ảnh hưởng đến tâm lý của con gái, người mẹ đã đồng ý trả nợ cho Nguyên, đồng thời trình báo vụ việc lên công an. Do mẹ bé gái không đủ tiền trả nợ hết một lần nên Nguyên đã yêu cầu trả nợ dần với 10 triệu đồng/tháng. Trong lúc Nguyên đang nhận tiền của mẹ bé gái thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyên còn khai nhận, với thủ đoạn trên, Nguyên đã cho 3 người khác vay nợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chồng rủ bạn nhậu đánh hội đồng vợ!

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/8, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao vụ việc chồng rủ bạn nhậu đánh hội đồng vợ cho Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu điều tra, xử lý.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 16/8, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát 113 (CS 113) Công an TP.Đà Nẵng phát hiện trước quán nhậu Victory có nhóm thanh niên đang đuổi đánh 1 phụ nữ nên lập tức ngăn chặn.

Lực lượng chức năng có mặt ngăn chặn kịp thời vụ việc. Ảnh: CACC

Lực lượng CS 113 trấn áp, tạm giữ 3 người gồm H.D.V (30 tuổi, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), H.Đ.K (29 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và N.T.H. (29 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Theo lời khai ban đầu, do mâu thuẫn giữa N.T.H và vợ là chị H.T.N.K (27 tuổi) nên H cùng bạn đuổi đánh chị K khiến chị K bị thương tích ở vùng mặt và người.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, tổ tuần tra kiểm soát CS 113 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao vụ việc cho Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kế toán giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện rút tiền quỹ, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng

Trụ sở Công an huyện Tân Thạnh, nơi kế toán giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện rút tiền quỹ chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng. Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/8, thông tin từ VKSND tỉnh Long An cho biết, Cơ quan điều tra tỉnh Long An vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Huỳnh Nhi, kế toán Công an huyện Tân Thạnh (Long An) để điều tra, làm rõ về tội giả mạo trong công tác. Trước đó, bị can Nhi đã rời khỏi ngành công an và xem xét kỷ luật về mặt Đảng.

Theo hồ sơ, giai đoạn 2019-2020, Lê Huỳnh Nhi, cán bộ Công an huyện được giao nhiệm vụ chuyên môn về kế toán. Thời điểm này muốn chiếm đoạt tiền của cơ quan, Nhi "liều mạng" giả chữ ký thủ trưởng là đại tá Phạm Công Bô, Trưởng Công an huyện Tân Thạnh, đồng thời là chủ tài khoản của đơn vị, ký vào 5 giấy rút dự toán ngân sách và 5 bản kê nội dung thanh toán.

Ký chữ ký y như thật, Nhi liền đóng dấu của Công an huyện, trực tiếp đến Kho bạc huyện nộp các chứng từ để rút số tiền hơn 905 triệu đồng.

Hoàn thành các thủ tục rút các giấy dự toán tại kho bạc, Nhi đề nghị thủ quỹ công tác cùng Công an huyện đến Ngân hàng Agribank, Phòng giao dịch huyện để nhận tiền đối với 5 giấy rút dự toán ngân sách.

Phát hiện dấu hiệu sai phạm, Cơ quan điều tra vào cuộc trưng cầu giám định các chữ ký 5 giấy rút dự toán và 5 bản sao kê nội dung thanh toán. Kết quả giám định, các chữ ký trong 5 giấy rút dự toán cùng 5 bản kê với chữ ký của đại tá Phạm Công Bô không cùng 1 người ký.

Hiện vụ việc tiếp tục được Cơ quan điều tra làm rõ.

Cựu Bí thư Bình Dương: “Tôi thấy mình thiếu trách nhiệm”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/8, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án chuyển nhượng trái phép 2 khu "đất vàng" gây thất thoát hơn 5.700 tỷ đồng và tham ô 815 tỷ đồng tại Bình Dương.

Cáo trạng thể hiện, năm 2003, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX - XNK) là doanh nghiệp vốn Nhà nước được chính quyền giao quản lý các khu đất 43ha và 145ha ở Thủ Dầu Một.

Năm 2012, bị cáo Trần Văn Nam khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định chính thức giao đất cho Công ty SX – XNK theo hình thức có thu tiền sử dụng. Tuy nhiên, mức giá thu tiền về ngân sách được áp theo khung của năm 2006, việc này gây thiệt hại 761 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Văn Nam thừa nhận thiếu trách nhiệm trong việc thất thoát tài sản. Ảnh: X.A

Các khu đất 43ha và 145ha sau đó bị nhóm Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch Công ty SX – XNK chuyển nhượng hoặc thâu tóm trái phép, gây thiệt hại lần lượt 984 tỷ và 4.030 tỷ đồng.

Tại tòa, ông Trần Văn Nam thừa nhận bản thân có một phần trách nhiệm trong vụ sai phạm liên quan 2 khu đất vàng 43 ha và 145 ha. "Tôi thấy mình đã thiếu trách nhiệm", cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nói. Tuy nhiên, bị cáo này khẳng định không chỉ đạo cấp dưới duyệt các văn bản liên quan khu đất 43ha hay hợp thức hóa các công văn, giấy tờ liên quan.

Trong khi đó, bị cáo Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khai ông và Thường trực Tỉnh ủy đã không nhận được công văn liên quan chuyển nhượng đất từ Công ty SX - XNK. Ông chỉ biết việc này "sau khi đọc báo".

Thường trực Tỉnh ủy khi đó gồm Trần Thanh Liêm và bị cáo Trần Văn Nam, Bí thư; Phạm Văn Cành, Phó bí thư Thường trực cùng một người khác.

Kiểm sát viên nêu nghi vấn: "Công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy, bị cáo nói không nhận được có vô lý không?". Ông Liêm đáp: "Công văn được văn phòng tiếp nhận theo đúng quy trình, sau đó xử lý rồi mới báo cáo Phó bí thư thường trực. Có những văn bản không được gửi cho Phó bí thư và Bí thư".

Vụ án có 28 bị cáo nhưng 2 người xin vắng vì lý do sức khỏe. Ảnh: X.A.

Đại diện Tỉnh ủy Bình Dương là ông Phạm Văn Hiền có mặt tòa. Ông Phạm Văn Hiền trình bày, các khu đất 43ha và 145ha đều nằm ở vị trí cửa ngõ, là nơi "khẳng định hình ảnh, thương hiệu của tỉnh Bình Dương".

Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy và các đơn vị đang quyết liệt giải quyết các tồn tại, tìm mọi cách để làm đúng pháp luật. "Các cá nhân, pháp nhân góp vốn đã có văn bản thống nhất sẽ hoàn trả khu đất cho Tỉnh ủy và Tỉnh ủy hoàn trả tiền vốn góp tại thời điểm góp vốn", ông Hiền nói về số phận của khu đất 145 ha.

Đối với khu 43 ha, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho hay, Tỉnh ủy đã yêu cầu phải bàn giao khu đất này về cho Công ty Impco (doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy). Tuy nhiên, việc đánh giá tài sản này là quyền sở hữu của bên nào thì do tòa án quyết định.

Ông Phạm Văn Hiền nói thêm, Tỉnh ủy là chủ sở hữu của khu đất 43 ha nhưng tại tại thời điểm Công ty SX - XNK chuyển nhượng đất cho các bên liên quan, Tỉnh ủy "không được biết".

Hiện tại, Tỉnh đã hủy toàn bộ các chủ trương trước đây, yêu cầu cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra để xử lý khu 43ha theo quy định. Ông Hiền cho hay, nếu tòa tuyên hủy các hợp đồng để trả lại khu đất, Tỉnh ủy phải cho đấu giá nếu không sẽ gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Vụ đại úy công an bị mô tô húc trực diện, qua đời: Người gây tai nạn cũng đã tử vong

Hiện trường vụ đại úy công an bị húc trực diện không qua khỏi, người gây tai nạn cũng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tối 16/8. Ảnh: Thiên Long

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết, người điều khiển xe máy húc trực diện vào đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi, do chấn thương đầu quá nặng đã không qua khỏi vào tối 16/8.



Công an tỉnh Long An cũng cho biết, vừa báo cáo Bộ Công an cùng một số ngành chức năng về trường hợp tử vong của đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi), Công an phường 5, TP.Tân An. Đồng thời, đơn vị đã gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết các chế độ, chính sách, trong đó có việc xem xét trường hợp này được công nhận liệt sĩ hay không.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 21h20 ngày 14/8, giữa cầu Tân An, đoạn km 1942 +120 Quốc lộ 1 thuộc phường 5, TP.Tân An xảy ra tai nạn giao thông giữa 2 xe máy. Nhận tin báo, đại úy Khôi đang trực tại cơ quan nhanh chóng cùng dân phòng tới khu vực tham gia bảo vệ hiện trường.

Thời điểm này, một thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao hướng từ huyện Bến Lức về miền tây, khi vào đoạn có tai nạn tông trực diện vào đại úy Khôi làm cả hai văng xa gần 10m, chấn thương nặng. Đại úy Khôi và thanh niên gây tại nạn đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, sau đó tiếp tục chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Do chấn thương quá nặng, đại úy Khôi đã tử vong sáng 16/8.