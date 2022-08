Chuyên gia tâm lý tội phạm phân tích vụ nhốt bé trai vào tủ cấp đông

Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội Giết người. Giang bị cáo buộc đã hành hạ, đánh đập rồi nhốt bé trai N.H.Đ. (3 tuổi, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) vào tủ cấp đông nhằm tước mạng sống của nạn nhân.

Theo dõi diễn biến và tình tiết của vụ án, tiến sĩ, thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tâm lý tội phạm, nhận định tâm lý của Giang khi gây án là do nỗi sợ hãi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

Nguyễn Trường Giang - bị can vụ nhốt bé trai vào tủ cấp đông. Ảnh: Công an Hà Nam

Ông Hiếu phân tích bị can chưa có tiền án, tiền sự. Qua lời khai ban đầu, Giang cũng không có mâu thuẫn với bé trai hay gia đình của cậu bé. Vì vậy, thượng tá Hiếu đưa ra quan điểm có thể những hành vi của Giang là “bước chuyển” tâm lý, lỡ làm cái này rồi thì phải tiếp tục làm cái kia.

Vị chuyên gia đưa ra dẫn chứng, so sánh với "bước chuyển" tâm lý của những vụ án hiếp dâm, khi hung thủ sau khi gây án sẽ lo sợ nạn nhân tố cáo cơ quan chức năng, nên giết người diệt khẩu.

“Hành vi của Giang bị thúc đẩy từ bên trong bởi nỗi sợ, sau khi lỡ đánh cháu bé và sợ cháu mách ông bà. Nếu tình huống này xảy ra, Giang có thể sẽ lo sợ các tình huống xấu như bị người nhà cháu bé đánh, không cho thuê nhà nữa… nên bị can đã nảy sinh ý định giết bé trai”, thượng tá Đào Trung Hiếu nói

Về quyết định khởi tố Giang tội Giết người của Công an tỉnh Hà Nam, ông Hiếu cho rằng đây là quyết định chính xác. Thượng tá công an phân tích các hành vi của Giang đã có đủ dấu hiệu khách quan của tội giết người, còn bé trai không tử vong là việc ngoài ý muốn của bị can.

Chia sẻ thêm, ông Hiếu nhận định nguyên nhân sâu xa mà Giang gây án có thể bắt nguồn từ sự xuống cấp về đạo đức, được hình thành trong nhân cách do tiếp thu những tác động bất lợi, sự ích kỷ, vô cảm...

Theo cơ quan chức năng, tại trụ sở điều tra, Giang khai khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu Đ. từ nhà sang quán trà sữa KAY của Giang.

Sau đó, Đ. ăn uống, còn Giang dọn dẹp quán. Giang khai anh ta bực tức khi cháu bé liên tục hỏi, đòi chơi cùng nên nghi phạm dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến Đ. ngã từ giường xuống đất và khóc lớn.

Giang dùng dây giày thắt cổ bé trai. Ảnh: BV cung cấp

Giang tìm cách dỗ, nhưng cháu bé càng khóc to. Nghi phạm đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ Đ. xuống sàn nhà. Sau một phút, cháu bé không khóc và nằm im. Khi Giang vừa buông tay, cháu bé lại kêu: "Ông ơi, mẹ ơi, chú đánh con".

Lúc này, nghi phạm nảy sinh ý định giết cháu bé. Giang dùng dây dù siết cổ Đ., rồi bịt miệng, đập đầu cháu bé xuống sàn nhà.

Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang để bé trai vào thùng carton, cho vào tủ cấp đông rồi bỏ đi.

30 phút sau, ông nội của Đ. không thấy cháu trai, nên kiểm tra camera. Thấy Đ. vào quán của Giang, nhưng người đàn ông này trả lời không biết tung tích cháu bé, gia đình nạn nhân đã phá cửa quán, rồi phát hiện Đ. ở trong tủ đông. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

22h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Nguyễn Trường Giang khi nghi phạm vụ nhốt bé trai vào tủ cấp đông trốn ở Hà Nội.

Hiện trường vụ bé trai bị nhốt trong tủ cấp đông Ông Thược, ông nội Đ., mong muốn cơ quan pháp luật xử đúng người đúng tội để răn đe, cảnh báo những người khác.