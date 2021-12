TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bé trai lớp 6 rơi từ tầng cao xuống tử vong; Phó trưởng Công an phường treo cổ tại nhà

Bé trai học lớp 6 ở Hà Nội rơi từ tầng cao xuống tử vong

Sáng 17/12, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Phú Diễn xác nhận sự việc 1 bé trai ở chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn) rơi từ tầng cao xuống đất.

Hiện trường vụ bé trai học lớp 6 ở Hà Nội rơi từ tầng cao xuống tử vong. Ảnh: HN

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h hôm qua (16/12), tại khu vực tòa S4 chung cư nêu trên. Nạn nhân được xác định là bé trai học lớp 6, sống ở tầng 22 của tòa S4.

Nguyên nhân sự việc hiện đang được Công an phường Phú Diễn phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm xác minh, làm rõ.

Phó trưởng Công an phường treo cổ tại nhà ở Hải Phòng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/12, đại diện UBND phường Ngọc Sơn (quận Kiến An, TP.Hải Phòng) xác nhận sự việc một cán bộ công an phường tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu sự việc, chiều tối 16/12, người thân phát hiện ông N.T.D (SN 1976, trú phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) treo cổ, tử vong tại nhà.

Ngay sau khi nhận thông báo, cơ quan chức năng phường Ngọc Sơn và quận Kiến An tới hiện trường, xác định ông N.T.D đã tử vong và bàn giao thi thể cho gia đình làm lễ an táng.

Ông N.T.D mang cấp bậc trung tá, giữ chức Phó trưởng Công an phường Lãm Hà (quận Kiến An, TP.Hải Phòng).

Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thông tin mới nhất về cái chết của Chánh án TAND huyện ở Ninh Thuận

Ngày 17/12, nguồn tin Dân Việt cho biết, các cơ quan chức tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo liên quan đến cái chết của ông Hán Văn Nhuận, Chánh án TAND huyện Ninh Phước lên các cơ quan cấp cao có thẩm quyền.

Theo đó, sáng 14/12, ông Hán Văn Nhuận đến cơ quan lúc 7h, đến 8h thì báo cơ quan về nhà đi khám bệnh. Sau đó ông Nhuận đến thăm cha ruột và em gái lúc 9h. Tại đây ông Nhuận nói với em gái là bị đau chân nên nghỉ làm để đi khám, gia đình có nói để lấy xe chở ông đi khám nhưng ông Nhuận từ chối.

Đến hơn 11h30 cùng ngày, ông Nhuận có nhắn tin cho vợ là Lưu Thị Huyền Trâm với nội dung "Anh uống thuốc ở rẫy" nhưng bà Trâm không trả lời. Sau đó, ông Nhuận gọi điện thì bà Trâm bắt máy và liền báo gia đình chạy vào rẫy (cách nhà 2km) phát hiện ông Nhuận đang đau đớn, ngất xỉu nên đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Do không còn khả năng cứu chữa nên gia đình đề nghị đưa ông Nhuận về nhà. Đến 17h cùng ngày, ông Nhuận mất tại nhà ở thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.

Theo bà Quảng Thị Thái Bình (thư ký tòa bị khởi tố), trước khi ông Nhuận tử vong, vào khoảng 9h sáng cùng ngày (14/12) trong lúc điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố đối với bà về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, bà Bình có nhắn tin cho ông Nhuận biết nhưng ông này không trả lời. Sau khi nhận lệnh bị khởi tố, bà Bình tiếp tục gọi điện thoại cho ông Nhuận nhưng không được bắt máy.

Đám tang của ông Nhuận có khá đông người đến dự và đưa tiễn. Ảnh: Đức Cường

Theo lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Thuận, trước đó vào năm 2017, lãnh đạo TAND huyện Ninh Phước đã phân công thẩm phán Hán Văn Nhuận, Phó Chánh án TAND huyện Ninh Phước, thụ lý vụ kiện và bà Quảng Thị Thái Bình làm thư ký.

Trước đó, tòa nhận được đơn kiện của bà Viên Thị Thanh Loan về việc vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh và ông Nguyễn Quốc Hoàng (cùng ngụ khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) mượn 3 tỷ đồng chưa trả. Tòa đã mời hai bên lên hòa giải thành công và bà Bình đã trình cho ông Nhuận ký quyết định công nhận kết quả hòa giải thành công của các đương sự ngày 27/6/2017. Tuy nhiên, sau đó, phía ông Nguyễn Quốc Hoàng làm đơn khiếu nại lên tòa án cấp trên. Trong bản án tái thẩm ngày 16/3/2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự ngày 27/6/2017, giao hồ sơ vụ án cho TAND huyện Ninh Phước giải quyết lại.

Trước khi tử vong, ông Nhuận bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao triệu tập vào TP.HCM để làm việc liên tục từ ngày 2 - 5/11. Người nhà ông Nhuận cho biết, sau khi trở về ông Nhuận có biểu hiện mệt mỏi và suy sụp tinh thần.

Theo lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Thuận, ông Hán Văn Nhuận là người dân tộc Chăm, luôn gương mẫu trong công tác và lối sống. Trong vụ án trên, ông Hán Văn Nhuận và thư ký Quảng Thị Thái Bình đều không hề tư lợi cá nhân, chỉ làm sai thao tác nghiệp vụ.

Theo trình bày của thư ký Bình, việc thực hiện thao tác nghiệp vụ khi giải quyết hồ sơ có sai sót, không đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, việc sai này không làm thay đổi, sai nội dung vụ án…

CSGT Hà Nội truy tìm tài xế tông nữ lao công rồi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/12, thông tin từ lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến nữ lao công bị tông xe trên địa bàn.

Vụ tai nạn được xác định xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 15/12, lúc này chị Nguyễn Thị T (SN 1987, nữ lao công) đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Minh Khai (Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) thì bị một chiếc xe ô tô màu bạc tông phải.

Hiện trường nữ lao công bị tài xế ô tô đâm trọng thương rồi bỏ chạy. Ảnh: PH

Chị T bị cuốn vào gầm chiếc ô tô trên và bị kéo lê trên đường một đoạn, hướng từ ngã tư Lạc Trung tới đê Nguyễn Khoái.

Khi nạn nhân văng ra, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy, rời khỏi hiện trường.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến chị T bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, tụ máu.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 cho biết, các đơn vị liên quan đã khám nghiệm hiện trường, đang tiến hành rà soát camera, tìm nhân chứng liên quan đến ô tô bỏ chạy này để xử lý.

Vụ nam thanh niên bị đánh chết ở Quảng Trị: 3 nghi phạm ra đầu thú

Trưa 17/12, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, sau hơn 1 ngày triển khai truy xét nhanh kết hợp vận động, các đơn vị gồm Công an huyện Hướng Hoá, Phòng PC02, PC09 Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Đakrông đã kêu gọi thành công 3 nghi phạm vụ án giết người ra đầu thú.

Ảnh minh hoạ: Nguồn: P.N

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, các đơn vị nêu trên đã tiến hành truy xét các đối tượng gây án.

Đến khoảng 17h ngày 16/12, công an đã làm rõ 3 nghi phạm gây án gồm: H.V.H (SN 1999), H.V.H (SN 2006) và H.V.L (SN 2000, đều trú tại thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị).

Sau khi được công an và anh Hồ Văn Thu - Trưởng thôn Chân Rò vận động, các đối tượng đã ra đầu thú.

Hiện nay, các đơn vị công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Như Dân Việt đã đưa tin, theo kết quả xác minh ban đầu của Công an huyện Hướng Hoá, vào khoảng 19h ngày 14/12, sau khi uống rượu tại nhà của ông Dem, ở thôn Xã Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá, Hồ Văn Bi (SN 2002, trú tại thôn Cu Bai, xã Hướng Lập) chở Hồ Văn Hát (SN 1996) và Hồ Văn Cối (SN 1986, cùng trú tại thôn Xa Re, xã Hướng Tân) để đi chơi ở khóm 6, thị trấn Khe Sanh.

Tuy nhiên, khi đi ra đến Km 1+300, Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, địa phận giáp ranh giữa khóm 1, thị trấn Khe Sanh và thôn Quyết Tâm xã Tân Hợp thì bị 3 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy, (không rõ tên tuổi, địa chỉ) chặn xe của nhóm Hồ Văn Cối và xông vào đánh cả 3 người.

Hậu quả, Hồ Văn Hát bị đa chấn thương ở đầu. Hồ Văn Cối và Hồ Văn Bi đã đưa Hồ Văn Hát đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, sau đó được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đến 10h ngày 15/12, Hồ Văn Hát tử vong.