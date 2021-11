TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bí thư Huyện ủy bị tố hiếp dâm nữ nhân viên; phát hiện 24kg ma túy trong xe chở xoài

Bí thư Huyện ủy Cô Tô bị tố hiếp dâm nữ nhân viên

Sáng 12/11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô bị đình chỉ công tác để điều tra vụ việc liên quan tới đơn tố cáo của công dân.

Một góc thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Cụ thể, sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông Lê Hùng Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, sáng 12/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô và đề xuất của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Sau khi thảo luận, phân tích, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn - Bí thư Huyện ủy Cô Tô.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

Đồng thời, giao UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh tiến hành kiểm tra, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hùng Sơn.

Ngoài ra, chỉ đạo tổ chức Đảng các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương điều tra xem xét, sớm có kết luận cụ thể vụ việc và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin của Dân Việt, Công an tỉnh Quảng Ninh đang thụ lý điều tra theo đơn tố cáo ông Lê Hùng Sơn hãm hiếp nữ nhân viên một cơ quan trên địa bàn huyện.

Kiểm tra xe chở xoài, phát hiện 24kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Ngày 12/11, thông tin từ Đồn biên phòng Bình Hiệp, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Biên phòng Miền Nam, lực lượng Hải quan cửa khẩu và Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy.

Lực lượng chức năng đang cân số lượng ma túy thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 21hh30 đêm 11/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện xe tải loại 3,5 tấn mang BKS 3D-3295 chở xoài nhập khẩu từ Campuchia sang Việt Nam đang bốc dỡ hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 30 bịch nylon nghi chứa ma túy được giấu trong các thùng đựng xoài. Tài xế, phụ xe đã bị đưa về trụ sở làm việc ngay sau đó.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng tên Sok Na Thy Ta (SN 1984) và Chap Đa Nê (SN 1995, trú tại Kan Đal, Campuchia) thừa nhận toàn bộ 30 bao nylon trên là ma túy đá, có tổng trọng lượng 24kg.

Làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để vào xem trận Việt Nam - Nhật Bản

Tối 11/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã phát hiện, đưa nhóm đối tượng làm giả giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 và vé xem bóng đá giả về trụ sở để làm rõ.

Một trong số các đối tượng bị tạm giữ. (Ảnh: CTV)

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, lợi dụng nhu cầu cần giấy xét nghiệm Covid-19 để vào Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xem trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, các đối tượng bán giấy test nhanh Covid-19 với giá 200 nghìn đồng/giấy.

Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) cho biết, liên quan đến vụ phát hiện nhóm người dựng lều bạt, test nhanh Covid-19 cho người dân có nhu cầu vào sân vận động Mỹ Đình xem trận bóng đá giữa Việt Nam với Nhật Bản tối qua (11/11), Cơ quan điều tra đã xác định, nhóm đối tượng trên hoàn toàn không được cấp phép để làm việc đó.

Nhóm này khoảng 10 người đã tự ý đến khu vực gần cổng sân vận động Mỹ Đình dựng lều, mặc trang phục phòng dịch rồi tổ chức lẫy mẫu test nhanh Covid-19 cho người dân, thu phí dịch vụ như bình thường.

Đáng chú ý, cơ quan công an cho biết, nhóm này còn có dấu hiệu không thực hiện test nhanh mà bán giấy xét nghiệm khống cho người dân. Giá được các đối tượng thông báo với người có nhu cầu là 200.000 đồng/tờ.

Trong buổi chiều 11/11, nhóm đối tượng trên đã bán được hơn 300 phiếu xét nghiệm, thu gần 50 triệu đồng.

Khi bị phát hiện, các đối tượng khai nhận là nhân viên của "Phòng khám đa khoa công nghệ 4.0" (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Vợ chứa mại dâm bị bắt, chồng mất gần 1 tỷ đồng vì muốn chạy án

Theo Người Lao Động, ngày 12/11, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trà Thanh Phong (SN 1978; ngụ thôn Bắc An, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, tạm trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trà Thanh Phong. Ảnh: Người Lao Động

Công an huyện Thăng Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Thu (SN 1958; ngụ thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) cùng về hành vi trên.

Theo điều tra, tháng 7/2019, Nguyễn Thị Th. (SN 1986; ngụ thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị Công an huyện Duy Xuyên bắt về hành vi chứa mại dâm.

Chồng của Th. là anh Kiều Minh H. (SN 1982) được Thu kết nối, giới thiệu cho Phong để "chạy án". Anh H. sau đó đã chuyển cho Phong 970 triệu đồng để chạy án cho vợ nhưng vụ việc không được giải quyết. Biết mình bị lừa, anh H. làm đơn trình báo công an.

Hà Nội: Tìm khẩn người đến 3 quán karaoke hoạt động "chui", có nhân viên mắc Covid-19

Ngày 12/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phùng Trần Ngọ, Chủ tịch UBND xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, chính quyền vừa phát đi thông báo tìm người đến 3 quán karaoke: Diamond, Royal và Ngọc Lan trên địa bàn từ ngày 6/11 đến ngày 9/11.

Công an chốt chặn tại khu vực có dịch ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Cụ thể, theo ông Ngọ, trước đó, chính quyền xã nhận được thông tin từ ngành y tế về việc có F0 là người ở tỉnh Phú Thọ đến làm nhân viên phục vụ tại 3 quán karaoke. Ngay sau đó, địa phương đã tích cực truy vết, khoanh vùng và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, thời gian qua các quán karaoke phải tuân thủ việc đóng cửa phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của thành phố nhưng 3 quán karaoke này đã lén lút hoạt động.