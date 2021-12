TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cán bộ dân quân trật tự bị sát hại dã man; hỗn chiến kinh hoàng 2 người thương vong

Một cán bộ dân quân trật tự bị sát hại dã man trên phố đi bộ ở An Giang

Hai ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 1 đối tượng dùng vật giống như thanh sắt đánh liên tục vào người nạn nhân, khi thấy nạn nhân nằm bất động, đối tượng này mới chịu bỏ đi. Đoạn clip trên được cho là được ghi trên tuyến phố bộ thuộc TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sáng 14/12, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết nạn nhân trong vụ án mạng đau lòng này là anh T.V.M (SN 1994), là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dân quân trật tự phường Mỹ Quý.



Thanh niên dùng vật giống thanh sắt đánh liên tục vào người nạn nhân trên tuyến phố đi bộ thuộc TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ông Bảo cũng cho biết thêm, anh M là cán bộ hiền lành và rất có trách nhiệm trong công việc. Đặc biệt, trong suốt thời gian từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay anh M rất tích cực tham gia hỗ trợ vào công tác phòng, chống dịch của địa phương.



Hoàn cảnh của anh M khó khăn, vợ mới sinh con được 3 tháng tuổi. Ngay khi hay tin, chính quyền địa phương đã vận động các nhà hảo tâm được hơn 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình lo mai táng.

Theo thông tin Dân Việt ghi nhận, vào khoảng 23h ngày 12/12, anh M bị một thanh niên sát hại dã man bằng việc dùng vật giống như thanh sắt đánh liên tục vào người dẫn đến tử vong.

Hình ảnh này được camera an ninh ghi lại và nhanh chóng chia sẻ lên mạng xã hội.

Người dân xung quanh cho biết, nạn nhân vốn dĩ là cán bộ rất nhiệt tình hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch ở địa phương nên được nhiều người thương mến nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì xảy ra thảm cảnh đau lòng này.

Sau gần 1 ngày khẩn trương điều tra, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm gây ra vụ sát hại cán bộ dân quân trật tự là Tạ Thanh Hải (SN 1990, ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên). Tại cơ quan công an, Hải chỉ khai nhận bản thân nghiện ma túy và đã đánh nạn nhân đến tử vong.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở Thanh Hoá, 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 14/12, ông Lê Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Thọ Dân (Triệu Sơn, Thanh Hoá) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến một người chết và một người bị thương nặng. Cơ quan công an đã vào cuộc.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 13/12 tại thôn Nhật Nội, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, nhiều thanh niên mang theo hung khí xảy ra ẩu đả, xô xát khiến một người bị chém tử vong tại chỗ, một người khác bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là Trần Quốc Đ (SN 1997, trú xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn), nạn nhân bị thương nặng là Lê Ngọc Th (trú xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn).

Theo Chủ tịch UBND xã Thọ Dân, nguyên nhân ban đầu được xác định do nhóm thanh niên có mâu thuẫn, xích mích từ trước nên hẹn nhau ẩu đả, xô xát khiến 1 người tử vong tại chỗ, còn một người bị thương nặng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Xét xử vụ sát hại Quân "Xa Lộ" tại TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 14/12, Võ Thùy Linh (30 tuổi), Hồ Thanh Phương (35 tuổi) và 10 đồng phạm hầu tòa về tội Giết người trong vụ sát hại Mai Văn Quân (Quân "Xa Lộ", Quân "Khùng"). Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16/12, do thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên làm chủ tọa.

Các bị cáo bị truy tố về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 12-20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Các bị cáo tại phiên xét xử vụ sát hại Quân "Xa Lộ" sáng 14/12 tại TAND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 4/11/2019, Linh gặp Trần Ngọc Thủy (chủ nhà đang tranh chấp) để nói chuyện và yêu cầu chồng bà Thủy gỡ các bài viết, hình ảnh nói xấu bà Tuyết trên mạng xã hội. Vợ chồng bà Thủy không đồng ý, đuổi Linh về. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn mua bán nhà 100 tỷ đồng tại quận 1, TP.HCM, Lê Thị Tuyết nhờ bị cáo Võ Thùy Linh đứng ra giải quyết.



Một lúc sau, Mai Văn Quân đến nhà bà Thủy chơi và được chồng bà Thủy kể lại chuyện Linh đòi tiền. Sau đó, các bên gặp nhau tại quán cà phê rồi thách thức, hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn.

Khuya 4/11/2019, nhóm của Linh gồm Lý Văn Tư, Phương và 5 người khác tập trung tại ngã tư Bình Thái (TP.Thủ Đức). Linh nói với cả nhóm: "Tụi em làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết…".

Sau đó, nhóm này gọi thêm người cầm hung khí đến số 28 Khổng Tử, phường Trường Thọ, gặp Mai Văn Quân. Thấy Quân "Xa Lộ" đứng phía ngoài, cả nhóm xông vào chém Quân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngày 7/11/2019.

Sau khi chém Quân "Xa Lộ", Linh bố trí xe chở nhóm của Phương xuống Vũng Tàu ăn chơi và bỏ trốn. Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Quá trình điều tra, Linh không thừa nhận việc gọi người tới chém Quân, không thừa nhận việc hứa hẹn sẽ lo nếu có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, theo lời khai của các bị can và chứng cứ, cơ quan chức năng xác định Linh có hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, Lý Văn Tư và Nguyễn Thanh Tiền bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an TP.HCM tạm đình chỉ điều tra, ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trong phiên xử chiều 14/12, HĐXX hội ý và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để cho vay nặng lãi lên đến 405,5%/năm

Sáng 14/12, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) điều tra, xử lý một nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Nhóm đối tượng gồm: Bùi Văn Thiện (22 tuổi), Phạm Hồng Thái (30 tuổi), Đỗ Văn Hợp (31 tuổi), đều tạm trú ở huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.



Theo thông tin ban đầu, tháng 3/2021 các đối tượng từ TP.Hải Phòng vào huyện M'Đrắk để tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi từ 121,7%/năm đến 405,5%/năm.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Hiện đã có khoảng 150 người vay tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn 4 tỷ đồng.

Những đối tượng được nhóm này nhắm đến là những người có thu nhập thấp, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở địa phương khó khăn trong mùa dịch, những người có nhu cầu "vay nóng" hoặc vay không có tài sản thế chấp.

Tại địa điểm hoạt động của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, tang vật chứng liên quan.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nạn nhân vụ nổ ở Nghi Phú (Nghệ An) bỏng tới 70-80%, chuyển ra Hà Nội cấp cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 14/12, Công an xã Nghi Phú, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào đầu giờ chiều 13/12 tại nhà anh Phạm Văn L. (SN 1988, trú xóm 6, xã Nghi Phú, TP.Vinh) khiến chủ nhà là anh L. bị thương nặng.



Vụ nổ lớn tại xã Nghi Phú, TP.Vinh khiến nhiều đồ đạc của nhà anh L. bị hư hỏng nặng. Ảnh: Cảnh Thắng

Được biết sau khi xảy ra vụ nổ ở Nghi Phú, anh L. được người dân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Nhiều người dân xóm 6, xã Nghi Phú có mặt tại hiện trường cho hay ngay sau khi xảy ra tiếng nổ lớn, tại nhà anh L. mùi thuốc pháo nồng nặc và giấy vụn bay tung tóe. Người dân khu vực cho biết, có thể anh L. đã chế pháo bán dịp Tết sắp tới nhưng bất cẩn dẫn đến vụ nổ kinh hoàng trên.

Chiều 14/12, trao đổi PV Dân Việt, một bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, nạn nhân L. bị bỏng rất nặng với độ bỏng 70-80%. Nạn nhân bỏng ở mặt, chân, tay, người, 2 bàn tay bị nát, hư hỏng. Ngoài ra, mắt nạn nhân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau nhiều giờ cấp cứu, đến khuya 13/12, nạn nhân L. đã được người thân chuyển ra bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Như Dân Việt đưa tin, vụ nổ đã khiến một góc tường trái phía trước căn nhà 2 tầng bị thủng, vỡ một mảng lớn. Vị trí này được cho là nơi nguồn phát nổ. 4 bức tường của căn nhà đều bị nứt nẻ, tách hẳn khỏi cột nhà.



Toàn bộ cầu thang lên tầng 2 của căn nhà anh L. bị hư hỏng hoàn toàn. Nhiều tài sản trong nhà trở thành đống đổ nát.

Phía trước, toàn bộ cửa chính bị thổi bay. Mái tôn trước sân bị vụ nổ hất làm cong vênh. Căn nhà phía trước cũng bị sức ép từ vụ nổ làm hư hỏng toàn bộ cửa kính, điều hòa. Ngoài ra, 2 căn nhà bên cạnh nhà anh L. cũng bị vỡ tường và hư hỏng một số tài sản.

Nhiều người cho biết, thời điểm xảy ra vụ nổ, vợ con anh L. đang ở trong phòng ngủ nên may mắn không bị thương.

Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ nổ vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.