TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thiếu niên bị bắn chết khi đang đi xe máy; danh tính thi thể trong tư thế bị trói

Thiếu niên bị bắn chết khi đang đi xe máy

Như Dân Việt đã thông tin: Theo thông tin từ Công an Tiền Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Ty (17 tuổi) và Nguyễn Thành Mạnh (21 tuổi, cùng ở TP.Mỹ Tho) điều tra về vụ nổ súng gây chết người ở khu vực cầu Quay, TP.Mỹ Tho.

Mạnh và Ty tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Tiền Giang). Nguồn: Dân Trí

Hai nghi phạm ra đầu thú vào sáng cùng ngày và giao nộp vật chứng gây án.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, thời điểm 21h30 ngày 13/3, khi đang di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thiếu niên đang di chuyển cùng chiều trên đường. Sau đó Ty và Mạnh đã đuổi theo và dùng súng bắn vào nhóm thiếu niên.

Hậu quả làm nạn nhân Huỳnh Bảo S. (15 tuổi) tử vong.

Nói về khẩu súng, Mạnh khai 15 ngày trước, Mạnh đặt mua trên mạng. Qua giám định ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là súng dạng công cụ hỗ trợ.

Đã xác định được danh tính người đàn ông chết trong tư thế bị trói ở bãi ngao ở Hải Phòng

Sáng 14/3, thông tin với PV Dân Việt, đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an TP.Hải Phòng đã xác định được danh tính người đàn ông chết trong tư thế bị trói ở bãi ngao.

Ảnh minh họa.

Đại tá Lê Hồng Thắng cho biết, người đàn ông này là Đ.V.H, trú tại thôn Đoàn Xá 2, xã Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng. Ông H làm nghề thợ xây và không xích mích với ai.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 11/3, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin tại khu vực biển cồn Xương Cá, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Đồn Biên phòng Vinh Quang phát hiện 1 tử thi nam giới (chưa rõ nhân thân, lai lịch) trong trạng thái bị trói chân, tay, buộc nối với đá trôi dạt đến.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Tiên Lãng đã cử lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh.

Cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc gây thất thoát hơn 761 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án bán rẻ 43ha đất vàng của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2).

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Hàng loạt cựu lãnh đạo Bình Dương cũng bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; cựu Cục trưởng, Cục phó Cục Thuế…

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 700 tỷ đồng. Ảnh: N.T

Theo kết luận điều tra bổ sung, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty 3/2 quản lý và sử dụng để làm dự án. Năm 2010, tổng công ty liên kết với Công ty Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.

Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2) cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các bị can đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy. Mục đích để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất trên cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Trần Văn Nam biết Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề xuất áp giá đất quy định năm 2006 để tính tiền sử dụng đất giao cho Tổng công ty 3/2 năm 2012 là trái quy định. "Tuy nhiên, là người có chức vụ cao nhất giải quyết việc này, bị can Trần Văn Nam vẫn quyết định cho thực hiện. Hành vi của bị can Trần Văn Nam đã trực tiếp gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 761 tỷ đồng", kết luận điều tra nêu.

Đối với việc xử lý khu đất 43ha, C03 nhận thấy sau khi có sai phạm về chuyển nhượng đất, ông Nam hoàn toàn có thể ra quyết định buộc Tổng công ty 3/2 khắc phục hậu quả và thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, do động cơ cá nhân, ông Nam đã cố ý cho công ty này tiếp tục thực hiện những hành vi sai trái, không yêu cầu đưa khu đất 43ha theo phương án đã duyệt.

Ngoài ra, để che giấu sai phạm, cựu Bí thư tỉnh Bình Dương còn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh các công văn, làm sai lệch bản chất nội dung công văn liên quan khu đất. Hành vi này của bị can đã liên đới gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 201 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Trần Văn Nam là người có chức vụ cao nhất trong số các bị can; ông đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để phạm tội nên phải chịu trách nhiệm chính đối với những hậu quả trên.

Đối với ông Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương), kết luận điều tra xác định, trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3/2, bị can này biết doanh nghiệp này đã chuyển nhượng đất trái quy định nhưng vẫn đồng ý, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch tài sản Nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại hơn 201 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Liêm cũng biết khu đất 145ha đã được Tổng công ty 3/2 đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành. Sau đó, bị can vẫn ban hành quyết định đưa khu đất vào mục "tài sản chờ thanh lý" là trái với quy định của pháp luật. Hành vi này gây thiệt hại gần 1.650 tỷ đồng.

Còn bị can Nguyễn Văn Minh với tư cách Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2, phải có trách nhiệm cùng các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cổ phần hóa tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có việc xác định giá trị doanh nghiệp, lập và phê duyệt phương án sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thao túng hoạt động của HĐTV Tổng công ty theo mục đích cá nhân. Hành vi của bị can Minh là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho Nhà nước hơn 1.850 tỷ đồng.

Với những sai phạm trên, các ông: Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Văn Minh cùng 22 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Nguyễn Văn Minh cùng con gái Nguyễn Thục Anh và 4 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Tổng Giám đốc khu du lịch huy động 160 tỷ đồng theo kiểu đa cấp bị đề nghị tù chung thân

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (14/3), TAND tỉnh Hậu Giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Võ Thanh Long (SN 1983, Tổng Giám đốc Khu du lịch Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cùng các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Thanh Long - Tổng Giám đốc Khu du lịch Phú Hữu bị VKSND tỉnh Hậu Giang đề nghị mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CTV

Theo đó, đại diện VKSND tỉnh Hậu Giang đã đề nghị HĐXX tuyên 10 bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể: Võ Thanh Long mức án tù chung thân.

Bị cáo Trần Vạn Lợi từ 19-20 năm tù, Nguyễn Tân Định từ 17-18 năm tù, Lê Minh Thu từ 15-16 năm tù, Võ Văn Sang từ 14-15 năm tù, Lê Thành Nguyên từ 13-14 năm tù, Phạm Minh Hoàng từ 9-10 năm tù.

Ba bị cáo gồm Lữ Nhựt Trường, Trần Tấn Phát và Đỗ Văn Thọ bị đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Theo VKSND, các bị cáo có tổ chức, bàn bạc, phân công thực hiện nhiệm vụ trong việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Trong đó, Võ Thanh Long là người chủ mưu, các bị cáo còn lại là người giúp sức thực hiện, với tính chất và mức độ nguy hiểm khác nhau.

Theo đó, Võ Thanh Long là người chịu trách nhiệm chính trong việc bồi thường thiệt hại đã gây ra cho 816 bị hại. Các bị cáo gồm Lợi, Trường, Định, Phát, Hoàng, Thu và Thọ mỗi bị cáo phải chịu liên đới bồi thường 20%. Riêng Sang và Nguyên, mỗi bị cáo phải chịu liên đới bồi thường 10% thiệt hại mà các bị cáo đã giúp sức gây ra.

Theo nội dung trong cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Võ Thanh Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu.

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng Võ Thanh Long cùng các đồng phạm đã lợi dụng dự án để huy động vốn theo phương thức đa cấp qua các hình thức như: Hợp đồng hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần Công ty bất động sản Cao Thắng, bán cổ phần Công ty Cao Thắng, bán vé ITO, hợp đồng đại lý bán vé du lịch...

Cáo trạng nêu rõ, các bị cáo đã chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước số tiền gần 160 tỷ đồng.

Trong đó, Võ Thanh Long là người chủ mưu và chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Các bị cáo còn lại đã giúp cho Võ Thanh Long thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát bao vây, triệt phá sới bạc "khủng" hàng trăm người sát phạt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/3, Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) đang tiếp tục điều tra đối với Trương Văn Lượng (SN 1983) và 30 người khác về hành vi “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc”.

Nhóm người đánh bạc bị bắt quả tang. Nguồn: CAND

Trước đó, vào chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Gò Công Đông và Đồn Biên phòng Kiểng Phước (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang) đã bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và đánh bài ăn thua bằng tiền.

Thời điểm trên, có cả trăm người tụ tập tại khu đất trống ven biển ở xã Kiểng Phước. Khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ, nhóm người này túa ra nhiều hướng tháo chạy.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ 31 người liên quan, tạm giữ 35 xe máy, 138 triệu đồng cùng các tang vật khác.

Qua điều tra, sới bạc do Lượng tổ chức, có phục vụ ăn uống và bố trí người cảnh giới đối phó với lực lượng chức năng.