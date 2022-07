Cảnh sát hình sự bị tố cùng vợ lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang vào cuộc thụ lý vụ một cán bộ công an công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Huế bị tố cùng vợ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Thời gian qua, hàng chục người dân ở Thừa Thiên-Huế gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tố cáo việc họ bị một cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Trường hợp bị tố cáo là ông Nguyễn Xuân Anh Dũng và vợ là Dương Thị Mỹ Linh (trú tại 38A Trần Lư, phường An Tây, TP.Huế). Trong đó ông Dũng là người công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Huế.

Theo nội dung đơn tố cáo của bà L.T.T.T (trú đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP.Huế), vợ chồng ông Dũng đã vay mượn rồi chiếm đoạt của bà số tiền 4.150 triệu đồng, trong đó có 3.150 triệu đồng mượn để đáo hạn ngân hàng.

Đơn của bà đơn L.T.T.T gửi Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tố cáo vợ chồng ông Dũng đã vay mượn rồi chiếm đoạt của bà số tiền 4.150 triệu đồng. Ảnh: T.H

Lúc nhận tiền từ bà T, vợ chồng ông Dũng viết giấy cam kết ngày trả nợ nhưng rồi trong thời gian dài không thực hiện.

"Vào ngày 8/5/2022, tôi về nhà ông Dũng và bà Linh để nói chuyện về khoản tiền vợ chồng ông này đã vay mượn thì bị hành hung gây tổn hại sức khỏe cũng như tinh thần", bà T cho biết.

Sau thời gian dài không được vợ chồng ông Dũng trả lại tiền đã vay mượn, bà T đã viết đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Bà T chỉ là một trong số hàng chục trường hợp người dân ở Thừa Thiên-Huế gửi đơn tố cáo vợ chồng ông Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rất nhiều trường hợp khác đã gửi đơn tố cáo vợ chồng ông Dũng đến cơ quan công an, như: Ông H.T.T (trú TP.Huế) tố bị lừa 8.490 triệu đồng, bà N.T.K.N (trú đường Trần Quang Khải, TP.Huế) tố bị lừa đảo 1.548 triệu đồng, ông V.Q.V (trú đường Phan Đăng Lưu, TP.Huế) tố bị lừa 2.840 triệu đồng, bà N.T.Đ (trú đường Nguyễn Du, TP.Huế) tố bị lừa 1.420 triệu đồng, bà L.T.K.N (trú đường Hải Triều, TP.Huế) tố bị lừa 2.400 triệu đồng, bà P.T.C (trú đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Huế) tố bị lừa 2.100 triệu đồng, bà L.T.P.T (trú đường Nhật Lệ, TP.Huế) tố bị lừa 300 triệu đồng, bà V.T.H.T (trú đường Nguyễn Du, TP.Huế) tố bị lừa 150 triệu đồng, bà L.T.C.N (trú đường Trần Lư, TP.Huế) tố bị lừa 150 triệu đồng…

Hàng loạt người dân gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tố cáo ông Nguyễn Xuân Anh Dũng và vợ là Dương Thị Mỹ Linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: T.H

Theo nội dung đơn của những người dân này, thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân, ông Dũng và bà Linh đã vay mượn tiền của họ rồi chiếm đoạt. Lúc vay mượn tiền, vợ chồng ông Dũng thường lấy lí do cần tiền để đáo hạn ngân hàng và cam kết thời gian trả nợ nhưng sau đó không trả.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý giải quyết đơn tố giác tội phạm đối với ông Nguyễn Xuân Anh Dũng và bà Dương Thị Mỹ Linh.

Theo đại tá Đặng Ngọc Sơn, ngoài cơ quan công an, cơ quan Viện kiểm sát cũng đang vào cuộc phối hợp giải quyết vụ việc này.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn khẳng định, vụ việc sẽ được giải quyết theo đúng quy trình tố tụng và bất cứ người nào vi phạm pháp luật đều phải xử lý theo quy luật định.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật. Ảnh Đ.X

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy:

Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND Thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước; xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố; nhiều tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND thành phố và một số sở, ngành bị xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Thành Phong, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng UBNDTP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, của ông Nguyễn Thành Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thành Phong.

Ông Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1962; quê tỉnh Bến Tre; tiến sĩ kinh tế học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI.

Trong quá trình công tác, ông Phong đã kinh qua nhiều chức vụ như Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tháng 7 năm 2005); Bí thư Quận ủy Quận 2, TP.HCM.

Từ tháng 1/2009 đến tháng 1/2015, ông công tác tại Tỉnh ủy Bến Tre, giữ các chức vụ: Phó Bí thư; Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Sau đó, ông Phong công tác tại TP.HCM, giữ các chức vụ như Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đến tháng 8/2021, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Cán bộ C03 nhận 2,2 triệu USD để "chạy án" cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ xảy ra tại TP.Hà Nội, TP.HCM và các địa phương có liên quan".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 6 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương liên quan.

Trong số các bị can, có 2 cựu cán bộ C03 - Bộ Công an là Bùi Trung Kiên bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Lê Thanh An bị đề nghị truy tố về tội "Môi giới hối lộ", theo khoản 4, Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

4 bị can còn lại là Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, luật sư), Trần Văn Long (SN 1976, cựu Tổng Giám đốc Cty CP Truyền thông du lịch Việt), Hà Duy Tuấn (SN 1985, ngụ tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, ở Hà Giang) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Môi giới hối lộ", theo khoản 4, Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức chi 2,2 triệu USD để chạy án.

Theo kết luận điều tra, năm 2021, Nguyễn Minh Quân (SN 1973, Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức) đang bị C03 điều tra sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức. Sợ bị bắt nên Quân nhờ Kiên giúp đỡ, lo lót để không bị xử lý. Kiên nhận lời và yêu cầu Quân đưa chi phí ban đầu là 700.000 USD, chia thành 2 lần.



Sau đó, Kiên tiếp tục yêu cầu Quân đưa 1,5 triệu USD để giải quyết việc của ông Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm - Cty Nguyên Tâm), là giám đốc doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Quân đã tiếp tục đưa Kiên 2 lần là 1,5 triệu USD vào khoảng tháng 3/2021. Như vậy, tổng cộng Quân đã đưa Kiên 4 lần là 2,2 triệu USD", kết luận điều tra nêu.

Nhận tiền nhưng Kiên không đưa cho ai và cũng không nhờ ai lo giúp việc cho Quân. Tháng 5/2021, thấy Kiên không giúp được nên Quân nhiều lần nhắn tin đòi tiền và được Kiên trả lại 1,15 triệu USD.

Sau khi Kiên không giúp được, Quân nhờ Long và Giang lo giúp. Long, Giang đã nhận 1,5 triệu USD từ Quân, sau đó đưa cho Lê Thanh An để nhờ An giúp. An tiếp tục đưa Nguyễn Ngọc Triệu để lo giúp cho Quân. Tuy nhiên, những người trên chưa liên hệ và đưa tiền cho bất cứ ai để giải quyết cho Quân.

Số tiền còn lại chỗ Kiên, dù Quân nhiều lần đòi tiếp nhưng Kiên lấy lý do chưa thu xếp được và chưa trả lại cho Quân. Sau khi Quân có đơn tố cáo và Cơ quan điều tra tiếp nhận giải quyết thì gia đình Kiên đã tự nguyện nộp hơn 23,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Theo Cơ quan điều tra: Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân đã phạm vào tội "Đưa hối lộ", nhưng ông này chủ động khai báo trước lúc vụ án này bị C03 phanh phui nên được Cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự.



Tuy nhiên, Quân và cả Lợi hiện là bị can trong vụ thực hiện trái quy định của Luật Đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.



Các bị can Trần Văn Long, Bùi Thị Hồng Giang được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và hợp tác giúp làm rõ bản chất vụ án nên được C03 đề nghị cơ quan công tố xem xét trong quá trình truy tố, xét xử.

Hai cựu cán bộ công an cũng được đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả.

Một lãnh đạo Đội Thanh tra giao thông vận tải ở Hà Nội bị tố đánh bài ăn tiền tại trụ sở

Phản ánh tới Dân Việt, một công dân ở TP.Hà Nội tố cáo Phó Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội) và nhiều nhân viên khác có hành vi đánh bạc.

Theo tố cáo của công dân, ông Chu Đức Ngọc – Phó Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Thanh Oai có hành vi đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở cơ quan vào ngày 2/6/2022.

Phản ánh của công dân cũng cho biết, những người đánh bạc cùng ông Ngọc đều là công chức, nhân viên Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Thanh Oai.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Những cán bộ này bị tố cáo đánh bạc bằng bài lá trong phòng nghỉ của cán bộ, nhân viên đơn vị.

Để rộng đường dư luận, PV Dân Việt đã liên hệ, trao đổi với Phó Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải Chu Đức Ngọc nhằm làm rõ các thông tin liên quan.

Ngày 7/7, trao đổi với Dân Việt về những tố cáo nêu trên, ông Chu Đức Ngọc cho biết, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.Hà Nội đã vào cuộc xác minh các nội dung tố cáo nêu trên.

Trước thông tin việc ông Ngọc có cùng các nhân viên khác đánh bạc tại trụ sở hay không, vị lãnh đạo Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Thanh Oai từ chối trả lời.

"Cái này tôi cũng chưa trả lời được, cái đó phải để cơ quan chức năng xác minh thông tin" – ông Ngọc nói.

Ở một diễn biến khác, xác nhận với Dân Việt, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đang kiểm tra, xác minh nội dung nêu trên.

Công an triệu tập nhóm “quái xế” không bằng lái, bịt mặt, bốc đầu xe trên cầu, quay clip đăng lên mạng