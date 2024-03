Chồng chém chết vợ sau cuộc nhậu

Ngày 24/3, tin từ UBND xã Trần Thới (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, cảnh sát đã bắt giữ Đỗ Tấn Lực (49 tuổi, ngụ địa phương) để điều tra về tội Giết người.

Lực chém chết vợ mình rồi bỏ trốn nhưng không thoát. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, chiều 23/3, vợ của Lực là bà T. đến nhà hàng xóm nhậu. Cùng lúc này Lực cũng đang nhậu ở nhà một người quen gần đó.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày, Lực ra về và ghé nhà hàng xóm kêu vợ đang nhậu về liền, nhưng bà T. một lúc sau mới về rồi cả hai xảy ra cự cãi.

Lực sau đó lấy dao chém nhiều nhát vào người vợ rồi bỏ đi. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Về phần mình, sau khi chém vợ, Lực đã bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt giữ vài giờ sau khi gây án.

Tạm giam bị can "nhận 300 triệu đồng chuyển nhầm nhưng không trả lại"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giam ông N.T.S.E (43 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Ông E đang bị công an tạm giữ để điều tra. (Ảnh: CA cung cấp). Nguồn: VOV

Theo hồ sơ, tháng 12/2021, ông K không cẩn thận nên đã chuyển nhầm đến tài khoản của ông E (tạm trú tại TP.Dĩ An) số tiền 300 triệu đồng. Phát hiện mình đã chuyển nhầm, ông K tiếp tục chuyển thêm các khoản nhỏ và ghi chú xin được nhận lại tiền; đồng thời liên hệ ngân hàng làm việc với ông E. Thế nhưng, ông E không hợp tác và không trả lại tiền cho ông K.

Sau đó, ông K đã trình báo sự việc với Công an TP.Dĩ An. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An đã mời ông E lên làm việc, giải thích, vận động chuyển trả lại tiền nhưng người này không hợp tác.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông E để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Trường Hằng giải thích về vụ việc đánh người gây xôn xao mạng xã hội

Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông vây đánh một nhân viên nhà xe khác ở dọc đường.

Một nhà xe ở Thanh Hóa bị "tố" hành hung người trên đường. Clip: MXH

Theo nội dung được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung tố xe khách mang logo Trường Hằng đánh người dọc đường, kèm theo đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh hai người đàn ông vây đánh một người.



Nội dung clip đăng tải ghi thời gian xảy ra vào khoảng 16 giờ 25 phút ngày 20/3, được cho là xảy ra tại tuyến đường ở ngoại thành Hà Nội.

Nhân viên của một nhà xe bị lôi ra khỏi xe. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh từ clip, hai người đàn ông mặc áo (được cho là nhân viên nhà xe biển kiểm soát 36F-008.82) đã có những lời lẽ thách thức và kéo một phụ xe khách khác xuống dùng tay, chân đánh liên tiếp, khiến phụ xe này nằm gục dưới đất.

2 người áo đen liên tục đấm, đánh vào một người khác. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Mai Văn Trường, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Trường Hằng (có địa chỉ ở Thanh Hóa) cho biết: "Xe đó là công ty của đứa cháu. Trước cháu mua xe nhưng chưa có công ty nên cháu nó đưa xe vào công ty tôi hoạt động và dán tên. Bây giờ công ty cháu nó hoạt động từ tháng 2 năm nay. Hiện tôi cũng đã yêu cầu xe của đứa cháu gỡ thương hiệu của bên công ty".

Dù người kia nằm bất động ở dưới đất nhưng 2 người áo đen vẫn đấm đá liên tục. Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, ông Mai Văn Trường cũng cho biết, ngày 23/3 bên Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã gọi lên làm việc. Hiện Công ty cũng đã gọi 2 phụ xe trong clip về làm việc bản tường trình để gửi lên Sở Giao thông Vận tải.

Nhóm người đuổi đánh nhau gây náo loạn trong đêm ở Bình Dương

Ngày 24/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên đi xe máy bị nhóm người khác tấn công. Dù nạn nhân đã chạy vào trong khu vui chơi trẻ em để lánh nạn nhưng vẫn bị cả nhóm đánh tới tấp.

Clip ghi lại diễn biến vụ việc nhóm người đuổi đánh nhau gây náo loạn trong đêm ở Bình Dương. Nguồn: Tiền Phong

Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân ghi lại, hai thanh niên đi trên một xe máy bị hai thanh niên cùng đi trên một xe máy khác đuổi theo. Lo sợ bị tấn công, hai thanh niên chạy vào bên trong khu vui chơi trẻ em song vẫn bị hai thanh niên truy đuổi dùng bàn, ghế tấn công.

Không lâu sau đó, 3 thanh niên khác xuất hiện. Cả nhóm 5 người tiếp tục tấn công, "đánh hội đồng" 2 nạn nhân trước sự chứng kiến của các nhân viên khu vui chơi.

Trước khi rời khỏi hiện trường, nhóm thanh niên hung hãn còn đập phá xe máy của nạn nhân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h20 tối 23/3 trên đường N9, khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, tại một quán nhậu cách hiện trường không xa, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Hai thanh niên lên xe máy rời khỏi quán nhậu để lánh nạn thì bị các đối thủ đuổi theo và đánh tới tấp. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ở khu vui chơi trẻ em ghi lại.

Nam thanh niên bị nhóm người đánh tới tấp. Nguồn: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.Thuận An đang xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Hạ cánh gặp sự cố, một phi công tham gia giải dù lượn tử vong

Ngày 24/3, bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xác nhận, vận động viên N.A.T. (39 tuổi, trú tại Hà Nội) - phi công tham gia Giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" (tỉnh Kon Tum) đã tử vong tại bệnh viện.

Bác sĩ Thiện thông tin, anh T. nhập viện vào khoảng 10h ngày 23/3, trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu, dập phổi 2 bên và hôn mê sâu. "Bệnh viện đã tích cực cấp cứu, tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong sau khoảng 3 giờ cấp cứu", bác sĩ Thiện thông tin.

Vận động viên tham gia trình diễn tại Giải dù lượn tỉnh Kon Tum (mở rộng). Ảnh minh họa

Theo clip trên mạng xã hội ghi lại, trong quá trình hạ cánh, cách mặt đất khoảng 20m thì dù lượn của anh T. đột ngột bị lệch, chao đảo và rơi tự do xuống mặt đất. Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã đưa anh T. đi cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Giải dù lượn tỉnh Kon Tum (mở rộng) với chủ đề "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" do UBND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Giải đấu quy tụ 127 vận động viên trong và ngoài nước; trong đó, có 41 vận động viên đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Giải diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 - 24/3.