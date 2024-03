Hỗn chiến "vì tình" trên phố đi bộ ở Lai Châu

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, có 9 đối tượng đã bị bắt, tạm giữ để điều tra về hành vi gây mất trật tự công cộng tại phố đi bộ Hoàng Diệu, thành phố Lai Châu.

Video: 9 đối tượng hỗn chiến trên phố đi bộ Hoàng Diệu ở Lai Châu.

Được biết, hồi 19 giờ 45 phút ngày 21/3, Công an thành phố Lai Châu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại phố đi bộ Hoàng Diệu (tổ 18, phường Tân Phong) có một số đối tượng sử dụng hung khí đuổi đánh nhau gây mất trật tự công cộng, gây dư luận hoang mang trong nhân dân. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tới hiện trường làm rõ vụ việc, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng, thu giữ hung khí gây án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 21/3, Vũ Thị Xuyến (SN 1988), Vũ Thị Xuân (SN 1986); Nguyễn Văn Linh (SN 1988); Nguyễn Thái Thành (SN 1992); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thái Thịnh (SN 1968); Vũ Thị Mơ (SN 1972), cùng trú tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Vũ Thị Ngọc (SN 1992); Lê Thái Học (SN 1996), cùng trú tại thành phố Lào Cai đến thành phố Lai Châu tìm H.H.P là chồng của Xuyến để nói chuyện vì nghi ngờ P đang có quan hệ tình ái với N.T.H, trú tại tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

Hỗn chiến "vì ghen tuông" trên phố đi bộ Hoàng Diệu, thành phố Lai Châu.

Nhóm của Xuyến đến khu vực nhà H thấy P đang ăn cơm cùng 2 con của H. Trong khi Xuyến to tiếng với P thì Phạm Thị Ngọc Yến (SN 1985, trú tại tổ 18, phường Tân Phong, em dâu của H) đến, hai người đã xảy ra cãi nhau rồi Yến gọi thêm chồng là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, em trai ruột của H) đến hỗ trợ. Hiếu cùng em họ là Đỗ Anh Tuấn (SN 1994, trú tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cùng đến trợ giúp Yến.

2 trong nhiều hung khí các đối tượng sử dụng để hỗn chiến.

Hai bên lời qua tiếng lại, tiếp đó Hiếu dùng tay đấm Lê Thái Học. Thấy vậy, 7 người trong nhóm Xuyến lao vào dùng ghế nhựa và một số vật cứng liên tiếp đánh Hiếu ngã ra đường, bị thương nhiều vị trí trên người.

Lúc này, Tuấn chạy về nhà Hiếu lấy 1 chiếc búa đinh và 1 con dao dài 60cm quay lại, dùng sống dao đánh vào lưng Lê Thái Học. Sau đó, Tuấn đưa chiếc búa sắt cho Hiếu đuổi, dùng tay chân đánh Thành, Linh trong nhóm Xuyến, sự việc làm náo loạn khu phố, có nhiều người dân quay clip đăng lên mạng xã hội gây dư luận hoang mang trong cộng đồng.

9 đối tượng trong vụ hỗn chiến, tại cơ quan điều tra.

Do có nhiều người can ngăn và thấy có lực lượng công an đến, nhóm hỗn chiến đã tự giải tán, Hiếu và ba người trong nhóm Xuyến là Học, Thành, Linh bị thương tích nhẹ vùng lưng, chân, tay, đầu. Hiếu về nhà cố thủ, đến sáng 22/3 mới mở cửa, chấp hành theo yêu cầu đến Công an thành phố làm việc, giao nộp hung khí là dao và búa sắt. Đỗ Anh Tuấn cũng bỏ trốn, nhưng hôm sau cũng đã đến Công an thành phố trình diện.

Trong ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng gồm: Vũ Thị Xuyến, Vũ Thị Xuân, Lê Thái Học, Nguyễn Thái Thành, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thái Thịnh, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn, tông trung tá công an nhập viện

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 23/3, đại tá Nguyễn Hữu Hưng và đại tá Nguyễn Văn Huệ, cùng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội thăm hỏi, động viên trung tá Nguyễn Đức Sơn, Đội trưởng Đội CSGT trật tự, Công an thị xã Thuận Thành bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi, động viên trung tá Nguyễn Đức Sơn.

Trước đó, khoảng 21h30' ngày 22/3, Tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông Công an thị xã Thuận Thành thực hiện nhiệm vụ lập chốt, kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường liên xã Đình Tổ, đoạn qua thôn Đại Trạch thì phát hiện Vũ Văn Tâm (SN 2003, ở thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành) điều khiển xe mô tô BKS 99F1-503.98 có biểu hiện vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên Tâm không chấp hành mà lao thẳng xe vào trung tá Nguyễn Đức Sơn đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn khiến đồng chí Sơn gãy xương đòn phải, xây xát hai chân, máy đo nồng độ cồn bị gãy vỡ.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng Vũ Văn Tâm cùng phương tiện đưa về trụ sở tiến hành điều tra, làm rõ.

Gã trai trộm tài sản trị giá 2 tỷ đồng của bạn gái nhà giàu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, bàn giao Huỳnh Ngọc Tân (33 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) cho Công an TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chung cư Masteri Thảo Điền, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.Q.

Theo điều tra ban đầu, Tân sống cùng bạn gái tại căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền.

Sáng 21/3, Tân nảy sinh ý định trộm tài sản của bạn gái để trong căn hộ. Thấy bạn gái đi ra ngoài, Tân trộm đồng hồ Rolex trị giá 1,2 tỷ đồng cùng rượu Tây đắt tiền và tiền USD rồi bỏ trốn.

Sau đó, cô gái đã đến Công an phường Thảo Điền trình báo. Tổng giá trị tài sản cô trình báo bị mất là 2 tỷ đồng.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và truy bắt đối tượng. Tân bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đòi bồi thường hơn 160 tỷ đồng sau vụ rơi cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu: Thông tin mới nhất từ người đâm đơn

Ngày 23/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Kiên (ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đã có đơn gửi đến chính quyền địa phương trình báo việc 15 ao cá nuôi thương phẩm của gia đình bị thiệt hại sau sự cố rơi cánh quạt trụ tuabin gió tại nhà máy điện gió Hòa Bình 5; đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu (chủ đầu tư) bồi thường hơn 160 tỷ đồng tiền thiệt hại do cá bị chết.

Ông Kiên khẳng định 15 ao cá nuôi thương phẩm của gia đình bị thiệt hại sau sự cố rơi cánh quạt của nhà máy điện gió, do đó việc ông yêu cầu chủ đầu tư nhà máy này bồi thường cho mình là thỏa đáng. Ảnh: An An

"15 ao nuôi cá của gia đình tôi được nuôi theo mô hình công nghệ cao, ao lót bạc, sâu khoảng 3m nước, chạy quạt, cá thả nuôi với mật độ dày… nhưng hiện tại cá chết rất nhiều sau sự cố trên", ông Kiên nói và cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra cá có biểu hiện chết ngay, lúc cán bộ địa phương đang có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc.

Theo ông Kiên, ngày 1/3, trụ điện gió số 8 của Công ty Hacom Bạc Liêu rơi tuabin cánh quạt từ độ cao 140m xuống có 3 nguyên nhân khiến 15 ao nuôi cá của ông bị chết.

Một số bộ phận của cánh quạt của nhà máy điện gió rơi xuống nằm trên phần ao nuôi cá của gia đình ông Kiên. Ảnh: An An

Một là rơi từ độ cao 140m, cánh quạt nặng hơn 100 tấn gây chấn động mạnh; hai là khi sự cố xảy ra một số đường dây điện của Công ty Hacom và dây điện dọc theo các ao nuôi bị đứt, điện phóng xuống kênh; và cuối cùng là sự cố gây mất điện nhiều giờ, hệ thống quạt chạy ô xy theo các ao nuôi không hoạt động được.

"Tôi yêu cầu chủ đầu tư bồi thường hơn 160 tỷ đồng, trong đó gồm tiền cá giống (to và nhỏ) hơn 7,4 tỷ đồng, thức ăn 8 tỷ đồng; số cá to thương phẩm khoảng 52 tỷ đồng, cá nhỏ 95 tỷ đồng...", ông Kiên nói.

Theo ông Kiên, sau khi ông gửi đơn, cơ quan chức năng địa phương có để khảo sát, kiểm tra mức độ thiệt hại, lập biên bản ghi nhận hiện trường, nhưng đến nay cả chính quyền và chủ đầu tư nhà máy điện gió vẫn chưa có động thái nào thể hiện thiện chí giải quyết yêu cầu của gia đình ông.

Như Dân Việt đã thông tin: Vào khoảng 17h ngày 1/3, trụ tuabin gió WT08 của Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) nằm tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) bị rơi vỏ động cơ và cánh quạt.

Được biết, nhà máy điện gió Hòa Bình 5 được xây dựng trên diện tích gần 30ha với 26 trụ tuabin, mỗi trụ cao 140m; vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng; khánh thành vào cuối tháng 4/2022. Nhà máy điện gió này có quy mô lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát hiện 2 trẻ chết đuối tại ao nhà

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 23/3, UBND xã Nhị Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp 2 trẻ em bị đuối nước tử vong thương tâm.

Hai nạn nhân là em L.T.K.Y (SN 2015) và N.N.B.T (SN 2016), cùng ngụ ấp Tây, xã Nhị Bình, học sinh tiểu học. Do đi làm ăn xa, nên cha mẹ 2 em gửi cho bà (nội, ngoại), là bà V. (68 tuổi) trông coi.

Ao sau nhà bà V, nơi 2 em bị đuối nước tử vong. Nguồn: VOV

Sáng 23/3, bà V. bị bệnh, sau khi uống thuốc thì buồn ngủ và nằm ngủ trong nhà, 2 em Y và Tr, chơi xung quanh nhà. Đến trưa khi bà V. tỉnh giấc thức dậy, không thấy hai cháu đâu nên cùng mọi người xung quanh tìm kiếm. Khi mò tìm dưới ao nước phía sau nhà bà V thì người dân phát hiện thi thể 2 trẻ.

Chính quyền và người dân xã Nhị Bình đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự. Nguồn: VOV

Theo bà Hồ Thị Thúy, Chủ tịch UBND xã Nhị Bình, hoàn cảnh gia đình bà V và cha mẹ 2 em bị đuối nước thuộc diện khó khăn. Chính quyền, đoàn thể địa phương đang hỗ trợ gia đình này lo hậu sự cho 2 em và chia sẻ khó khăn cùng gia đình nạn nhân.