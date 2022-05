Điều tra vụ người phụ nữ nằm chết bất thường dưới rạch nước chỉ sâu tới bụng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều nay (20/5), Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ nằm chết dưới rạch nước, xe máy để trên bờ.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một xe máy để trên bờ của con rạch ven đường Vĩnh Phú 23, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An.

Người phụ nữ nằm chết dưới rạch nước. Nguồn: congan.com.vn

Sau một hồi lâu không thấy ai tới lấy xe, người dân lại kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ nằm chết dưới con rạch.



Công an sau đó có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.H (53 tuổi, ngụ TP Dĩ An).

Đáng nói dân địa phương cho hay con rạch này nước sâu ngang bụng, không hiểu sao người phụ nữ lại chết dưới này.



Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

Cô gái vác dao chém hàng xóm vì để nước rửa xe chảy sang trước nhà

Như Dân Việt đã thông tin: TAND tỉnh Khánh Hòa vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Bảo Trân (SN 2001, ngụ phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) 9 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Nguyễn Huỳnh Bảo Trân - bị cáo chém hàng xóm vì để nước rửa xe chảy sang trước nhà - tại phiên tòa. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Theo cáo trạng, Trân là con của bà Nguyễn Thị Thanh, còn Phạm Thị Thảo Hân là con của bà Trần Thị Thắm. Nhà bà Thanh và bà Thắm ở sát nhau trong một con hẻm tại tổ dân phố Hòa Thuận (phường Cam Nghĩa).

Khoảng 18h30 ngày 3/8/2020, bà Thắm rửa xe máy trước nhà, nước chảy sang trước nhà bà Thanh, sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn rồi chửi nhau. Nghe tiếng chửi nhau, Trân và Hân từ trong nhà cũng chạy ra lớn tiếng cự cãi, chửi nhau.

Một lát sau, Trân chạy vào nhà lấy một con dao, rồi chạy ra gặp bà Thắm và nói: “Tao đâm chết tao đi tù”, sau đó cầm dao chém hàng xóm.

Thấy bà Thắm bị chém, anh Lê Đức Huy (người yêu của Trân) và anh Phạm Quốc Cường (chồng của Hân) chạy đến can ngăn, lấy được dao của Trân.

Sau đó, anh Huy và anh Cường đưa bà Thắm đi cấp cứu. Bà Thắm được xác định bị vỡ nhãn cầu, thương tích 47%.

Thoát vụ lừa đảo vào phút chót nhờ... chữ xấu

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/5, một lãnh đạo Công an xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) xác nhận, một người phụ nữ trên địa bàn đã bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại nhằm chiếm đoạt 160 triệu đồng.

Nạn nhân là bà T.T.V. (58 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl).

Người phụ nữ 58 tuổi suýt bị lừa đảo cả trăm triệu đồng vì nhẹ dạ, cả tin. (Ảnh: Công an xã Ea Nuôl)

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/5, bà V. nhận được điện thoại số lạ do một người đàn ông gọi đến tự nhận là cán bộ công an. Người này hỏi bà V. về việc bà có từng mở tài khoản ngân hàng ở Hà Nội hay không, vì có người ở nước ngoài gửi về tài khoản này mấy trăm tỷ đồng và hiện tài khoản còn khoảng 300 tỷ đồng nên mong muốn bà V. hợp tác để đóng tài khoản này nhằm xác minh thông tin.

Tiếp đến người này nối máy cho bà V. nói chuyện với một người đàn ông khác cũng tự xưng là thủ trưởng công an, khuyên bà V. hợp tác và đe dọa nếu gia đình không hợp tác thì tội phạm có thể uy hiếp gia đình bà. Người này nói thêm sẽ có thanh tra ngân hàng gọi lại cho bà V. rồi tắt máy.

Chỉ vài phút sau, tiếp tục có một phụ nữ tự xưng công tác ở ngân hàng và đe dọa bà V. phải gửi tiền gấp đến một số tài khoản để kiểm tra xem có liên quan đến tội phạm ma túy hay không và mọi hoạt động của bà V. đều được theo dõi; đồng thời, răn đe không được nói vụ việc cho bất cứ ai biết.

Lo sợ, bà V. cùng chồng đến một ngân hàng để rút 160 triệu đồng và chuyển vào số tài khoản các đối tượng cung cấp.

Sau đó, bà V. về nhà kể cho người thân nghe và được khuyên đến công an xã trình báo vì đã bị lừa đảo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Nuôl đã cùng bà V. đến ngân hàng để kiểm tra thông tin giao dịch. Tại đây, may mắn khi viết giấy nộp tiền, bà V. do chữ xấu, viết không rõ tên của người nhận, khiến nhân viên ngân hàng đánh máy sai họ người nhận tiền; do đó số tiền vẫn bị treo chưa thể gửi đi được.

Bà V. đã được nhận lại toàn bộ số tiền suýt bị lừa đảo.

Qua vụ việc, Công an xã Ea Nuôl khuyến cáo người dân cần tỉnh táo không nên nhẹ dạ, cả tin vào những người lạ gọi điện thoại đến để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dùng súng khống chế, tẩm xăng dọa đốt vợ vì không cho bán đất

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho hay đang điều tra ông Đào Ngọc Thìn (SN 1964) về các hành vi đe dọa giết người, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và tàng trữ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Sự việc xảy ra trưa 15/5, ông Thìn khóa cửa căn nhà cấp 4 rồi dùng xăng tẩm lên người vợ mình là chị Nguyễn Thị Đông (SN 1982), sau đó dùng súng, dao khống chế, dọa sẽ đốt nạn nhân.

Ông Đào Ngọc Thìn có hành vi tẩm xăng vào vợ, dọa đốt. Ảnh: L.H.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt, xác định Thìn là "đối tượng rất hung hãm, có sử dụng vũ khí nóng khống chế con tin" nên chỉ cần một sơ xuất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Lực lượng chức năng sau đó vận động, thuyết phục thành công để chị Đông được thả ra ngoài.

Tuy nhiên, Đào Ngọc Thìn tiếp tục cố thủ trong nhà, buộc cảnh sát phải tiếp cận, bắt giữ và thu tang vật gồm lựu đạn tự chế, dao, 1 khẩu súng kíp cùng 2 viên đạn.

Khai với cảnh sát, ông Thìn cho hay cùng vợ mua mảnh đất đang ở năm 2016. Đến nay, ông ta cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên yêu cầu chị Đông đưa giấy tờ đất để bán bớt một phần nhưng bị từ chối. Do vậy, người đàn ông này nhốt vợ trong nhà, đánh đập và dọa giết.

Một phụ nữ bán vé số trình báo bị giật túi xách chứa tiền, vàng hơn 300 triệu đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Công an phường Phú Lợi đang phối hợp cùng Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương điều tra vụ một người phụ nữ trình báo bị giật mất túi xách chứa tiền vàng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, hơn 5 giờ sáng 18/5, bà Nguyễn Thị Hồng Đ (66 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) cùng chồng dọn bàn vé số ra vỉa hè đường Phú Lợi để bán.



Lúc này một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đeo khẩu trang dắt bộ xe tới hỏi bà Đ chỗ làm chìa khoá nhưng bà nói không biết. Sau đó, người này xin dò vé số thì bà Đ đưa giấy cho dò, còn bà tiếp tục loay hoay sắp xếp gọn gàng chỗ bán.

Đối tượng lấy chiếc túi xách người phụ nữ để trong góc. Nguồn: congan.com.vn

Bất ngờ, người thanh niên chạy tới lấy chiếc túi xách bà Đ để trong góc rồi chạy ra xe nổ máy tẩu thoát. Người phụ nữ đuổi theo nhưng sức yếu nên không làm gì được.



Sau vụ việc, nạn nhân đã tới Công an phường Phú Lợi trình báo. Theo trình báo của nạn nhân, bên trong túi có hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hơn 1 cây vàng cùng với 500 tờ vé số.

Hiện công an đang truy xét đối tượng.