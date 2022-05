“Người đẹp bất động sản” khai gì sau khi lừa đảo nhiều đại gia sa bẫy?

Sa lưới



Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Âu Thị Thanh Hằng xuất hiện trong giới kinh doanh bất động sản tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong vai một nữ doanh nhân trẻ tuổi tài năng, xinh đẹp khiến nhiều người phải trầm trồ. Để đánh bóng hình ảnh của mình, nữ doanh nhân 9X trú tại TP Vinh này đã đổi xe sang, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh với cuộc sống dư giả, check in nhiều điểm ăn chơi sang chảnh khiến nhiều người mơ ước.

Đối tượng Âu Thị Thanh Hằng.

Tìm hiểu sâu hơn được biết, Âu Thị Thanh Hằng sinh năm 1996, trú tại chung cư Cửa Tiền, thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Bản thân Hằng từng có thời gian bán hoa quả ở khu vực Chợ Vinh. Cuộc sống không mấy khá giả, nhất là sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân, Hằng chật vật mưu sinh để nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Hằng dường như lột xác, thường xuyên khoe cuộc sống giàu có như mua xe Mercedes, đi du lịch, check in ở nhiều điểm ăn chơi sang chảnh…

Người lạ nhìn vào cuộc sống đó của người đẹp 9X thì ngưỡng mộ trầm trồ, tuy nhiên, trong con mắt nhà nghề của lực lượng trinh sát lại phát hiện ra nhiều vấn đề nghi vấn. Bởi trên thực tế, Hằng có mối quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên giao du với nhiều đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn và có nhiều bất minh về kinh tế.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về đấu tranh quyết liệt với tội phạm vi phạm trong lĩnh vực bất động sản, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra.

Qua công tác nắm tình hình liên quan đến kinh doanh bất động sản trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính, trong đó nổi lên là Âu Thị Thanh Hằng. Tuy không có nghề nghiệp ổn định nhưng Hằng có mối quan hệ xã hội phức tạp và có dấu hiệu bất minh về kinh tế. Không những thế, Hằng lại thường xuyên lên mạng xã hội đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi xe ô tô Mercedes, ở chung cư cao cấp, khoe trong tài khoản lúc nào cũng có hàng tỉ đồng và tự giới thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản thành đạt để thu hút và kêu gọi các nhà đầu tư tiền để “chung vốn” làm ăn khiến nhiều người sập bẫy.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh, làm rõ, đến ngày 11/5/2022, khi đã đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ đối tượng Âu Thị Thanh Hằng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Việc hot girl bất động sản Âu Thị Thanh Hằng bị bắt khiến nhiều người dân trên địa bàn và cộng đồng mạng xã hội không khỏi bất ngờ. Bởi đằng sau vỏ bọc doanh nhân lại chính là “đòn bẩy” để người đẹp lợi dụng để phạm pháp.

Cũng trong ngày, khám xét nơi ở của đối tượng Hằng, Cơ quan điều tra thu giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Âu Thị Thanh Hằng nghi vấn là giả, 1 hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng đất, 1 chiếc xe ôtô Mercedes và nhiều giấy tờ liên quan tới hoạt động kinh doanh bất động sản.

Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo

Tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An, dường như nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, người đẹp bất động sản Âu Thị Thanh Hằng cúi đầu khai nhận. Do công việc làm không ổn định, cuộc sống chật vật, trong khi lên mạng xã hội, Hằng thấy trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang “sốt” đất, nhiều người dân khắp nơi đổ xô về đầu tư và kinh doanh bất động sản. Nghĩ có thể kiếm tiền nhiều và nhanh từ kinh doanh bất động sản nên Hằng đã tự tạo cho mình “vỏ bọc” là một doanh nhân thành đạt để kêu gọi “chung vốn” từ các nhà đầu tư.

Nghĩ là làm, để tạo dựng vỏ bọc, Hằng bắt đầu chăm chỉ lên mạng xã hội đăng các bức ảnh đẹp, sang chảnh để thu hút lượng người theo dõi. Sau đó Hằng đọc các thông tin về các dự án, các khu đất quy hoạch tại Nghệ An và Hà Tĩnh để đăng lên trang cá nhân. Ngoài ra, để tạo niềm tin với các nhà đầu tư, Hằng đã đặt một người không quen trên mạng xã hội làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi tự tạo hợp đồng đặt cọc mua bán đất, rồi đưa cho những người bỏ vốn đầu tư đất với mình để làm tin. Với thủ đoạn đó, Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo chị P.T.M.H. (SN 1991), trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Trình bày tại cơ quan điều tra, Âu Thị Thanh Hằng cho biết: Sau khi tạo dựng hình ảnh để lấy niềm tin, Hằng bắt đầu lần lại các mối quan hệ của mình với những người có tiền để nhắn tin bắt chuyện, gạ nạn nhân hùn vốn kinh doanh bất động sản.

Chị P.T.M.H là một điển hình. Chị H. trú tại Hà Nội, vốn là bạn của chồng cũ của Hằng. Qua dò la thông tin, biết chị H là người có tiền, Hằng nảy sinh ý định lừa đảo. Theo đó, từ cuối năm 2021, thông qua mạng xã hội, Hằng lân la nối lại mối quan hệ cũ. Với tài ăn nói của mình, Hằng đã khoe khéo sự đổi đời của bản thân nhờ kinh doanh bất động sản với bạn của chồng cũ.

Sau một thời gian trò chuyện qua lại, Hằng đã rủ chị H cùng hùn vốn để vào Nghệ An buôn đất cùng Hằng. Để tạo niềm tin, Hằng đã đưa chị H đi xem đất ở nhiều nơi, còn đưa nạn nhân xem số dư tài khoản cá nhân cùng nhiều bìa đất mang tên mình. Tin tưởng vào Hằng, chị H đã nhiều lần đưa và chuyển khoản cho Hằng với tổng số tiền gần 8 tỉ đồng để chung vốn kinh doanh bất động sản. Thay vào đó, Hằng cũng đưa cho chị H. 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình cùng bộ hợp đồng mua bán đất do Hằng tự soạn để lấy làm tin.

Vì làm ăn và sinh sống tại Hà Nội, nên dù giao cho Hằng số tiền lớn nhưng được Hằng giao bìa đỏ để làm tin nên chị H rất yên tâm. Mãi đến khi hay tin nữ doanh nhân 9X bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt và liên hệ để làm việc thì chị H. mới té ngửa khi biết mình bị đối tượng này lừa. Hằng cũng khai nhận thêm, với số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của chị H., Hằng đã đem tiêu xài cá nhân hết.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.