TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt trùm tín dụng đen Thành "Bẹt"; bị đâm chết vì mâu thuẫn khi hát karaoke

Bắt trùm tín dụng đen Thành "Bẹt" ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/12/2023, Nguyễn Văn Thành (tức Thành "Bẹt"), Nguyễn Nam Khang (tức Nam "Hổ"), Trương Văn Thắng (tức Thắng "Ỉn"), Nguyễn Quang Anh và 19 đối tượng khác bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hà Nội bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Nhà chức trách cho biết qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện ổ nhóm tín dụng đen do Thành "Bẹt" cầm đầu. Nguồn tin từ trinh sát nắm được, cứ 10h hàng ngày, Thành yêu cầu các đối tượng là nhân viên trong nhóm phải có mặt ở cửa hàng để điểm danh, phân công công việc, gọi điện đôn đốc hoặc thu tiền của khách vay.

Trùm tín dụng đen Thành "Bẹt" (thứ 2, từ trái qua) bị Phòng CSHS Công an Hà Nội bắt giữ. Ảnh: ANTĐ

Ngày 18/12/2023, 7 tổ công tác với hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS, Cục CSHS Bộ Công an đồng loạt triệt phá các địa điểm hoạt động của ổ nhóm tội phạm trên, đưa 27 đối tượng về trụ sở để làm việc.

Quá trình bị bắt giữ, các đối tượng đập, ném điện thoại, máy tính có dữ liệu thể hiện hành vi phạm pháp. Những đối tượng này phủ nhận mọi cáo buộc của cơ quan chức năng, không khai nhận.

Tuy nhiên, Phòng CSHS đã tiến hành bóc tách, phân hóa các đối tượng, làm điểm đột phá đấu tranh, từ đó có căn cứ để buộc các đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Kết quả xác minh thể hiện, Thành "Bẹt" có những đàn em thân tín là Nam "Hổ", Thắng "Ỉn", Quang Anh và tụ tập thêm khoảng 20 đàn em khác.

Chúng cho vay nặng lãi dưới hình thức "bốc bát họ". Tỉ lệ mà Thành "Bẹt" đưa ra là 10 ăn 8, trả trong 25-50 ngày (lãi suất 4.000-8.000 đồng/triệu/ngày, tức 146-292%/năm).

Tang vật gồm hung khí, mắm tôm, dầu nhớt các đối tượng sử dụng để uy hiếp con nợ bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: ANTĐ

Để trao đổi công việc, các đối tượng tạo nhóm trò chuyện trên ứng dụng mạng xã hội. Trong đó, các cổ đông kiểm soát nguồn tiền cho vay còn đàn em quản lý thông tin khách vay.

Ngoài ra, Thành còn chỉ đạo Nam, Thắng, Quang Anh lập 5 đại lý cấp dưới, mỗi đại lý 3-4 nhân viên để tìm kiếm khách hàng vay.

Khi có khách vay, "tổ trưởng" sẽ giao nhân viên đi thẩm định khách. Quá trình hoạt động, các đối tượng thuê một số nhà dân trong ngõ, ngách nhỏ, kín đáo ít người qua lại ở quận Cầu Giấy để làm trụ sở, tránh sự chú ý của người dân và sự phát hiện của công an.

Quá trình hoạt động, các "tổ trưởng" sử dụng tên giả và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để cho vay và thu tiền của khách vay.

Với những khách hàng chậm đóng tiền, các "tổ trưởng" sẽ chỉ đạo nhân viên gọi điện, đến nhà đe dọa khách hàng ép trả tiền. Nếu không trả, các đối tượng chửi bới, ném mắm tôm.

Trong tháng 10-11, nhóm này đã gây ra hàng loạt các vụ ném chất bẩn tại nhiều quận trên địa bàn Hà Nội.

Cảnh sát thu giữ ma túy khi khám xét nhà đối tượng Nguyễn Quang Anh. Ảnh: ANTĐ

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai từ năm 2022 đến tháng 12/2023, nhóm của Thành "Bẹt" đã cho gần 1.700 khách hàng vay tiền với tổng số tiền cho vay là hơn 30,5 tỷ đồng, số tiền lãi thu của khách là hơn 6 tỷ đồng.

Khám xét nhà và nơi làm việc của các đối tượng, cảnh sát phát hiện và thu giữ hơn 200gr ma túy loại ketamin, hàng chục điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính cây và 4 can mắm tôm loại 5 lít, 1 can dầu luyn loại 20 lít; hàng trăm triệu đồng và một số giấy tờ cho vay.

Nam thanh niên bị đâm chết vì mâu thuẫn khi hát karaoke

Sáng 31/12/2023, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Dương Đức Tâm (SN 1996, trú thôn Thạch Hà 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân, cũng là hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Đ.K

Trước đó, vào chiều 30/12, Dương Đức Tâm và một người tên Tí (hiện đang xác minh danh tính, lai lịch cụ thể) đi hát karaoke tại khu phố 8, thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn). Hát được một lúc sau thì Tí gọi điện rủ Trần Văn Cường (SN 1986, trú thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn) đến chơi cùng.

Trong lúc hát karaoke thì Cường và Tâm xảy ra mâu thuẫn và xô xát tại quán nhưng sau đó cả hai ra về. Đến khoảng 23 giờ 10 phút ngày 30/12, Trần Văn Cường nhắn tin cho Dương Đức Tâm với nội dung: "Tao ở nhà này mày lên đi".

Nhận được tin nhắn, Tâm đến nhà một người bạn trú thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn nói chuyện về mâu thuẫn của mình Cường cho bạn biết.

Con đường dẫn vào nhà nạn nhân Trần Văn Cường. Ảnh: Đ.K

Đến khoảng gần 1 giờ sáng 31/12, Tâm xuống bếp nhà bạn lấy 1 con dao đi đến nhà đâm gục Cường tại chỗ. Sau khi gây án, Tâm rời hỏi hiện trường. Cường được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Dương Đức Tâm để điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

2 nhà hàng ở TP.HCM có lượng nữ tiếp viên bán dâm "khủng"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa 2 tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội núp bóng nhà hàng, quán karaoke gây nhức nhối, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận Bình Tân.

Một đối tượng bị Công an TP.HCM lấy lời khai.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với 3 đối tượng: Phan Hoàng Phương, Lê Thành Vinh và Nguyễn Thị Thảo về hành vi môi giới mại dâm.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát hình sự phát hiện nhà hàng Ruby và nhà hàng Thảo Vy trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A tổ chức hoạt động môi giới mại dâm có tính chất phức tạp.

Mỗi ngày, cơ sở tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng karaoke.

Tại cơ sở có khoảng 100-150 tiếp viên nữ phục vụ nhu cầu ăn chơi, nhân viên nữ khỏa thân nhảy sexy để kéo khách và tăng doanh thu cho nhà hàng, dưới sự điều hành của các má mì, tổng quản lý là Phương, Vinh, Thảo.

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới vỏ bọc là nhà hàng kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép nhưng ẩn sau đó là hoạt động môi giới mại dâm.

Theo cơ quan công an, giá mà các "thượng đế" bỏ ra để mua dâm với các nhân viên từ 3 triệu đồng/lần đến 6 triệu đồng/đêm.

Ngày 22/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra 2 nhà hàng trên.

Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều tiếp viên nữ ra ngoài để bán dâm cho khách tại các khách sạn trên địa bàn quận Bình Tân như: Thiên Phú, Phương Mai…

Tiếp tục kiểm tra tại các khách sạn, phát hiện có 4 cặp nam nữ mua bán dâm.

Án mạng đau lòng, người đàn ông chém con trai 2 tuổi tử vong, vợ nguy kịch

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 31/12/2023, đại diện chính quyền xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) xác nhận khoảng 6h cùng ngày, tại nhà của gia đình Nguyễn Tấn Lộc (SN 1988, ở xã Gia Ninh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Lộc (SN 1988) chém con trai 2 tuổi tử vong, vợ nguy kịch. Nguồn: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 6 giờ cùng ngày, giữa Nguyễn Tấn Lộc (35 tuổi) và vợ là chị Bùi Thị Th. (32 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã lớn tiếng.

Trong giây phút thiếu kiềm chế, Lộc đã dùng dao chém chị Th. và cháu T. (con trai 2 tuổi của Lộc), khiến cả 2 nạn nhân bị trọng thương.

Phát hiện sự việc, người dân đã đến đưa chị Th. và cháu T. đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, bé trai không may đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn người mẹ hiện đang bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Theo chính quyền xã Gia Ninh, trước đó, Lộc có biểu hiện trầm cảm, tâm thần, đã đi khám và mua thuốc tại Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Tông thẳng xe máy vào tổ công tác khiến 1 đại úy công an bị thương

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 31/12/2023, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Hải Quân (sinh năm 2004) và Lò Văn Quý (sinh năm 2005, ở cùng xã Phúc Than, huyện Than Uyên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 21h47’ ngày 30/12/2023, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Than Uyên phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu thực hiện nhiệm vụ tại Km343+500, Quốc lộ 32, khu 5, thị trấn Than Uyên.



Khi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đối với 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô, chở theo 1 thanh niên khác nhưng người điều khiển mô tô không chấp hành mà tăng ga đâm thẳng vào Tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Hậu quả làm đại úy Nguyễn Ngọc Kênh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện bị thương. 2 đối tượng trên xe mô tô bị ngã ra đường. Tổ công tác và người dân đã khống chế 2 đối tượng và kịp thời đưa đồng chí Kênh đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: bocongan.gov.vn

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, 2 đối tượng khai nhận, sau khi uống bia cùng nhóm bạn tại khu vực bờ hồ, thị trấn Than Uyên, Phan Hải Quân chở Lò Văn Quý đi trên xe máy biển kiểm soát 25T1-014.86 đến đầu Phố đi bộ rồi theo đường Quốc lộ 32 đi về hướng xã Phúc Than. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, Quý bảo Quân đi tiếp.

Bản thân Quân không có giấy phép lái xe và trong người đã sử dụng rượu bia. Do sợ bị phạt nặng nên Quân đã tăng ga để bỏ trốn và đâm bị thương đồng chí cảnh sát giao thông. Sau cú va chạm, Quân và Quý cũng bị ngã ra đường và bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

Phan Hải Quân và Lò Văn Quý tại cơ quan công an. Nguồn: bocongan.gov.vn

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên đã tạm giữ hình sự Phan Hải Quân và Lò Văn Quý để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.