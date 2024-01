TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng dùng kiếm đâm chết vợ; đại úy công an bị đâm tử vong

Chồng dùng kiếm đâm chết vợ

Ngày 12/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu vụ chồng đâm vợ tử vong, xảy ra tại chung cư Lạc Hồng Phúc, phường Nhân Hòa, TX Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Do mâu thuẫn với vợ, Đặng Quang Sơn dùng dao đâm vợ tử vong. Ảnh: Chụp từ clip

Theo nhà chức trách, khoảng 21h ngày 11/1, Đặng Quang Sơn, 38 tuổi, xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị L.T.M., 37 tuổi.

Sơn đã dùng thanh kiếm bằng kim loại dài 103cm, đâm vào ngực bên phải vợ mình. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức thì tử vong.

Nghi phạm Sơn hiện đang bỏ trốn.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, khẩn trương, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Đại úy công an bị đâm tử vong

Tối 12/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang khám nghiệm hiện trường vụ án Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP.Huế) bị đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú ở phường Thuỷ Vân) đâm tử vong.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, nơi xảy ra vụ việc đại uý Trần Duy Hùng bị đâm. Nguồn: CAND

Vào khoảng gần 18h chiều tối cùng ngày, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc đối tượng Nguyễn Tấn Sang có biểu hiện loạn thần và có hành vi gây rối, đại uý Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân lập tức đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại đây, trong lúc làm nhiệm vụ, đại uý Trần Duy Hùng bị đối tượng Sang dùng dao đâm trọng thương. Anh được đồng đội chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương nặng, mất nhiều máu.

Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng Sang đã bị bắt giữ. Công an TP.Huế và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 9/1, Công an phường Thủy Vân đã phát thông báo, gửi các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn với nội dung: Hiện nay, tại phường Thủy Vân xuất hiện đối tượng Nguyễn Tấn Sang có các biểu hiện loạn thần. Sang thường xuyên đứng giữa lòng đường gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó Công an phường Thủy Vân đề nghị các cơ quan, đơn vị nâng cao cảnh giác, có các biện pháp phòng ngừa và kịp thời báo với cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự.

Bắt người đàn ông nhiều lần dụ dỗ, quan hệ tình dục với cháu của vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Thanh (SN 1979, ngụ xã Tân Đông) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Nạn nhân được xác định là cháu P. (SN 2011), cháu vợ của Thanh.

Hoàng Văn Thanh. Ảnh: Tuyết Nhung

Theo điều tra ban đầu, Thanh sống gần nhà của cháu P. tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu. Lợi dụng việc vợ đi làm vắng nhà, Thanh đã dụ dỗ cháu của vợ vào phòng riêng để quan hệ tình dục.



Thực hiện xong hành vi đồi bại, Thanh dặn cháu P. không được kể lại sự việc này cho người thân biết, đồng thời cho cháu vợ tiền để tiêu vặt.

Trong khoảng thời gian gần 2 năm, Thanh đã dụ dỗ cháu P. quan hệ rất nhiều lần cho đến khi gia đình phát hiện sự việc, trình báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu đã vào cuộc xác minh, bắt giữ đối tượng Thanh. Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đang đi xe máy trên đường, 2 anh em bị nhóm đối tượng dùng dao chém

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/1, Công an TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hai anh em ruột bị nhóm đối tượng dùng dao chém trên đường Hồ Tùng Mậu, khu vực trước cổng chợ Bảo Lộc (thuộc địa bàn phường 1, TP.Bảo Lộc).

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, hai anh em ruột là Trần Văn Toản (39 tuổi) và Trần Văn Ngọ (34 tuổi, cùng ngụ tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đến TP.Bảo Lộc bỏ mối trứng vịt thì anh Toản và anh Ngọ đã bị một nhóm đối tượng gồm 3 nam, 2 nữ chờ sẵn rồi dùng dao chém nhiều nhát.

Nhiều người dân tò mò có mặt tại hiện trường vụ hai anh em bị nhóm đối tượng dùng dao rựa chém.

Hậu quả, anh Trần Văn Toản bị chém vào đầu gối vỡ xương bánh chè. Anh Trần Văn Ngọ (em trai anh Toản) bị chém 3 nhát vào chân và đầu nhưng thương tích nhẹ hơn.

Ngay sau khi chém anh Toản và anh Ngọ, nhóm đối tượng đã vứt bỏ hung khí rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Hai anh em Toản và Ngọc được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Hung khí nhóm đối tượng chém hai anh em Toản và Ngọ để lại sau khi gây án.

Được biết, anh Toản và anh Ngọ gần đây có mâu thuẫn với một số người về việc bỏ mối trứng vịt trên địa bàn TP.Bảo Lộc.

Hiện, Công an TP.Bảo Lộc đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyên án vụ Việt Á: Ba cựu Ủy viên Trung ương được tuyên thấp hơn khung bị truy tố

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 12/1, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị phạt 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ" còn bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, bị phạt 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Ba cựu Ủy viên Trung ương đều được tuyên án thấp hơn khung hình phạt bị truy tố.

Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á bị phạt 29 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ". Ông Việt hồi tháng 12/2023 bị tòa quân sự phạt 25 năm tù nhưng án chưa có hiệu lực nên chưa tổng hợp với án lần này.

Về dân sự, tòa án phân tích, Công ty Việt Á thu lợi bất chính 1.235 tỷ đồng (gồm 402 tỷ của Nhà nước) lẽ ra phải sung công số này nhưng Phan Quốc Việt đã chi 106 tỷ đồng trong số đó để đưa hối lộ và chi khoảng 200 tỷ đồng tiền "hoa hồng, cảm ơn".

Do vậy, tòa chỉ buộc Phan Quốc Việt bồi thường 402 tỷ đồng là thiệt hại tại cơ quan nhà nước 19 tỉnh thành. Riêng tỉnh Bình Dương sẽ do Việt và bị cáo Nguyễn Thành Danh, Giám đốc Công ty VNDAT phải liên đới bồi thường 29 tỷ đồng.

Án sơ thẩm thể hiện, Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á đã thông đồng với nhiều người tại Học viện Quân Y, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế để chiếm đoạt quyền sở hữu kit test Covid-19.

Việt sau đó bán kit test với giá cao tại 19 tỉnh thành và nhiều cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng gồm 402 tỷ đồng của Nhà nước.

Hội đồng xét xử nhận định, dịch Covid-19 khiến nhân dân hoang mang, hệ thống y tế và hạ tầng tại nhiều nơi bị quá tải, vỡ trận. Đây là một trong số các nguyên nhân làm phát sinh tội phạm của các bị cáo.

Hành vi phạm tội của họ là nghiêm trọng, xâm phạm trật tự an toàn xã hội; an toàn kinh tế; làm giảm danh dự của các cơ quan liên quan; gây bức xúc, bất bình trong nhân dân. Nó còn thể hiện sự suy thoái, băng hoại đạo đức của một số cán bộ.

Do vậy, tòa án sẽ phạt nghiêm nhóm đi ngược lại lợi ích của nhân dân nhưng khoan hồng với nhóm phạm tội vì áp lực chống dịch và không vụ lợi hoặc ít vụ lợi.

Phan Quốc Việt bị cáo buộc lợi dụng dịch bệnh để phạm tội.

Về tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử ghi nhận tất cả bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có nhiều thành tích trong học tập, công tác. Một số còn chủ động bồi thường, khắc phục hậu quả; gia đình có công với cách mạng.

Riêng Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á cũng có đóng góp trong quá trình phòng chống Covid-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh tại nhiều địa phương.

Quá trình xét xử, tòa án nhận được văn bản từ Công đoàn Văn phòng Chính phủ; Bộ Y tế; một số Sở Y tế, CDC các địa phương xin giảm nhẹ cho các bị cáo liên quan bởi bối cảnh phạm tội là tình hình chống dịch cấp bách.

Về các tình tiết tăng nặng, tòa xác định các bị cáo không có câu kết chặt chẽ, hành vi phạm tội có tính độc lập tương đối nên không áp dụng tình tiết "phạm tội có tổ chức".

Tuy vậy, Phan Quốc Việt lợi dụng Covid-19 để phạm tội nên phải bị áp dụng tình tiết "Lợi dụng dịch bệnh để phạm tội"

Tổng hợp lại, tòa án khẳng định áp dụng mức hình phạt thấp nhất của khung liền kề với một số bị cáo phạm tội nhưng không vụ lợi; phạm tội trong vai trò của người phục tùng, phụ thuộc. Một số người sẽ được áp dụng chế định án treo hoặc tuyên án bằng thời gian tạm giam.

Riêng bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương, tòa cho hay sẽ miễn trách nhiệm hình sự vì ông có cống hiến trong chống dịch, nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ sức khỏe của người dân. Ông Danh cũng được ghi nhận không vụ lợi, nhiều lần từ chối nhận quà của Phan Quốc Việt.

Mức án sơ thẩm với 38 bị cáo trong vụ án Việt Á:

Nhóm phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”:

1. Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á (bị tòa quân sự phạt 25 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật), tổng hợp hình phạt 29 năm tù.

2. Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á (bị tòa quân sự phạt 6 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật) 15 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội “Nhận hối lộ”:

3. Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ (bị tòa quân sự phạt 15 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật) 14 năm tù.

4. Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, 18 năm tù.

5. Nguyễn Huỳnh, cựu Phó phòng Giá Cục Quản lý Dược, 9 năm tù.

6. Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình Bộ Y tế, 8 năm tù.

7. Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, 7 năm tù.

8. Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương, 13 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”:

9. Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 năm tù.

10. Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

11. Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng, 4 năm tù.

12. Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, 5 năm tù.

13. Phạm Mạnh Cường, cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, 4 năm tù.

Nhóm bị truy tố tội “Đưa hối lộ”:

14. Phạm Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính trong Công ty Việt Á, 4 năm tù.

15. Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Việt Á, 4 năm.

Nhóm bị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”:

16. Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á, 30 tháng tù.

17. Lê Trung Nguyên, nhân viên Công ty Việt Á, 30 tháng tù.

18. Trần Tiến Lực, nhân viên Công ty Việt Á, 36 tháng tù.

19. Nguyễn Mạnh Cường, cựu Kế toán trưởng CDC Hải Dương, 30 tháng tù.

20. Nguyễn Thị Trang, cựu Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính, Sở Tài chính Hải Dương, 30 tháng tù cho hưởng án treo.

21. Lâm Văn Tuấn, cựu Giám đốc CDC Bắc Giang, 5 năm tù.

22. Ngụy Thị Hậu, cựu Phó phòng Tài chính, CDC Bắc Giang, 30 tháng tù.

23. Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Dược vật tư y tế Phan Anh (Bắc Giang), 36 tháng tù.

24. Phan Thị Khánh Vân, nghề nghiệp tự do, 36 tháng tù.

25. Vũ Văn Doanh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thăng Long, 24 tháng tù cho hưởng án treo.

26. Tạ Ngọc Chức, Giám đốc Công ty Thẩm định và đầu tư Toàn Cầu, 20 tháng tù.

27. Nguyễn Văn Định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An, 2 năm 12 ngày tù.

28. Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu Kế toán trưởng CDC Nghệ An, 2 năm 12 ngày tù.

29. Hồ Công Hiếu, thẩm định viên Công ty Thẩm định giá Miền Nam, chi nhánh Nghệ An, 24 tháng tù cho hưởng án treo.

30. Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương, miễn trách nhiệm hình sự.

31. Tiêu Quốc Cường, cựu Kế toán trưởng Sở Y tế Bình Dương, 36 tháng tù.

32. Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương, 24 năm tù.

33. Trần Thanh Phong, Phó phòng tài chính, CDC Bình Dương, 24 tháng tù cho hưởng án treo.

34. Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Công ty VNDAT, 30 tháng tù.

35. Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc dự án Công ty VNDAT, 26 tháng tù.

36. Ninh Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Công ty định giá Trung Tín, 18 tháng tù.

Nhóm bị truy tố tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”:

37. Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục, 30 tháng tù.

38. Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty Công ty SNB Holdings, 30 tháng tù cho hưởng án treo.