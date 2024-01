Đỗ ôtô tải chắn ngang đường, tài xế ở Hưng Yên bị khởi tố

Ngày 12/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Hữu Huy, 41 tuổi, trú xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Hữu Huy điều khiển ôtô chắn ngang đường vào khu chợ thôn Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Theo nhà chức trách, trong khoảng 2h, 18h và 19h30 ngày 23/12/2023, Huy điều khiển ôtô biển kiểm soát 29G-019.75 đến khu chợ ở thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, dừng đỗ, chắn ngang đường ĐT382.

Việc này gây cản trở giao thông nghiêm trọng, đình trệ hoạt động kinh doanh buôn bán của tiểu thương trong chợ, gây mất trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hành vi của Huy khiến dư luận, quần chúng nhân dân rất bức xúc. Qua xác minh và căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Hữu Huy.