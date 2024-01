TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng tử vong dưới giếng sau khi chém vợ; cảnh sát nổ súng bắt 2 kẻ cướp

Phát hiện người chồng tử vong dưới giếng sau khi chém vợ nhập viện

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo một số người dân ở thôn Kép (xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), khoảng 7 giờ ngày 11/1, ông P.V.T (SN 1962) nảy sinh mâu thuẫn với vợ là bà N.T.T (SN 1968).

Vụ việc phát hiện người chồng tử vong dưới giếng sau khi chém vợ nhập viện xảy ra tại thôn Kép, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Báo Bắc Giang

Sau đó, ông T đã dùng dao chém vợ, gây thương tích cho bà T. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa bà T đi cấp cứu.



Sau khi đưa bà T đi cấp cứu, người dân tìm thấy ông T tử vong dưới giếng của gia đình. Hiện bà T được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Công an huyện Yên Dũng đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

CSGT truy đuổi, nổ súng khống chế 2 kẻ cướp xe máy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị thuộc PC08 đã bắt giữ Lê Văn Sơn (SN 1985, quê Bến Tre) và Thạch Đen (SN 1989, quê tỉnh Trà Vinh) về hành vi cướp tài sản.

Hiện 2 đối tượng cùng tang vật là chiếc xe máy được PC08, Công an TP.HCM bàn giao cho công an địa phương nơi xảy ra vụ cướp để tiếp tục xử lý.

Lực lượng CSGT trấn áp, bắt giữ đối tượng (áo xanh dương). Ảnh: PC08

Chị P. viết thư cảm ơn lực lượng CSGT. Ảnh: PC08

Rạng sáng cùng ngày, chị N.T.P điều khiển xe máy trong khu công nghệ cao. Khi vừa qua cầu Phú Hữu, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức thì bị 2 đối tượng áp sát, đe dọa cướp xe máy của mình.

Bị cướp xe máy, chị P. đã nhờ 1 người đi đường chở mình đuổi theo và gọi điện báo cho PC08, Công an TP.HCM nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin từ bị hại, Phòng PC08 đã chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát của các đơn vị trực thuộc như Đội Tuần tra dẫn đoàn, Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Nam Sài Gòn, Đội Cảnh sát hình sự, Tổ 363 Công an quận 4, Tổ phòng chống đua xe của PC08 để phối hợp, truy bắt đối tượng.

Lực lượng CSGT đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận 1, 4, 7, 8, khi đến đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, cảnh sát đã khống chế được đối tượng Thạch Đen.

Riêng đối tượng Sơn tháo chạy được nên tổ công tác tiếp tục tăng ga truy đuổi. Bị truy bắt gắt gao, Sơn ép, đạp xe đặc chủng và dùng mũ bảo hiểm tấn công vào lực lượng truy đuổi nhằm tẩu thoát.

Thấy đối tượng manh động, một cán bộ CSGT đã bắn chỉ thiên 2 phát để trấn áp đối tượng và bắt giữ Sơn khi đang tháo chạy đến đường Chánh Hưng, phường 4, quận 8 cùng tang vật là xe máy vừa cướp được.

Tại trụ sở Công an phường 4 quận 8, nhận lại xe máy, chị P. rất xúc động và vô cùng biết ơn lực lượng chức năng không ngại đêm khuya, khó khăn để truy đuổi, bắt được đối tượng và bàn giao lại tài sản - phương tiện đi lại duy nhất của mình.

Khởi tố, bắt tạm giam hot girl uống rượu say, lái ô tô tông chết tài xế xe tải

Tối 14/1, trả lời PV Dân Việt, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Ngọc Minh (23 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phan Thị Ngọc Minh bị cơ quan công an bắt tạm giam. Ảnh: PV

Trước đó, lúc 1h40 ngày 13/1, Phan Thị Ngọc Minh lái ôtô chạy trên quốc lộ 1, theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn qua xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã tông trúng anh Quang (34 tuổi, trú Phú Yên) khi anh này đang dừng ôtô tải bên lề phải đường, vừa bước xuống xe để kiểm tra sự cố.

Vụ tai nạn khiến anh Quang tử vong tại chỗ. Ôtô mà Minh điều khiển găm vào hông xe tải, biến dạng phần đầu. Hiện trường vương vãi mảnh vỡ ôtô, vệt dầu...

Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng 13/1. Ảnh: PV

Kết quả đo nồng độ cồn của Minh thời điểm gây tai nạn là 0,385mg/1 lít khí thở. Đây là chỉ số nồng độ cồn cao, gần chạm ngưỡng kịch khung quy định tại Nghị định 100/2019 (0,4mg/ lít khí thở).

Nhà chức trách cáo buộc Minh sử dụng rượu khi lái xe, không làm chủ được tốc độ nên gây ra tai nạn.

Tại cơ quan điều tra, Phan Thị Ngọc Minh khai nhận trước đó có dự sinh nhật bạn ở TP.Hà Tĩnh, sau đó tự lái ôtô 5 chỗ về nhà ở huyện Cẩm Xuyên thì gây tai nạn.

Truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường hy sinh khi trấn áp kẻ gây rối

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/1, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế viếng trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh: M.H.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế truy tặng bằng khen cho trung tá Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP.Huế đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn đối với Phó trưởng Công an phường Thủy Vân hy sinh trong lúc tấn công, trấn áp tội phạm.



Video: Truy thăng cấp hàm cho Phó trưởng Công an phường Thủy Vân Trần Duy Hùng dũng cảm hy sinh khi trấn áp kẻ gây rối.

Trước đó, vào ngày 13/1, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn từ đại úy lên trung tá kể từ ngày 13/1/2024 đối với Phó trưởng Công an phường Thủy Vân Trần Duy Hùng.

Thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn cho thân nhân gia đình Phó trưởng Công an phường Thủy Vân.

Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định động viên, chia buồn với người thân trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh: M.H.

Đại tá Hoàng Văn Thành đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình, người thân của trung tá Trần Duy Hùng vượt qua đau thương mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Hoàng Văn Thành cũng đã biểu dương tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm của trung tá Trần Duy Hùng để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Như tin đã đưa, vào khoảng 18h ngày 12/1, tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, TP.Huế, đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa) thực hiện hành vi chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường. Sang là đối tượng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân Trần Duy Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại đây, khi phát hiện tổ công tác, đối tượng Sang chạy vào nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sang bất ngờ lao ra dùng dao tấn công tổ công tác.

Lãnh đạo các cơ quan ban ngành đến chia buồn cùng gia đình trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh: M.H.

Thấy Sang manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm, anh Trần Duy Hùng dũng cảm lao vào khống chế Sang, không để đối tượng đe dọa tính mạng, sức khỏe của người dân trong khu phố.

Trong quá trình khống chế Sang, anh Trần Duy Hùng đã bị đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào vùng cổ và ngực. Sau đó, Sang tiếp tục lao vào tấn công những người khác trong tổ công tác.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và đại tá Nguyễn Đình Thừa – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo đưa anh Hùng vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân đã hy sinh.

Hiện đối tượng Sang đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi "giết người".

Sự thật đằng sau cuộc điện thoại thúc chuyển tiền của người bán máy bơm cao áp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/1, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an xã Thái Hoà (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết vừa qua đơn vị đã kịp thời ngăn chặn vụ việc lừa đảo với số tiền gần 300 triệu đồng, nạn nhân là chủ một cơ sở kinh doanh các thiết bị âm thanh trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 3/1/2024, cơ sở kinh doanh của anh Đào Văn Cường (Thái Hoà, Ba Vì) nhận được hợp đồng lớn giá trị gần 200 triệu đồng từ một khách hàng mới. Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng mua thiết bị âm thanh, người này ngỏ ý nhờ anh Cường hỏi mua hộ 3 chiếc bơm cao áp lắp đặt cho hệ thống chữa cháy tại cơ sở của mình.

Nếu mua được giá thấp hơn 75 triệu đồng/máy thì sẽ chia cho anh Cường 30% số tiền chênh lệch, đồng thời cung cấp một số điện thoại khác để anh Cường liên hệ hỏi mua máy bơm cao áp. Anh Cường được người bán máy bơm cao áp báo giá 65 triệu đồng/máy.

Hình ảnh giả mạo đã chuyển tiền thành công cho anh Cường được các đối tượng lừa đảo gửi cho nạn nhân. Ảnh: CAHN

Sau khi thông báo lại, người này nhờ anh Cường đứng ra mua hộ để ăn chia tiền chênh lệch, đồng thời nhắn tin thông báo đã chuyển thành công số tiền 279.000.000 đồng bao gồm số tiền cọc mua thiết bị âm thanh và toàn bộ số tiền mua 3 máy bơm cao áp tới số tài khoản của anh Cường có kèm theo hình ảnh chuyển khoản thành công.

Liên tục, người bán máy bơm cao áp cũng gọi điện, nhắn tin hối thúc anh Cường chuyển khoản tiền mua máy bơm cao áp cho người này.

Ngay khi nhận thông tin vụ việc, Công an xã Thái Hòa đã nhanh chóng, kịp thời liên hệ, đề nghị anh Cường không làm theo yêu cầu của các đối tượng, hướng dẫn anh Cường xác minh các giao dịch ngân hàng, xác định hoàn toàn không có hoạt động giao dịch chuyển số tiền 279.000.000 đồng vào tài khoản của anh Cường. Qua đó, giúp anh Cường nhận diện được 2 đối tượng trên là các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.

Đồng thời, Công an xã Thái Hoà cũng đã tuyên truyền, giải thích cho anh Cường về thủ đoạn tinh vi các đối tượng lừa đảo như: Sử dụng những từ ngữ chuyên môn trong quá trình giao tiếp với nạn nhân, tạo dựng hình ảnh giả mạo trên các trang mạng xã hội, đưa ra các hình ảnh chuyển khoản tiền thành công, hình ảnh hóa đơn, hình ảnh hợp đồng giả mạo, sử dụng hệ thống nhiều người để giao tiếp với nạn nhân theo từng giai đoạn, liên tục hối thúc nạn nhân thực hiện các giao dịch, đưa ra các điều kiện tạo ra thu nhập hấp dẫn cho nạn nhân…

Các đối tượng lừa đảo đã gây dựng lòng tin đối với nạn nhân, đồng thời làm cho nạn nhân không có thời gian để suy nghĩ, hỏi ý kiến những người xung quanh, từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền nhằm chiếm đoạt.

Từ vụ việc trên, Công an huyện Ba Vì đề nghị người dân nâng cao cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo qua mạng Internet, mạng viễn thông, thận trọng trong việc giao dịch, chuyển tiền, nhận tiền với người lạ, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của mình khi giao dịch với người khác, không xác nhận giao dịch thông qua hình ảnh. Khi có nghi ngờ về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.