TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con trai sát hại mẹ ruột; bắt nghi phạm dùng kiếm đâm vợ tử vong

Con trai sát hại mẹ ruột

Ngày 13/1, thông tin với PV Dân Việt, một lãnh đạo xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm - con trai sát hại mẹ ruột. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thủy Triều đã báo cáo Công an huyện Thủy Nguyên, hiện đối tượng sát hại mẹ ruột đã bị bắt.

Nghi phạm sát hại mẹ ruột ở Thủy Nguyên, Hải Phòng đã bị bắt. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 12/1, nghi phạm gây án là Phan Tuấn Thắng 1993, còn nạn nhân là bà Lê Thị P. (SN 1972), trú tại thôn 7, xã Thủy Triều.

Cũng theo thông tin từ người dân, Phan Tuấn Thắng có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm nhiều năm.

Hiện công an đang điều tra vụ việc.

Đã bắt được nghi phạm dùng kiếm đâm vợ tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Đặng Quang Sơn, 38 tuổi, trú TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi giết người.

Vị này cho biết, nghi phạm bị bắt giữ đêm 12/1, tại Hà Nội. Sau khi gây án, đối tượng đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (ở TX.Mỹ Hào), rồi về đón mẹ lên bệnh viện để trông vợ. Sau đó, đối tượng bỏ trốn và bị bắt giữ.

Đặng Quang Sơn dùng kiếm đâm vợ, đã bế vợ đi cấp cứu rồi bỏ trốn lên Hà Nội. Ảnh: Chụp từ clip

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 21h ngày 11/1, Đặng Quang Sơn, 38 tuổi, xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị L.T.M., 37 tuổi.

Sơn đã dùng thanh kiếm bằng kim loại dài 103cm, đâm vào ngực bên phải vợ mình. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức thì tử vong.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, khẩn trương, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng điều khiển gàu xe múc đè chết người vì mâu thuẫn

Ngày 13/1, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận vừa bắt giữ đối tượng Cadá Tỉnh (SN 2001) trú xã Phước Đại, huyện Bác Ái về hành vi giết người.

Trước đó, vào trưa 12/1, trong quá trình làm việc tại xã Phước Hà (huyện Thuận Nam) đối tượng Cadá Tỉnh đã điều khiển gàu xe múc đè lên người ông N.V.T (SN 1980, quê Hải Dương) khiến ông T tử vong.

Đối tượng Cadá Tỉnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Thuận

Ngay sau khi gây án, Cadá Tỉnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Tỉnh khai nhận do nhiều lần bị ông T chèn ép trong công việc và xúc phạm đến bản thân, gia đình nên điều khiển gàu máy múc tấn công ông T.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra làm rõ.

Khởi tố vụ án tài xế lao xe tải vào tổ CSGT trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 13/1, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ để điều tra việc tài xế xe tải lao vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Theo công an, qua kiểm tra nồng cộ đồn và ma túy đối với tài xế Nguyễn Văn Trí (SN 1985, ngụ tỉnh Nam Định) cho thấy, tài xế này không có nồng độ cồn trong máu. Nhưng tài xế này không chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT, sau đó điểu khiển xe tải lao thẳng vào vị trí mà tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, cho thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ.

Xe tải đậu chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: CACC

Ngoài Nguyễn Văn Trí, thời điểm xe tải bị công an chặn trên cao tốc, người phụ nữ đi cùng trên xe tải bước xuống xe còn lớn tiếng với lực lượng chức năng và cương quyết để đậu xe chắn ngang đường khiến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua huyện Bắc Bình bị ùn tắc cục bộ.

Trước đó như Dân Việt đưa tin, khoảng 9h15 ngày 12/1, tổ tuần tra kiểm soát do CSGT thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với các lực lượng khác đang làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện theo chuyên đề tại Km1599 quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy Phong.

Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe ôtô tải 18H - 002.13 và tài xế xuống xe, được CSGT thông báo kế hoạch kiểm tra chuyên đề.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, không xuất trình giấy tờ xe và lên điều khiển xe chạy cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ngay sau đó, tổ công tác đã liên hệ CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục CSGT (C08) phụ trách cao tốc hỗ trợ dừng phương tiện.

Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường. Ảnh: CACC

CSGT bố trí 2 hàng phương tiện chặn lối vào cao tốc và ra hiệu cho xe tải dừng lại. Tuy nhiên, xe tải này tiếp tục lách qua khoảng trống và lao thẳng vào các chiến sĩ CSGT đang ra hiệu dừng. Rất may các chiến sĩ CSGT kịp né tránh nên không xảy ra thương vong.

Xe tải tiếp tục bỏ chạy khi vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 2 xe chuyên dụng của CSGT đuổi theo. Sau khoảng 20km truy đuổi, đến Km162 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc huyện Bắc Bình thì CSGT C08 đã dừng được xe tải.

Thế nhưng, tài xế xe tải đã điều khiển cho xe dừng ngang giữa đường gây ùn tắc giao thông trên cao tốc. Người phụ nữ đi cùng trên xe tải và tài xế bước xuống xe lớn tiếng với lực lượng chức năng và kiên quyết đậu xe chắn ngang cao tốc.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình và Công an huyện Tuy Phong phối hợp lực lượng CSGT khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó đưa người và phương tiện vi phạm về Công an huyện để xử lý theo quy định pháp luật.

Đạp đổ xe máy của cô gái đi trong đêm hòng hiếp dâm

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 13/1, Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Thành (SN 2001, quê quán Hà Tĩnh, tạm trú tại xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Nguyễn Đình Thành (SN 2001) bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Theo công an, hơn 21h ngày 11/1, Thành lái xe máy đến đoạn đường 789, xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu).

Lúc này, Thành phát hiện chị N. (24 tuổi) lái xe máy một mình nên bám theo.

Đến khu vực lô cao su vắng người, Thành đạp đổ xe khiến chị N. ngã xuống đất.

Thành lao đến khống chế cô gái để hiếp dâm.

Lúc này, thấy có người đi đường chạy đến nên Thành bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, chị N. đã đến công an địa phương trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Dương Minh Châu đã bắt giữ Thành.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên 23 tuổi khai nhận hành vi phạm tội của mình.