TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chủ tịch TP.Nha Trang thua kiện; 3 phụ nữ tử vong vì nhậu liên tục ở Cà Mau

Chủ tịch TP.Nha Trang thua kiện nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/7, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án sơ thẩm vụ án hành chính "khiếu kiện hành vi hành chính về việc không giải quyết đơn khiếu nại" giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Độ (63 tuổi, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa). Người bị kiện là Chủ tịch UBND TP.Nha Trang và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đơn khởi kiện, năm 2000, vợ chồng ông Độ và vợ chồng một người bạn mua thửa đất vườn tại xã Phước Đồng có diện tích 5.656m2, được UBND xã xác nhận.

Vợ chồng ông Độ và vợ chồng người bạn đăng ký biến động sử dụng đất tại sổ mục kê của xã Phước Đồng, kê khai đăng ký và thực hiện nghĩa vụ thuế cho Nhà nước.

Năm 2020, ông Độ mới biết ngày 22.5.2019, UBND TP.Nha Trang đã ra quyết định thu hồi các thửa đất số 33, 36 (mà theo ông có phần diện tích đất mà vợ chồng ông và vợ chồng người bạn mua) theo diện vắng chủ và các quyết định thu hồi chung các thửa đất vắng chủ để giao cho một công ty làm dự án, trong đó có diện tích thửa đất của ông.

Ông Nguyễn Văn Độ (63 tuổi, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: C.T

Tháng 5/2020, ông Độ gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND TP.Nha Trang. Tháng 6/2020, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang - ký thay Chủ tịch văn bản trả ông Độ.

Cho rằng Chủ tịch UBND TP.Nha Trang không thụ lý đơn khiếu nại theo Luật Khiếu nại, ngày 13/7/2020, ông Độ có đơn khiếu nại đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên đến tháng 8/2020, Ban Tiếp công dân của UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi ông Độ, cho biết ban này đã chuyển đơn khiếu nại đến Chủ tịch TP.Nha Trang.

Ông Độ sau đó khởi kiện Chủ tịch TP.Nha Trang và Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu phải thụ lý đơn khiếu nại của ông theo quy định Luật Khiếu nại.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định vợ chồng ông Độ gửi đơn khiếu nại đến UBND TP.Nha Trang, thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về Chủ tịch TP.Nha Trang, nhưng Chủ tịch không có thông báo thụ lý đơn khiếu nại là không thực hiện đúng quy định của Luật Khiếu nại.

Cho đến thời điểm xét xử vụ án, đơn khiếu nại của vợ chồng ông Độ vẫn chưa được Chủ tịch TP.Nha Trang thụ lý giải quyết.

Từ cơ sở này, tòa tuyên hành vi hành chính của Chủ tịch TP.Nha Trang không thụ lý đơn khiếu nại của vợ chồng ông Độ là không đúng quy định pháp luật, buộc Chủ tịch TP.Nha Trang giải quyết đơn khiếu nại.

Hội đồng xét xử phân tích rằng theo quy định pháp luật, sau khi Chủ tịch TP.Nha Trang giải quyết đơn khiếu nại lần đầu mà vợ chồng ông Độ không đồng ý với nội dung giải quyết đó hoặc quá thời hạn theo luật định mà đơn khiếu nại không được giải quyết thì ông Độ mới khiếu nại lần 2 lên người có thẩm quyền. Vì vậy, tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Độ về việc buộc Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa phải thụ lý đơn khiếu nại của ông bà.

3 phụ nữ tử vong vì nhậu liên tục ở Cái Nước, Cà Mau

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ 3 phụ nữ tử vong sau hai ngày nhậu liên tục ở Cái Nước, Cà Mau chiều 25/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chẩn đoán do ngộ độc rượu.



Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, bà N.T.L và Đ.T.L nhập viện trong tình trạng rất nặng, hai bệnh nhân bị mê man, mạch và huyết áp bằng không, phải thở máy. Mặc dù các bác sỹ đã rất tích cực cứu chữa, bù nước và lọc máu, nhưng cả hai đã không qua khỏi.

Theo đó, hai nạn nhân được chẩn đoán ngộ độc rượu, nghi ngộ độc methanol (cồn công nghiệp).

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hiếu Hạnh, trưởng ấp Tân Hiệp cho biết: "6 người uống rượu lấy từ nhà người quen ở xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau. Trong 2 lần nhậu, 6 người đã uống khoảng 5 lít rượu. Những người này là hàng xóm của nhau".

Như đã thông tin, ngày 20/7, bà M.T.M, 54 tuổi, tổ chức nhậu tại nhà ở ấp Tân Hiệp cùng N.T.L, 37 tuổi; Đ.T.L, 44 tuổi và 3 người đàn ông khác (trong thời gian từ 19h đến 23h). Đến hôm sau, 6 người tiếp tục tổ chức nhậu tại nhà bà M từ 9h đến 13h.

Đến khoảng 21h ngày 22/7, bà M, N.T.L và Đ.T.L có triệu chứng nôn, ói, mệt, khó thở nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, bà M đã tử vong trên đường đi cấp cứu; sau đó vài giờ chị N.T.L và Đ.T.L cũng tử vong tại bệnh viện. Riêng 3 người đàn ông nhậu chung thì sức khỏe bình thường, không có triệu chứng.

Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Công an huyện Cái Nước, cho biết: "Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cũng khó khăn trong việc xác định nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, lực lượng cũng đang tiếp tục triển khai các phương pháp khác để xác định nguyên nhân chính xác".

Những chiến công hiển hách của "người hùng chống ma tuý" được điều động làm Phó GĐ Công an TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/7, Công an TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.



Trước đó, ngày 20/7, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc điều động đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM kể từ ngày 25/7.

Đại tá Mai Hoàng, tân Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết mình rất xúc động, vinh dự, tự hào và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP.HCM, Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, rất quan trọng.

Đại tá Mai Hoàng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, sự ủng hộ của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cùng sự đồng lòng của tập thể CBCS CATP trong thực thi nhiệm vụ.

Anh cũng cho biết, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó.

Đại tá Mai Hoàng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công an TP.HCM

Đại tá Mai Hoàng, tân Phó giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM

Trưởng thành từ lính trinh sát, đại tá Mai Hoàng đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin...



Trong đó, phải kể đến vai trò chỉ huy Tổ công tác đặc biệt tham gia 9/9 giai đoạn của Chuyên án 279LL, 106 lần vào rừng trinh sát và đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng có vũ trang, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới (từ năm 2014 đến năm 2017), bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ gần 500 bánh heroin, 36.000 viên ma túy cùng hàng chục khẩu súng các loại; trực tiếp tham gia bắt tử tù đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Tình bỏ trốn khỏi Trại giam T16 (năm 2017); trực tiếp tham gia từ khâu lập án, trinh sát, đấu tranh phá Chuyên án truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Có những thời khắc quyết định như trận đánh "Số 28" mùa đông 2015, mà cả đời anh "không bao giờ quên được". Năm ấy, Tổ công tác đặc biệt mang theo cuốc, xẻng đào công sự làm nơi mai phục. Thâu đêm, họ xấn từng xẻng đất núi chắc đanh. Có chiến sĩ tứa máu tay nhưng không dám hé răng kêu nửa lời.

Anh cũng chính là người được lãnh đạo Bộ Công an phân công trực tiếp phụ trách 3 tổ trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm phối hợp với công an địa phương làm chuyên án triệt phá trên 200 triệu lít xăng giả ở phía Nam gây chấn động dư luận năm 2021.



Đại tá Mai Hoàng chỉ đạo thành công cuộc tấn công sào huyệt trùm ma túy ở Lóng Luông năm 2018. Ảnh: VOV

Gần hai mươi năm mặc cảnh phục, đại tá Mai Hoàng không thể quên những bữa cơm nắm chấm muối ớt xanh lót dạ cùng đồng đội, nhớ những ngày 28, 29 tháng Chạp, khi những gia đình khác quây quần cùng nhau sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón Tết thì các anh vẫn chiến đấu trong rừng sâu hay lênh đênh chốn sông nước làm án.

"Trong quá trình công tác anh và đồng đội gặp rất nhiều thách thức nhưng chúng tôi luôn tự dặn lòng mình, không thể để tội phạm ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của mình và buôn bán trái phép chất ma túy. Quan điểm của tôi là hãy giữ bản lĩnh, danh dự của mình. Muối và ớt xanh ăn rất mặn và cay nhưng cũng thể hiện bản lĩnh cách mạng trong sáng, ý chí, lòng dũng cảm, danh dự của mỗi tập thể, cá nhân", anh khẳng định.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X tổ chức năm 2020, Anh hùng LLVTND - đại tá Mai Hoàng chia sẻ, khi được nhận những tấm Huân chương, những danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng là vinh dự, song sau đó mỗi cá nhân hãy xếp lại, xem đó như một kỷ niệm đẹp để tiếp tục thi đua, phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Vì chúng ta chỉ thật sự xứng đáng, ý nghĩa khi là những anh hùng trong lòng nhân dân", anh nhấn mạnh.

Đại tá Mai Hoàng, sinh năm 1979, quê quán huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; học vị Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2012-2020, đại tá Mai Hoàng giữ nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Sơn La như: Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu. Đến tháng 4/2020, anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an.

Đại tá Mai Hoàng là "người hùng chống ma túy". Từ năm 2016 đến 2020, khi còn công tác tại Công an huyện Mộc Châu, Sơn La, anh đã chỉ đạo các đơn vị đấu tranh, phát hiện, xử lý hàng ngàn đối tượng liên quan đến ma túy. Đặc biệt là chiến dịch tấn công, xóa sổ 2 điểm nóng nhức nhối về ma túy trong nhiều năm ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đại tá Mai Hoàng từng được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các phần thưởng cao quý...

Sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị: Phục hồi điều tra sau 2 lần tạm đình chỉ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/7, thượng tá Phan Hữu Kiêm – Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau 2 lần tạm đình chỉ để chờ kết luận giám định từ Sở Tài chính, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phục hồi điều tra sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị - nơi xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách, kê khống, làm hồ sơ khống... (Ảnh: Ngọc Vũ).

Cụ thể, ngày 17/9/2021, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị từ Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Trị về việc đề nghị chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, đã được Thanh tra tỉnh kết luận.

Ngày 20/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định phân công giải quyết tố giác theo tin báo liên quan Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện chi ngân sách Nhà nước đối với khoản chi diễn tập, tập huấn thuộc dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng Trung ương hơn 530 triệu đồng và khoản chi tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng cho lực lượng bảo vệ rừng không chuyên trách của chủ rừng và cấp xã thuộc nguồn sự nghiệp kinh tế 50 triệu đồng.

Ngày 15/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định trưng cầu giám định Sở Tài chính tỉnh với nội dung: Việc lập khống chứng từ quyết toán để rút số tiền hơn 580 triệu đồng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh có làm thiệt hại tài sản Nhà nước không, nếu có thì thiệt hại bao nhiêu, vi phạm quy định nào trong lĩnh vực kế toán, thu chi ngân sách Nhà nước.

Sau 2 lần tạm đình chỉ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã phục hồi điều tra những sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Ngọc Vũ).

Do đã hết thời hạn điều tra, giải quyết tin báo nhưng chưa có kết luận giám định nên ngày 20/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm nêu trên (lần 1).

Đến ngày 4/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được kết luận giám định của giám định viên tư pháp Sở Tài chính. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo, thời hạn phục hồi 1 tháng.

Đến 1/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung Sở Tài chính để xác định sai phạm liên quan đến khoản chi thi công vách ngăn kính phòng làm việc tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Hết thời hạn phục hồi điều tra, chưa có kết luận giám định. Vì vậy, ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm (lần 2).

Ngày 6/7/2022, khi đã có kết luận giám định bổ sung từ Sở Tài chính, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phục hồi điều tra.

Theo ông Kiêm, kết luận giám định phục vụ việc điều tra nên chưa thể tiết lộ.

Trước đó, theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh đã chuyển báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra và bài viết của Báo Dân Việt về vụ việc ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, Chi cục ký hợp đồng, thanh toán cho công ty in 12 bản tin mỗi năm. Nhưng thực tế chỉ in 6 bản tin mỗi năm. Dù đã tăng chất lượng giấy in, tăng số trang từ 24 lên 28 trang, những ngày lễ in tăng số lượng... nhưng vẫn thanh toán vượt 90 triệu đồng (Thanh tra tỉnh kết luận chi vượt 160 triệu đồng). Số tiền chênh lệch 90 triệu đồng này chi cho 10 người của Ban Biên tập bản tin Kiểm lâm.Trong ảnh là bản tin kiểm lâm Quảng Trị tháng 8/2017 có 24 trang (20 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn đỏ), còn bản tin kiểm lâm tháng 5 và 6/2020 có 28 trang (24 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn vàng). (Ảnh: Ngọc Vũ)

Trong đó, Báo Dân Việt phản ánh, Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện năm 2019 và 2020 Chi cục Kiểm lâm tỉnh xảy ra hàng loạt sai phạm liên quan đến chi ngân sách, đầu tư xây dựng với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, chi thanh toán trùng hơn 43 triệu đồng; thanh toán nhưng chưa thực hiện, thanh toán vượt số lượng, khối lượng thực tế hơn 293 triệu đồng; thanh toán không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng 44,3 triệu đồng; lập hồ sơ khống để nghiệm thu thanh toán hơn 534 triệu đồng tiền diễn tập, tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng; thanh toán vượt khối lượng thi công cho 3 nhà thầu hơn 147 triệu đồng.

Trả lời PV Dân Việt, ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị thừa nhận những sai phạm được Thanh tra tỉnh chỉ ra. Trong đó, năm 2019 và 2020, Chi cục hợp đồng với công ty in ấn mỗi năm in 12 bản tin kiểm lâm (1 tháng 1 bản tin). Nhưng thực tế, mỗi năm chỉ in 6 bản tin (2 tháng 1 bản tin).

Ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị từng thừa nhận sai phạm xảy ra do kế toán Chi cục chủ quan, cẩu thả trong việc lập hồ sơ, chứng từ và áp lực giải ngân vốn Trung ương. (Ảnh: Ngọc Vũ).

Thanh tra tỉnh Quảng Trị kết luận, số tiền Chi cục thanh toán cho công ty in ấn vượt 160 triệu đồng. Nhưng ông Tý cho biết chỉ vượt 90 triệu đồng. Số tiền chi chênh lệch (90 triệu đồng) này dùng để bồi dưỡng cho 10 người trong ban biên tập bản tin. Đối chiếu với quy định, số tiền này đã bị chi sai.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị còn phát hiện tháng 1/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh này đã nghiệm thu, thanh toán tiền làm 3 vách ngăn kính phòng làm việc khu D, Trạm kiểm lâm Đông Hà với số tiền 34,7 triệu đồng. Nhưng kiểm tra thực tế chỉ làm 2 vách ngăn, số tiền thanh toán vượt thực tế 15 triệu đồng.

Ngày 23/4/2019, Chi cục tiếp tục thanh toán tiền làm vách ngăn nhôm kính và thay kính cửa các phòng làm việc của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm với diện tích 45m2, số tiền 71,8 triệu đồng. Nhưng thực tế chỉ làm vách ngăn nhôm kính diện tích 10m2, không thay kính cửa các phòng làm việc, số tiền thanh toán vượt gần 62 triệu đồng.

Bắt giam thanh niên sử dụng ma túy lái xe gây chết người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã bắt tạm giam Phạm Hữu Lộc (25 tuổi, ngụ phường 7, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 19h30, ngày 8/4, Phạm Hữu Lộc điều khiển xe máy trên tuyến Quốc lộ 61 (hướng từ cầu Cái Tư về ngã ba Lộ Quẹo thuộc xã Định An, huyện Gò Quao). Khi đến khu vực thuộc ấp 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, xe máy của Kiệt va chạm từ phía sau vào người ông Danh Kiệt (sống lang thang) đang đi bộ trên đường. Hậu quả làm ông Kiệt té ngã và tử vong, còn Lộc cũng bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Thanh niên sử dụng ma túy lái xe gây chết người. Ảnh: Văn Vũ.

Đến đẩu tháng 7/2022, Lộc xuất viện sau khi điều trị vết thương ở bệnh viện, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận bản thân chưa có giấy phép lái xe và ngày gây tai nạn chết người, y đã sử dụng ma túy trước khi tham gia giao thông.

Riêng đối với ông Danh Kiệt, đến nay cơ quan công an vẫn chưa xác định được nhân thân.