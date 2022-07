Đại tá Mai Hoàng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự làm phó giám đốc Công an TP.HCM

Sáng 25/7, Công an TP.HCM trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Hoàng. Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Mai Hoàng (SN 1979, quê Hưng Yên) xuất phát từ người lính trinh sát hình sự Công an huyện Yên Châu, bí thư Đoàn Công an huyện Mộc Châu. Đại tá Mai Hoàng từng trải qua nhiều cương vị công tác: đội trưởng, phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, trưởng Công an huyện Mộc Châu (Sơn La)...



Đại tá Mai Hoàng đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin...



Trong đó phải kể đến vai trò chỉ huy tổ công tác đặc biệt tham gia 9/9 giai đoạn của Chuyên án 279LL, 106 lần vào rừng trinh sát và đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng có vũ trang, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới (từ năm 2014 đến năm 2017).

Đại tá Mai Hoàng chỉ huy một trận tác chiến với tội phạm có vũ trang. Ảnh: TL

Là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, thanh niên Công an tiêu biểu, được tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; đồng thời 10 năm liên tục là "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Quân công hạng ba; năm 2020, đại tá Mai Hoàng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Mới đây, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962 – 20/7/2022), đại tá Hoàng được vinh danh cá nhân lực lượng CSND tiêu biểu.