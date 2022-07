Video: Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia do các đối tượng nước ngoài cầm đầu.

Đây là chuyên án mang bí số 121H do Công an TP.Lào Cai xác lập vào ngày 26/1/2021.

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Công an TP.Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu Cho vay lãi nặng (tín dụng đen) qua ứng dụng (APP) điện thoại di động hoạt động trên địa bàn TP.Lào Cai. Quá trình xác minh xác định đường dây nói trên hoạt động với quy mô, tính chất phức tạp, liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, TP trên địa bàn cả nước gồm: TP.Lào Cai, TP.HCM và TP.Hà Nội, với phương thức hoạt động tội phạm tinh vi, sử dụng công nghệ cao, có sự chỉ đạo, điều hành của đối tượng người nước ngoài. Công an TP.Lào Cai đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và đề xuất phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng có liên quan cùng tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Trước quy mô, tính chất phức tạp của chuyên án, Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an nâng Chuyên án 121H do Công an TP.Lào Cai xác lập thành Chuyên án cấp Bộ, chỉ đạo Công an các tỉnh, TP có liên quan tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật đấu tranh triệt phá. Trong đó, tại tỉnh Lào Cai giao Đại tá Lưu Hồng Quảng - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai làm Phó trưởng Ban Chuyên án, trực tiếp chỉ đạo quá trình đấu tranh bóc gỡ toàn bộ mạng lưới của đường dây.

Xác định thời điểm triệt phá chuyên án chín muồi, 9h ngày 12/7/2022, 3 tổ công tác tại tỉnh Lào Cai, TP.Hà Nội và TP.HCM đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ. Tại TP.Lào Cai, tổ công tác phối hợp gồm 120 cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an TP.Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ được chia thành 5 mũi đồng loạt triệu tập, khám xét tại phòng 601, 602, 603 của số nhà 055, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 22, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai. Kết quả đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huyền (SN 1990, trú tại xã Vạn Hòa, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng 17 đối tượng nhân viên đang có hành vi đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ và thu giữ toàn bộ tài liệu, vật chứng, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại Lào Cai.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại nhà riêng của đối tượng Phạm Thị Huyền tại thôn Giang Đông 2, xã Vạn Hòa, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai đồng thời triệu tập 11 đối tượng có liên quan. Qua đó, đã phát hiện thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại Lào Cai.

Đối tượng Phạm Thị Huyền - "bà trùm" điều hành đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: CACC





Cơ quan điều tra xác định, để hoạt động phạm pháp, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Công nghệ Funmobi và bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay đặt tại TP.HCM; bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ/thu hộ đặt tại TP.Hà Nội và bộ phận nhắc nợ/thu hồi nợ đặt tại tỉnh Lào Cai.

Ba bộ phận này giao cho Nguyễn Thị Hoài Thương (29 tuổi, trú quận 9, TP.HCM), Phạm Thị Huyền (32 tuổi, trú TP.Lào Cai, Lào Cai) và Chống Ngọc Phụng (23 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều hành.

Đường dây này sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động như Vndong, Hitien, Zdong, Hvay... đồng thời liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất hơn 2.000%/năm.

Để vay tiền, khách hàng được hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động, sau đó cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, cấp quyền cho ứng dụng truy cập danh bạ, các ứng dụng trên điện thoại… và đăng ký khoản vay.

Sau đó, hồ sơ vay của khách hàng sẽ được bộ phận thẩm định kiểm tra, đánh giá, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được duyệt. Bộ phận trung gian thanh toán sẽ tiến hành giải ngân (chuyển số tiền vay) vào tài khoản ngân hàng của khách là 59,9 % so với số tiền vay.

Các đối tượng cho vay được hưởng lợi 40,1% được gọi là các khoản phí và lãi suất cho gói vay 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày, khách hàng phải thanh toán khoản vay vào tài khoản do các đối tượng chỉ định. Khi khoản vay tới hạn thanh toán, nhân viên sẽ liên lạc với khách hàng để nhắc nợ.

Nếu khoản vay quá hạn, bộ phận thu hồi nợ sẽ liên lạc và sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự của khách hàng vay và người thân, bạn bè,… đồng thời phải trả thêm phí phạt quá hạn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo A05, tính đến nay đã có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng Vndong, Hitien, Zdong, Hvay,… với tổng số tiền vay là 1.802 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân là 659,6 tỷ đồng, số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830,1 tỷ đồng, phí phạt là 9,87 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính là 322,6 tỷ đồng.

Vào cuộc triệt phá, 2 Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai đã triệu tập, làm việc với 41 nghi phạm, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính và giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành cho vay lãi nặng này.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.