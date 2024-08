TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái trẻ bị sát hại trong phòng trọ; bắt đối tượng có 2 quyết định truy nã

Sát hại cô gái trẻ tại phòng trọ rồi tự sát

Chiều 18/8, Công an TP.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã làm thủ tục và bàn giao thi thể chị Đ.H.L. (SN 2001, quê tỉnh Long An) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, Công an TP.Tân Uyên cho biết, tối 17/8, Đỗ Văn Giang (SN 1994, quê Kiên Giang) tìm đến phòng trọ của chị L. tại phường Phú Chánh.

Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Gã thanh niên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, hung thủ tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Phòng trọ nơi cô gái bị sát hại. Nguồn: Tiền Phong

Nhận tin báo, Công an TP.Tân Uyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 25cm có dính vết máu.

Trước đó, đôi nam nữ trên có quan hệ tình cảm với nhau. Chị L. làm công nhân ở Bình Dương. Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân về quê và nói với gia đình sẽ đến Bình Dương để giải quyết chuyện cá nhân, nói lời chia tay với người yêu, sau đó sẽ nghỉ làm công nhân để về quê ở hẳn. Tuy nhiên, nạn nhân mới lên phòng trọ và gặp bạn trai thì xảy ra án mạng.

Nghi phạm đang cấp cứu tại bệnh viện. Nguồn: Tiền Phong

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nghi phạm trong vụ án mạng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Công an TP.Tân Uyên đã bố trí lực lượng theo dõi nghi phạm trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Bắt đối tượng có 2 quyết định truy nã

Ngày 18/8, Công an TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại xã đảo Vĩnh Thực, TP.Móng Cái.

Đối tượng Vũ Văn Đoàn. Nguồn: Công Lý

Vào hồi 10 giờ ngày 16/8, Công an TP.Móng Cái phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP.HCM truy bắt thành công đối tượng truy nã Vũ Văn Đoàn (SN 1987, trú tại tổ 2A, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) tại xã Vĩnh Thực, TP.Móng Cái.



Đoàn là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 597/QĐTN-CQCSĐT ngày 31/1/2024 của Cơ quan CSĐT Công an quận 12 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 24/10/2023, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an quận 12 đã di lý đối tượng Vũ Văn Đoàn về TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

2 cô gái câu kết quay phim, ghi hình để tống tiền

Ngày 18/8, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an TP.Ninh Bình đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Bùi Anh Tuấn (SN 1983, ngụ xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Hoài (SN 1989, ngụ xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh) và Nguyễn Thị Phương (SN 1996, ngụ xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Ổ nhóm trong đường dây ghi âm, ghi hình để tống tiền. Ảnh: Công an Ninh Bình. Nguồn: NLĐO

Trước đó, ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Ninh Bình nhận được đơn trình báo của anh N.V.B (SN 1983) và anh P.V.M. (SN 1987, cùng ngụ phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình) về việc bị một số đối tượng đe dọa tống tiền, cưỡng đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Ninh Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình và Công an huyện Yên Khánh nhanh chóng điều tra, làm rõ bà bắt giữ 2 cô gái cùng người đàn ông đã câu kết tống tiền 2 nạn nhân trên.

Tại cơ quan công an, Hoài và Phương khai nhận được Bùi Anh Tuấn (có 1 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản" năm 2020) chỉ đạo tìm các lý do để đến làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Từ thủ đoạn này, 2 cô gái sau đó tìm cách gợi ý, tạo ra tình huống để đưa họ vào các sai phạm rồi sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình, chụp ảnh bí mật làm tài liệu khống chế và đe dọa, tống tiến, nếu không sẽ làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tước súng trong tay đối tượng vận chuyển ma túy

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Oanh (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cùng tang vật để điều tra theo pháp luật.

Đối tượng Trần Ngọc Oanh và khẩu súng đối tượng sử dụng để bắn trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi. Nguồn: CAND

Trước đó, sáng 17/8, tổ công tác gồm: Trung tá Đỗ Hữu Đại, thượng úy Vũ Thành Quý và trung úy Nguyễn Đình Thành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các phương tiện vi phạm tốc độ trên đường ĐT751, đoạn thuộc khu phố Hiếu Cảm, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành.

Khi đang kiểm tra lái xe taxi vi phạm tốc độ thì phát hiện người ngồi băng ghế sau trên xe có biểu hiện nghi vấn phạm pháp. Tổ công tác yêu cầu người này xuống xe để kiểm tra hành chính, nhưng bất ngờ đối tượng xô ngã đồng chí Vũ Thành Quý, đồng thời lấy trong hành lý 1 khẩu súng (dạng súng rulo), 1 chiếc ví da và bỏ chạy.

Dù đối tượng có biểu hiện liên quan đến tội phạm nguy hiểm và sử dụng trái phép vũ khí để chống trả rất manh động, liều lĩnh, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, triển khai phương án bắt giữ đối tượng.

Lúc này, các đồng chí: Trung tá Nguyễn Tấn Triệu, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Chơn Thành; trung tá Nguyễn Tấn Vạn, Trạm trưởng Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước và anh Nguyễn Tấn Phú, ngụ khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long đi ngang qua, chứng kiến sự việc nên cùng hỗ trợ tổ công tác truy bắt đối tượng đang bỏ chạy.

Cơ quan công an thu giữ tang vật có liên quan. Nguồn: CAND

Bị lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng chạy vào nhà người dân gần đó cố thủ và dùng súng bắn về phía lực lượng truy bắt nhưng đạn không nổ. Ngay lúc đó, tổ công tác cùng các đồng chí Nguyễn Tấn Triệu, Nguyễn Tấn Vạn và anh Nguyễn Phú Quý đã dũng cảm áp sát, tước vũ khí, khống chế, bắt giữ đối tượng an toàn.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng (dạng rulo), khoảng 100 gram ma túy (đối tượng khai là ma túy dạng đá) và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trần Ngọc Oanh (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Qua test nhanh, xác định đối tượng dương tính với ma túy.

Thông tin mới vụ cô gái bị sát hại tại trung tâm thương mại ở Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 18/8, gia đình đã lo hậu sự và đưa nạn nhân trong vụ việc là chị H. (sinh năm 1994, ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về nơi an táng.

Bố chị H. đã mất, chị H. sống với mẹ và có 2 con gái nhỏ. Chị H. bán hàng thời trang ở chợ Hóp (xã Nam Hồng).

Trần Tuấn Anh - nghi phạm vụ cô gái bị sát hại tại trung tâm thương mại ở Hà Nội - được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguồn: CAND

Nghi phạm gây án được xác định là Trần Tuấn Anh (SN 1993, trú tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Trần Tuấn Anh từng có tiền án năm 2014 về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt 2 năm 8 tháng tù giam. Ngoài ra, vào năm 2022, anh ta còn có 1 tiền án khác về tội Đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 sáng 16/8, Trần Tuấn Anh cùng chị L.T.H. đi taxi từ Nam Sách, Hải Dương lên Hà Nội. Khi đến trung tâm thương mại trên phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cặp đôi đã xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Tuấn Anh đã dùng dao sát hại chị L.T.H. rồi tự sát nhưng không thành.

Hiện trường vụ án. Nguồn: CAND

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cơ quan công an. Tại hiện trường, chị L.T.H. đã tử vong tại chỗ, còn Trần Tuấn Anh trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng 13h30 cặp đôi này đi vào trung tâm thương mại và sau đó tiếp tục xảy ra cãi vã. Sau khi rời khỏi khu vực đông người, họ đã đi vào lối tắt, nơi Trần Tuấn Anh dùng con dao bấm mang theo người sát hại chị L.T.H. rồi tự sát.

Vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng gần 14h cùng ngày, tại lối đi tắt kết nối một chung cư sang phía sau trung tâm thương mại.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 điện thoại di động, một túi đeo có chứa căn cước mang tên Trần Tuấn Anh và một con dao bấm màu đen dài khoảng 12cm.

Quá trình cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, đến nay Trần Tuấn Anh đã tạm qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn chưa thể làm việc, lấy lời khai nghi phạm này được.