TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Côn đồ đâm thủng ruột công an xã; bắt tạm giam một hiệu trưởng ở Hải Phòng

Phó trưởng Công an xã bị đối tượng côn đồ đâm thủng ruột

Chiều 14/11, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Võ Đức Cường (SN 1971, trú thôn Trung Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) về các hành vi "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích".

Đại úy Nguyễn Thành Chung đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế với vết dao đâm thủng ruột. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ vụ án, Cường làm nghề rửa xe bên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Lộc Trì. Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong khi tại điểm rửa xe của Cường xuất hiện nhiều xe có dấu hiệu vi phạm phòng, chống dịch nên ông Trần Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì cùng lực lượng chức năng xã đã tiến hành xử lý các trường hợp xe vi phạm.

Cho rằng ông Tân đã gây cản trở việc làm ăn của mình, vào chiều tối 13/11, Cường cùng con trai Võ Đức Sa và 2 người con gái mang theo dao đến nhà ông Tân để gây gổ.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Trì cử đại úy Nguyễn Thành Chung - Phó trưởng Công an xã và trung úy Hồ Đình Thọ đến hiện trường.

Tại đây, trong khi các cán bộ, chiến sĩ công an can ngăn, giải quyết vụ việc thì bất ngờ Cường lao đến dùng dao thủ sẵn đâm vào vùng bụng của đại úy Chung.

Đại úy Chung được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Đến trưa 14/11, đại úy Chung bước đầu đã qua cơn nguy kịch và được xác định bị đâm thủng ruột.

Sau khi đâm đại úy Chung, Cường bỏ chạy về nhà cố thủ và lớn tiếng chửi bới, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng Công an huyện Phú Lộc phối hợp với Công an xã Lộc Trì đến nhà vận động Cường ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn cố thủ, thách thức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó, lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng và dẫn giải về trụ sở Công an huyện Phú Lộc.

Nghi án vợ giết chồng: Nguyên nhân từ việc ghen vợ có quan hệ ngoài luồng?

Thông tin từ Dân Trí: Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong tại xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An được phát hiện sáng 13/11, chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn - nơi xảy ra sự việc rúng động vào sáng 13/11. (Ảnh: Google Maps)

Trao đổi với PV, Xóm trưởng xóm 1, xã Nam Lĩnh cho biết, nạn nhân có vợ là H.T.Ng (SN 1974) và 2 con đã lớn. Nạn nhân là người khuyết tật, bị câm điếc.

Vị Xóm trưởng cho biết, nhiều lần anh L đã ghen tuông vì nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Hơn một tháng trước, anh L từng đập phá một số đồ đạc trong nhà vì ghen tuông.

Trước đó, thông tin vụ nghi án vợ giết chồng từ Báo Nghệ An: Khoảng 3h sáng 13/11, người dân sống xung quanh nghe tiếng la hét thất thanh từ gia đình anh Đ.H.L (SN 1972). Khi mọi người chạy sang thì phát hiện anh này gục trên nền với nhiều vết máu. Ngay sau đó, người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh L đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã có mặt tại hiện trường và báo cáo lên Công an huyện và Công an tỉnh. Liên quan tới vụ việc, cơ quan công an đang tiến hành triệu tập vợ của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Hải Phòng: Bắt tạm giam Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền

Một lãnh đạo Công an quận Lê Chân cho biết, Cơ quan điều tra Công an quận Lê Chân vừa ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Hiệu trưởng và một cán bộ khác của Trường THCS Ngô Quyền để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trường THCS Ngô Quyền nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV

Chiều 13/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền và bà Nguyễn Thị Huế - một cán bộ của trường này.

Cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Hương, bà Huế. Sau khi kết thúc việc khám xét nơi ở và nơi làm việc, các bị can được đưa về Công an quận Lê Chân để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường THCS Ngô Quyền.

Ninh Thuận: Xôn xao clip 2 nữ sinh bị đánh đập nhưng không ai can ngăn

Chiều 14/11, mạng xã hội ở Ninh Thuận xôn xao trước một video clip dài 2 phút 38 giây ghi lại cảnh nhóm nữ sinh tụ tập rồi đánh 2 bạn khác trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai can ngăn.

Một trong 2 em bị đánh dã man trong clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook ở Ninh thuận. Ảnh cắt từ clip

Được biết vụ việc xảy tại khu vực Trung tâm văn hóa huyện Ninh Sơn, nằm trên địa bàn thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

Nội dung clip ghi lại hình ảnh nhóm nữ sinh tụ tập để nói chuyện với nhau. Sau đó một nữ sinh áo xanh lao vào dùng tay chân để đánh đập liên tiếp vào mặt và đầu một nữ sinh khác mặc áo trắng. Tiếp đó, một nữ sinh khác cũng bị đánh liên tiếp vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều em khác nhưng không ai can ngăn, chỉ đứng ngoài cười nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Cam, Trưởng Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) xác nhận có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn. Phòng Giáo dục huyện mới nhận được phản ánh trong sáng 14/11 và đang phối hợp với các cơ quan chức để xác minh thông tin người quay clip và các nữ sinh tham gia vụ việc.

Tường trình của đại uý công an chĩa súng vào 2 nhân viên y tế

Liên quan đến vụ việc công an dùng súng đe dọa nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, ngày 14/11, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết: "Công an huyện Lâm Hà đã báo cáo toàn bộ vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và đang chờ quyết định xử lý của cấp trên.

Anh N.D.N dùng súng chĩa vào nhân viên y tế để đe dọa. Ảnh: Cắt từ clip.

Trưởng Công an huyện Lâm Hà cũng nhấn mạnh, khẩu súng mà anh N.D.N sử dụng là súng bắn đạn cao su, công cụ hỗ trợ do đội Cảnh sát Kinh tế cấp để đi công tác trong tối 11/11.

Trong tường trình với cơ quan công an, đại uý N.D.N trình bày: "Tôi vì nóng giận, xót con, sốt ruột nên đã không tuân thủ yêu cầu 5k của phía bệnh viện và có thái độ không phải với cán bộ y tế. Tôi chỉ chĩa súng dọa, mục đích để con tôi nhanh được đưa vào cấp cứu. Khẩu súng tôi được giao để đi làm nhiệm vụ là công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Tôi chỉ dọa, không có ý nghĩ làm khác hơn".

Được biết hiện sức khỏe của cháu bé (con của đại uý N.D.N) đã ổn định và được đưa về nhà chăm sóc.