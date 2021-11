Tường trình của đại uý công an chĩa súng vào 2 nhân viên y tế

Liên quan đến vụ việc công an dùng súng đe dọa nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, ngày 14/11, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết: "Công an huyện Lâm Hà đã báo cáo toàn bộ vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và đang chờ quyết định xử lý của cấp trên.

Quan điểm là phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục không những đối với đại úy N.D.N mà còn những đồng chí khác trong ngành".

Quan điểm của công an huyện Lâm Hà là phải xử lý nghiêm hành vi của anh N.D.N để giáo dục, răn đe. Ảnh: Cắt từ clip.

Trưởng Công an huyện Lâm Hà cũng nhấn mạnh, khẩu súng mà anh N.D.N sử dụng là súng bắn đạn cao su, công cụ hỗ trợ do đội Cảnh sát Kinh tế cấp để đi công tác trong tối 11/11.

Cũng liên quan đến vụ việc, một đồng nghiệp của đại uý N.D.N cho biết, anh N đang làm việc tại Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Lâm Hà. N là người làm được việc nhưng do xót con nhỏ mới sinh (con đầu) phải đi cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp nên đã nóng ruột, không kiểm soát được hành vi của mình.

Anh N.D.N dùng súng chĩa vào nhân viên y tế để đe dọa. Ảnh: Cắt từ clip.

Trong tường trình với cơ quan công an, đại uý N.D.N trình bày: "Tôi vì nóng giận, xót con, sốt ruột nên đã không tuân thủ yêu cầu 5k của phía bệnh viện và có thái độ không phải với cán bộ y tế. Tôi chỉ chĩa súng dọa, mục đích để con tôi nhanh được đưa vào cấp cứu. Khẩu súng tôi được giao để đi làm nhiệm vụ là công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Tôi chỉ dọa, không có ý nghĩ làm khác hơn".

Được biết hiện sức khỏe của cháu bé (con của đại uý N.D.N) đã ổn định và được đưa về nhà chăm sóc.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường-Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ tháng 7/2018, lực lượng vũ trang được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng vũ trang phải thuộc trường hợp pháp luật cho phép, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và những người xung quanh. Riêng các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm an ninh, trật tự.

Với diễn biến sự việc thể hiện qua clip cho thấy, việc sử dụng vũ khí hoặc công cụ hỗ trợ của đại uý N. không phải là đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bởi vậy, việc sử dụng như vậy là lạm quyền, đe dọa đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác.