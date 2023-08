TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con rể truy sát gia đình vợ 3 người thương vong; xét xử vụ ông Lê Thanh Thản

Con rể truy sát gia đình vợ 3 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/8, cơ quan chức năng huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn xã Hiệp Lực xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ con rể "đại náo" giết em vợ và làm cháu vợ bị thương.

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều 10/8, Hoàng Anh Thắng (SN 1974, ở chùa Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) về nhà bố mẹ vợ tại đội 5, thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương chơi và ở qua đêm.

Khoảng 3h sáng 11/8, bà Nguyễn Thị Suốt (SN 1950) phát hiện con rể là Hoàng Anh Thắng cầm dao sát hại cháu Bùi Cao C. (SN 2006) tại phòng ngủ tầng 1 của gia đình.

Tiếp đó, Thắng cầm dao đâm vào ngực chị Bùi Thị Nh (SN 1976) là con gái bà Suốt, rồi cầm dùi cui điện dí vào ngực bà Suốt. Khi bà Suốt van xin, Thắng không cho ai ra ngoài, Thắng yêu cầu chị Nh đưa điện thoại và đập vỡ. Sau đó, Thắng đi xuống Công an huyện Ninh Giang tự thú.

Gia đình bà Suốt còn phát hiện, anh Bùi Khương D (SN 1981, con trai bà Suốt) nằm trên vũng máu tại ban công phòng ngủ tầng 2, trên cổ có thương tích và đã tử vong. Cháu Bùi Cao C. bị thương nặng được đưa đi viện cấp cứu.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ án mạng, vợ của Thắng đang đi lao động tại nước ngoài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án ông Lê Thanh Thản "lừa dối khách hàng"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/8, TAND TP.Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án ông Lê Thanh Thản "Lừa dối khách hàng" do có nhiều tình tiết không thể làm rõ tại tòa.

Một số bị hại phản ứng quyết định này, cho hay cần giải quyết sớm vụ án để quyền lợi của họ được đảm bảo tốt nhất bởi kéo dài khiến cuộc sống cư dân không thể ổn định.

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Lê Vĩnh Thụy (Công ty Luật TNHH Sen Vàng) cho hay, Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 280 Bộ luật Tố tụng hình sự; cũng theo khoản 2, Điều 174 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định nếu Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng; nếu do tòa án trả yêu cầu điều tra bổ sung, thời hạn không quá 1 tháng.

Trong trường hợp vụ án ông Lê Thanh Thản, tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát và nếu Viện kiểm sát tiếp tục trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra, tổng thời hạn điều tra bổ sung là 3 tháng.

Ông Lê Thanh Thản đã đề nghị mua lại căn hộ của người dân. Ảnh: XA

Điều 174 còn quy định, Viện kiểm sát được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hai lần. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và Hội đồng xét xử được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần.

"Theo luật, khi tòa trả hồ sơ, thời hạn điều tra bổ sung không quá 3 tháng nhưng thực tế, có một số vụ án phức tạp, kéo dài quá thời hạn quy định và thậm chí trả đi trả lại hồ sơ. Các bị hại trong vụ án ông Lê Thanh Thản cần biết điều này", luật sư Thụy nói.

Trường hợp khác, quá trình điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng phát hiện tình tiết mới thể hiện ông Thản không phạm tội "Lừa dối khách hàng" mà phạm tội khác nghiêm trọng hơn, như lừa đảo, thời hạn điều tra chắc chắn sẽ kéo dài hơn 3 tháng.

Nói thêm về các bị hại trong vụ án của ông Thản, luật sư Lê Vĩnh Thụy cho hay cơ quan tố tụng có thể sẽ phân hóa họ thành các nhóm khác nhau để giải quyết phần dân sự.

Theo dõi diễn biến phiên tòa và đọc cáo trạng, luật sư Thụy cho rằng có thể chia bị hại theo 2 nhóm, dựa trên mong muốn của họ. Nhóm đầu tiên là muốn giữ lại nhà và mong chính quyền tạo điều kiện cho làm sổ đỏ.

Nhóm tiếp theo là muốn nhận lại tiền gồm 2 trường hợp. Có thể lấy lại phần gốc đã nộp mua nhà kèm lãi đến nay hoặc nhận lại tiền theo giá nhà thị trường, như một bị hại nói tại tòa "là 34 triệu/m2".

"Nguyện vọng giữ nhà, được làm sổ đỏ như nhóm đầu tiên chắc chắn khó thực hiện", luật sư Thụy nêu quan điểm. Ông phân tích, nếu để họ giữ lại nhà, sẽ phá vỡ quy hoạch đô thị cùng các quy định liên quan.

Luật Dân sự cũng quy định, khi giao dịch vô hiệu, các bên "trả cho nhau những gì đã nhận" kèm bồi thường thiệt hại nếu có. Do vậy nếu để người dân giữ lại nhà, sẽ không phù hợp luật.

Người dân vẫn có thể giữ lại nhà theo luật sư Thụy nhưng cần sự thống nhất của nhiều cấp chính quyền, bộ ngành nhưng trường hợp này "khó xảy ra". Tòa án hay cơ quan tố tụng chỉ có thể đề nghị chứ không thể quyết định điều này.

Do vậy, phương án người dân trả lại nhà, nhận tiền bồi thường từ ông Thản có tính khả thi hơn. Bồi thường bao nhiêu sẽ do các bên thỏa thuận nhưng sẽ bao gồm tiền mua nhà, lãi kèm theo và các thiệt hại khác nếu có như tổn thất tinh thần, công vận chuyển đồ đạc…

“Má mì” Mỹ Hạnh điều hành đường dây hơn 30 gái bán dâm là tiếp viên hàng không, người mẫu

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá đường dây hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn, có sự tham gia của các người mẫu ảnh, tiếp viên hàng không tối 10/8.

Võ Thị Mỹ Hạnh (cựu tiếp viên hàng không) làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về hành vi môi giới bán dâm. Ảnh: CACC

Trước đó, theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, hôm 9/8, đơn vị đã phối hợp với Công an quận 1 triển khai triệt phá chuyên án. Các mũi trinh sát bất ngờ kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1), phát hiện tại 4 phòng có 4 cô gái đang thực hiện hành vi bán dâm, gồm: N.T.A (SN 1992, tiếp viên hàng không), H.N.Q.T (SN 1996, tiếp viên hàng không), N.H.K.V (SN 1995), L.T.T.N (SN 1993, là "hotgirl", người mẫu ảnh).

Đồng thời, công an tạm giữ đối tượng Võ Thị Mỹ Hạnh về hành vi môi giới cho 4 gái kể trên đến khách sạn trên để bán dâm cho khách.

Tại cơ quan công an, 4 gái bán dâm khai nhận được Mỹ Hạnh môi giới bán dâm tại khách sạn trên với giá 1.000 USD- 3.000 USD, và thừa nhận hành vi phạm tội. Còn Hạnh khai nhận liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh... sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm trong trang phục tiếp viên các hãng hàng không cho khách, nhằm thu hút cho khách mua dâm.

Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 USD – 3.000 USD qua một số người môi giới cho các khách mua dâm tại địa bàn Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ước tính số tiền "má mì" này thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời điều tra mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 11/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc Văn phòng Chính phủ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Trần Bích Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

Theo Cơ quan điều tra, bà Trần Bích Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với Dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước.

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Ngọc về tội danh trên.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng, ngày 10/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục đối với bị can Trần Bích Ngọc theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và triệt để thu hồi tài sản.

Clip kẻ trộm mở cửa xe container vô tư "khoắng" hết tiền và tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 11/8, chị Trần Nguyễn Thảo Hương (39 tuổi, ngụ ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã đến Công an xã Nhựt Chánh, trình báo trộm vừa đột nhập lên buồng lái xe container để lấy nhiều tiền mặt và giấy tờ thân. "Camera đã ghi lại đầy đủ hình ảnh nên nhờ công an truy tìm", chị Hương nói.

Một đối tượng mở cửa container trèo lên buồng lái lục lấy tiền và giấy tờ tùy thân. Clip: Thiên Long

Khoảng 4 giờ cùng ngày, hai dối tượng đi chung xe máy lưu thông từ quốc lộ 1 rẽ sang đường tỉnh 832 đi về huyện Tân Trụ. Vừa chạy ngang qua bãi xe container đậu chờ chở hàng cho công ty, thấy vắng người tên cầm lái quay xe ngược trở lại.

Đối tượng vào buồng lái container vô tư tìm kiếm tiền, tài sản. Ảnh; Thiên Long

Quan sát không có ai, một đối tượng đeo khẩu trang, áo sơ mi trắng dài tay, quần jean xám, đội nón bảo hiểm lập tức mở cửa container biển số 62C-057.88 trèo lên cabin.

Nhìn thấy cọc tiền nhét ở gần tay lái lập tức gom hết cầm trên tay.

Dừng lại một lúc, "đạo chích" móc điện thoại từ trong túi quần bật đèn lên để tiếp tục tìm kiếm thêm tài sản.

Tìm kiếm hết cabin lái lấy được 1 điện thoại di động cùng bóp có nhiều giấy tờ tùy thân của tài xế.

Gần 5 phút sau, thấy không còn gì đối tượng bước xuống đóng cửa xe rồi cho đồng bọn chở đi.

Theo tài xế Nguyễn Văn Tròn (40 tuổi), số tiền trên xe gần 10 triệu đồng, 1 căn cước công dân, 1 bằng lái FC, 1 bằng lái xe 2 bánh đều tên Nguyễn Văn Tròn và một số giấy tờ khác, có cả thẻ ATM.