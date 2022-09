TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo; tống tiền tình nhân đã có chồng

Cựu đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/9, thông tin từ Tòa án nhân dân TP.Hà Nội, bị cáo Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo đó, bị cáo là cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng bản thân không có tội và bị oan.

Về diễn biến vụ án, sáng 14/8, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án với bị cáo Phùng Anh Lê và 3 cựu thuộc cấp trong vụ không xử lý hình sự nhóm cướp vào năm 2016 ở Tây Hồ.

Bị cáo Phùng Anh Lê bị truy tố tội "Nhận hối lộ". 3 cựu thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Họ gồm Nguyễn Đức Châu - cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Vũ Công Ngọc - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Lê Đình Trung - cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Tống tiền tình nhân đã có chồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/9, theo tin từ Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), cơ quan này đã tạm giữ hình sự đối tượng N.P.T (SN 1996, trú tại phường An Hòa, TP.Huế) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an lấy lời khai N.P.T - đối tượng tống tiền tình nhân đã có chồng. Ảnh: C.A.

Trước đó, chị Lê Thị H (SN 1994, trú tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế; tên bị hại được thay đổi) quen biết với N.P.T. Quá trình quen biết, giữa chị H và T nảy sinh tình cảm và cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Lo sợ bị chồng phát hiện nên sau đó chị H chủ động dừng lại, không cho T quan hệ tình dục nữa. Lúc này, T đe dọa chị H và buộc chị này phải đưa tiền 2.000.000 đồng, nếu không đưa tiền thì T sẽ đăng chuyện quan hệ tình dục giữa hai người lên mạng và cho chồng chị H biết.

Chiều 4/9, T nhắn tin đe dọa chị H buộc chị này phải đưa cho T số tiền 2.000.000 đồng và hẹn gặp tại nhà nghỉ Q.T (địa chỉ ở phường An Hòa, TP.Huế).

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, theo lời hẹn của T, chị H đến nhà nghỉ và đưa cho T số tiền 2.000.000 đồng. Khi T đang nhận tiền từ chị H thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, T đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Một thanh niên làm loạn, đe dọa học sinh trước cổng trường ngày khai giảng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/9, một thanh niên làm loạn, túm cổ áo đe dọa, huých tay vào mặt một nam sinh ngay trước cổng Trường THCS Cự Đồng (xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Thanh niên làm loạn, túm cổ áo, đe dọa học sinh trước cổng trường ngày khai giảng. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng 5/9, một thanh niên mặc áo hồng, sừng sộ lôi, túm cổ áo, đe dọa, huých tay vào mặt một học sinh Trường THCS Cự Đồng (xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Sự việc diễn ra ngay tại cổng trường học, vào đúng ngày khai giảng năm học mới đã làm mất an ninh trật tự, bức xúc, phản cảm đối với đông đảo người có mặt.

Ngay khi việc diễn ra, một số phụ huynh lập tức vào can ngăn hành động của nam thanh niên. Em học sinh cũng nhanh chóng được tách khỏi nam thanh niên.

Sự việc trên cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Cô Đinh Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Cự Đồng thông tin, do mâu thuẫn cá nhân giữa hai em học sinh lớp 8 của trường, nên dẫn đến sự việc gây rối, mất an ninh trật tự trước cổng trường học. Ngay sau đó, Công an xã đã có mặt, giải quyết làm rõ, hòa giải vụ việc. Đám đông trước cổng trường khẩn trương được giải tán.

Trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Đinh Cao Tặng, Trưởng Công an xã Cự Đồng cho biết: "Thông tin ban đầu, lúc tan lễ khai giảng, tại cổng Trường THCS Cự Đồng có xảy ra sự việc thanh niên túm cổ áo học sinh. Sự việc nhanh chóng được các phụ huynh có mặt đón con ở cổng trường can ngăn. Ngay sau đó, nam thanh niên đã thả tay túm, nắm cổ áo cháu học sinh ra và hòa giải, đám đông giải tán khỏi khu vực trường học".

Lái xe ô tô 7 chỗ có nồng độ cồn cao, chạy gấp đôi tốc độ tối đa, tông 2 vợ chồng tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/9, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Dương Văn Thành (sinh năm 1975, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi tham gia giao thông, điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng, tài sản của người khác.

Clip thời điểm Dương Văn Thành điều khiển ô tô màu trắng 7 chỗ tông thẳng làm hai vợ chồng anh Q, chị Th tử vong.

Cụ thể, 15 giờ chiều ngày 3/9, Dương Văn Thành điều khiển ô tô con biển kiểm soát 37A-391.70 chở theo 5 người chạy tốc độ rất nhanh trên Quốc lộ 48A hướng Quỳ Hợp - Thái Hòa (Nghệ An) tông thẳng vào xe máy đang đi sát lề đường cùng chiều do hai vợ chồng anh T.V.Q (sinh năm 1971) chở theo vợ là chị N.T.Th (sinh năm 1980), khiến cả hai vợ chồng anh Q, chị Th tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn do Dương Văn Thành gây ra. Ảnh: CA

Đáng lên án, Thành đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác số 3, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An khi bị phát hiện chạy với tốc độ cao.

Lúc 14 gờ 48' ngày 3/9, Thành chạy với tốc độ 96km/h, vượt gần gấp đôi tốc độ cho phép là 50km/h đoạn qua km 45+800 trên Quốc lộ 48A (địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Hậu quả là Dương Văn Thành đã tông thẳng xe vào xe máy đang đi sát trong lề đường của hai vợ chồng anh Q và chị Th, khiến cả hai vợ chồng tử vong.

Phía công an cũng cho biết, qua kiểm tra, trong người Dương Văn Thành có nồng độ cồn rất cao.

Được biết, hai vợ chồng nạn nhân Q và Th ở xóm Hưng Thắng, xã Nghĩa Tiến có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ chồng tử nạn để lại mẹ già gần 80 tuổi và 3 đứa con nhỏ, con đầu học lớp 11 và con út mới học lớp 5.

Giám đốc Lilama “rửa” 177 tỷ đồng từ đào “chui” quặng apatit ra sao?

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Xây dựng Lilama vừa bị VKSND tỉnh Lào Cai truy tố về các tội "Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".

Phía kiểm sát còn truy tố 7 người khác là lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatit Lào Cai về tội "Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Khu đất nơi xảy ra đào quặng apatit trái phép.

Theo cáo trạng, Công ty Lilama được đầu tư thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. UBND tỉnh Lào Cai sau đó có văn bản cho phép phía Lilama tận thu, thu gom quặng apatit.

Lilama đã lợi dụng việc này, công khai đào quặng trái phép và "bán chui" cho Công ty Apatit Việt Nam. Tổng cộng, có hơn 1,5 triệu tấn quặng trị giá hơn 610 tỷ đồng được khai thác, tiêu thụ trái phép. Qua đây, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính 184 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng hơn 177 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, ông Thừa muốn hợp thức hóa nguồn tiền nên mượn tài khoản của 12 người là các cá nhân được thuê vận chuyển quặng, đất đá thuê. Tuy nhiên, hợp đồng thuê được lập với giá nâng lên nhiều lần; hợp thức bằng các hóa đơn bán lẻ, hợp đồng và biên bản nghiệm thu khống.

Số tiền thu được từ đào quặng sẽ được chuyển vào số tài khoản này. Do thỏa thuận trước, các chủ tài khoản sau khi nhận tiền sẽ rút ra, chuyển lại cho Nguyễn Mạnh Thừa.

Khi "rửa" xong 177 tỷ đồng, ông Thừa mua hơn 460m2 đất tại phường Bắc Cường (TP.Lào Cai), cho con trai đứng tên; dùng hơn 40 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty đồng Tả Phời; đưa 5 tỷ đồng cho con gái; đưa cho 2 con dâu đi gửi tiết kiệm…

Bị can này còn khai dùng số tiền trên đưa cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ công tác tại UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ngành của tỉnh; một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ… Những hành vi này được xử lý trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nên viện kiểm sát không xem xét trong cáo trạng hiện nay.