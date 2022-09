Điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/9, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội), sáng cùng ngày đơn vị này nhận được tin báo phát hiện thi thể 1 người đàn ông tử vong dưới mương nước (thuộc địa phận xã Kiêu Kỵ).

Người dân tập trung gần hiện trường khu vực phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước theo dõi cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Ảnh: CACC

Hiện trường vụ việc cho thấy, thi thể nạn nhân nổi lên ở mương nước; vị trí phát hiện vụ việc nằm trên trục đường chính khu đô thị Vinhomes Ocean Park.

Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ở một diễn biến khác, theo người dân sinh sống gần khu vực cho biết, khoảng 3 - 4 giờ sáng cùng ngày, gần hiện trường mương nước có xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông liên quan đến một ô tô màu trắng.

Trước diễn biến này, cơ quan chức năng đã trích xuất camera xung quanh khu vực để làm rõ các thông tin liên quan; đồng thời đề nghị người dân biết vụ việc hoặc tài xế nào đi qua khu vực trên trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 giờ sáng nay thì cung cấp các thông tin cho cơ quan công an.

CSGT cùng người dân vây bắt 2 tên cướp

Như Dân Việt đã thông tin: Công an phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lập hồ sơ xử lý Nguyễn Trần Hoàng Thanh (35 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Văn Khoa (29 tuổi, Bình Thuận) về hành vi "cướp giật tài sản".

Hai đối tượng cướp giật vừa bị bắt giữ. Nguồn: BVPL

Khoảng 9h45 ngày 3/9, người đàn ông đang đứng bấm điện thoại trước cửa nhà ở địa chỉ 237 đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, thì bất ngờ bị 2 thanh niên chở nhau trên xe Exciter áp sát giật chiếc điện thoại hiệu iPhone 13 pro max rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, người đàn ông đuổi theo nắm vào đuôi xe khiến 2 đối tượng loạng choạng, người thân của ông này ở trong nhà phát hiện vụ việc, nên chạy ra đạp ngã xe khiến 2 tên cướp bỏ lại xe máy, chạy bộ thoát thân.

Lúc này, thượng úy Huỳnh Dương Trà, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, đang đi trên đường nghe hô cướp, liền đuổi theo.

Sau một lúc rượt đuổi qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư Chánh Nghĩa, thượng úy Trà đã cùng người dân tóm gọn được 2 tên cướp giật.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Trần Hoàng Thanh và Nguyễn Văn Khoa. Cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an phường Chánh Nghĩa lập hồ sơ để bàn giao cho Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục xử lý.

Kẻ trốn truy nã bị bắt giữ lúc đang chơi trong tiệm game

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 4/9, thông tin từ Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, khoảng 9h cùng ngày, tại một tiệm game trên địa bàn phường Mỹ Long, lực lượng Công an phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Trần Văn Lắm (SN 2005, trú tại xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn).



Lắm là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Trần Văn Lắm bị Công an phường Mỹ Long bắt giữ tại tiệm game sau thời gian lẩn trốn truy nã. Ảnh: Tiến Tầm

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h30 ngày 2/7, Lắm cùng đồng bọn đến khu vực ấp Hòa Phú IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa hàng bán xe lấy trộm 7 chiếc xe đạp điện.

Sau đó, Lắm cùng đồng bọn bị lực lượng công an bắt giữ cùng số xe đạp điện vừa trộm được. Sau khi được cho gia đình bảo lãnh Lắm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, Lắm đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lắm về tội "Trộm cắp tài sản".

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, khi Lắm đến tiệm game tại khóm Phó Quế (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) chơi game thì bị lực lượng Công an phường phát hiện, bắt giữ.

Sáng cùng ngày, Công an phường Mỹ Long đã bàn giao đối tượng Lắm cho Công an huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cấp đất trái quy định, nguyên Trưởng phòng TNMT và 2 cựu cán bộ bị truy tố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/9, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Tuân và Nguyễn Duy Tân cùng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 229 Bộ luật Hình sự.



Nguyên Trưởng phòng TNMT và 2 cán bộ Tuy Đức bị truy tố vì cấp đất trái quy định.

Theo cáo trạng, ngày 13/10/2011, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định cho Công ty cổ phần cao su Đắk Nông (gọi tắt là Công ty Đaknoruco) thuê diện hơn 1.000ha đất tại các huyện Tuy Đức, Đắk Song và Đắk Mil.

Sau thời gian hoạt động, do không có nhu cầu nên ngày 6/11/2015, Đaknoruco trả lại diện tích đất đã thuê tại xã Đắk Buk So cho UBND huyện Tuy Đức. Gồm hơn 300ha (66 thửa) đã trồng cây cao su, sử dụng ổn định theo quyết định cho thuê đất.

Đối với các cây trồng trên đất gồm cao su, bạch đàn, keo lai sẽ bán lại với hình thức đấu giá công khai.

Sau khi biết được chủ trương của Đaknoruco bán lại vườn cây cao su, trả lại đất cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng, Nguyễn Duy Tân (lúc đó là Trưởng phòng TNMT huyện Tuy Đức) nói ông Ngô Minh Vương (cậu của Tân, trú tại huyện Tuy Đức) đứng tên ký kết hợp đồng mua bán vườn cây cao su với Đaknoruco.

Nội dung hợp đồng ngày 19/7/2016 thể hiện, Công ty Đaknoruco chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất là vườn cây cao su diện tích 41.898,4m2 cho ông Vương với giá 502,8 triệu đồng. Đồng thời, trả lại đất cho UBND huyện Tuy Đức, ông Vương chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để được cấp giấy CNQSDĐ.

Sau đó Nguyễn Xuân Tiến – cán bộ địa chính xã Đắk Buk So, Nguyễn Xuân Tuân – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tuy Đức đã làm các thủ tục ban đầu liên quan đến việc cấp GCNQSD cho 2 người này.

Tiếp đó Nguyễn Duy Tân đã trực tiếp lấy hồ sơ của ông Vương và bà Linh cùng 8 hồ sơ khác, chỉ đạo cấp dưới soạn thảo tờ trình đề nghị UBND huyện Tuy Đức cấp giấy CNQSDĐ và dự thảo quyết định cấp giấy CNQSDĐ của UBND huyện Tuy Đức cho 9 hồ sơ này. Từ đó lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức đã ký quyết định cấp giấy CNQSDĐ cho 9 cá nhân, hộ gia đình (trong đó có hồ sơ của ông Vương, bà Linh).

Sau khi được cấp giấy CNQSDĐ, ông Vương, bà Linh đã thực hiện các thủ tục để hợp các thửa đất số 72, 73 thành thửa đất số 78, rồi sau đó tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng cho nhiều người.

Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác định, từ năm 2016 - 2017, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Tuân và Nguyễn Duy Tân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để đề nghị UBND huyện Tuy Đức giao đất (cấp giấy CNQSDĐ) với diện tích gần 42.000m2 cho ông Ngô Minh Vương và bà Huỳnh Thị Mộng Linh không đúng đối tượng quy định.

Điều tra nghi án nam thanh niên dí dao vào cổ bé gái 14 tuổi để hiếp dâm

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 3/9, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc một bé gái bị nam thanh niên dùng vũ lực hiếp dâm.

Điều tra nghi án nam thanh niên dí dao vào cổ bé gái để hiếp dâm. Ảnh minh hoạ

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 27/8, bé gái (giấu tên, 14 tuổi) đang trên đường về nhà, khi đi đến bờ đê thuộc thôn Vĩnh Phúc (xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên), bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao dí vào cổ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bị tấn công bất ngờ, hoảng sợ nhưng bé gái vẫn quyết liệt kháng cự và liên tục kêu cứu.

Để tiếp tục thực hiện hành vi thú tính của mình, nam thanh niên dùng tay bóp vào miệng bé gái thì bị bé gái cắn trúng tay.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bé gái đã trình báo đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn để điều tra làm rõ.

Bằng các chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm là H.H.Q. (29 tuổi, trú tại thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên).

Lãnh đạo UBND xã Nam Phúc Thăng xác nhận thông tin trên và bé gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Hưng xác nhận H.H.Q là công dân sinh sống tại địa phương, hiện đã bị công an tạm giữ.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.