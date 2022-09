Nam nghi phạm trẻ dùng clip nhạy cảm tống tiền phụ nữ

Ngày 1/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên vừa bắt giữ Trần Đình Trung (22 tuổi, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng - theo PLO.

Trần Đình Trung - nghi phạm dùng clip nhạy cảm tống tiền phụ nữ. Ảnh: Công an huyện Duy Xuyên. Nguồn: Dân Trí

Thông tin cụ thể vụ dùng clip nhạy cảm tống tiền phụ nữ từ Dân Trí: Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ đó, cơ quan công an xác lập chuyên án tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ. Đến ngày 31/8, Công an huyện Duy Xuyên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đình Trung.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ một máy tính, 2 điện thoại di động.

Theo lời khai của Trung, vào đầu tháng 6, Trung sử dụng tài khoản Zalo, Facebook ảo để đăng tải nhiều bài viết có nội dung cho vay tiền online thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, giải ngân nhanh và tiến hành chạy quảng cáo. Khi có người dùng mạng xã hội khác liên hệ hỏi vay thì Trung yêu cầu họ phải cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chụp ảnh thẻ ngân hàng.

Từ đó, Trung truy cập vào website bán thẻ Zing rồi dùng thông tin tài khoản ngân hàng (thông tin trên thẻ ATM) của người có nhu cầu vay để mua thẻ Zing, đồng thời Trung gọi điện cho người vay lừa lấy mã OTP nhằm thực hiện trót lọt việc thanh toán. Sau khi mua được thẻ Zing, Trung bán thẻ Zing này để quy đổi ra tiền mặt.

Tính từ tháng 6 đến nay, Trung khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt được của nhiều người với tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng công an còn phát hiện vào đầu tháng 6, thông qua mạng Facebook, Trung phát hiện những clip nhạy cảm của chị Mai. Trung chủ động tìm Facebook của chị Mai để nhắn tin với nội dung đe dọa nếu bị hại không chuyển tiền cho Trung thì sẽ tung những clip nhạy cảm lên mạng cho nhiều người biết.

Qua nhiều ngày bị đe dọa, chị Mai buộc phải chuyển cho Trung số tiền 1,5 triệu đồng.

Công an huyện Duy Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.