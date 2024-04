TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đã bắt được phạm nhân trốn trại giam ở Thanh Hóa; Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng

Đã bắt được phạm nhân trốn trại giam ở Thanh Hóa

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 3/4, lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an đã bắt được đối tượng trốn khỏi Trại giam số 5 - Bộ Công an.



Phạm nhân Mai Văn Đệ đã bị lực lượng chức năng bắt được tại rừng sến Tam Quy ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

"Đối tượng đã bị bắt vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/4, khi đang lẩn trốn tại rừng sến Tam Quy, thuộc địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá" - đại diện lãnh đạo Công an huyện Hà Trung thông tin.

Như Dân Việt đã đưa tin, đêm 2/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông tin khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn khỏi trại giam và cướp taxi trên đường bỏ trốn. Theo đó, phạm nhân trốn khỏi trại là Mai Văn Đệ (SN 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Khi bỏ trốn, đối tượng mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng trong nước mắt

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/3, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) kết thúc phần tranh luận. Bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo có mặt tại phiên toà được HĐXX cho nói lời sau cùng trước khi toà bước vào phần nghị án.

Là người bước lên nói lời sau cùng đầu tiên trong 79 bị cáo, bà Trương Mỹ Lan nghẹn lời trong nước mắt.

"Tôi xin cảm ơn HĐXX cho phép tôi được nói lời sau cùng trước khi nghị án. Từ khi phiên tòa sơ thẩm khai mạc đến nay đã hơn 1 tháng, tôi cảm ơn các cơ quan công an đã động viên, chăm sóc tôi. Cảm ơn HĐXX, thẩm phán, đã điều hành phiên tòa dân chủ, tạo điều kiện cho tôi trình bay nhiều vấn đề có liên quan đến tội danh của tôi. Tôi vẫn tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, công bằng đối với tôi và các bị cáo. Tôi và gia đình xin ghi nhân sự tận tâm của các luật sư trong suốt thời gian qua", bà Lan nói.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tự bào chữa tại toà. Ảnh: Lê Giang

Bà Lan nói cho đến những ngày diễn ra phiên tòa, khi trở về trại tạm giam, hàng đêm bà luôn day dứt một câu hỏi vì sao bà và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này.

"Trong những ngày diễn ra phiên tòa, trờ về trại tạm giam, hàng đêm tôi vẫn day dứt 1 câu hỏi: Vì sao tôi và gia đình rơi vào hoàn cảnh bị đát như thế này? Tôi vẫn nhớ hôm bị bắt tạm giam là đang đi ở ngoài đường vào buổi tối 26/10/2022, không ai nói với tôi điều gì... Nhiều lúc tuyệt vọng tôi đã nghĩ đến cái chết, thấy việc cạnh tranh không lành mạnh cứ đuổi theo tôi suốt quãng thời gian này. Những ngày trong trại tạm giam, tôi đã nghĩ nhiều về con cái và người thân, tôi vẫn không biết tại sao lại có ngày hôm nay", bà Lan nghẹn lời trong nước mắt.

Bà Lan cho rằng bước ngoặt định mệnh dẫn đến kết cục bà phải đối diện với mức án tử hình hôm nay chính là do bà tham gia vào quá trình hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém, trong khi bà hoàn toàn không có sự hiểu biết hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng.

"Trước khi HĐXX quyết định mức án với tôi và các bị cáo, tôi hiểu chính vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không lường trước được sự việc, việc tôi tin vào hy vọng có thể tái có cấu SCB thành công mà gia đình, bạn bè, người thân của tôi đã đưa hết tài sản vào đảm bảo cho các khoản vay tái cơ cấu ở SCB", bà Lan bày tỏ.

Theo bà Lan, khi nghe ý kiến luận tội và đối đáp của các vị đại diện VKS, bà không thể tin là các ngôn từ coi bà là kẻ "chủ mưu cầm đầu, có quyền lực tuyệt đối, điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của SCB, dùng các phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới…".

Các bị cáo tại phiên toà chiều 3/4. Ảnh: Lê Giang

"Có một thực tế hiển nhiên tại phiên toà đối với tội danh tham ô tài sản quy buộc đối với tôi. Luật sư và VKS vần còn ý kiến tranh luận về vấn đề này. Tôi là doanh nhân hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, không hiểu hết các lý lẽ mà VKS đưa ra. Trong lời nói sau cùng, tôi tha thiết xin HĐXX nghe ý kiến bào chữa của các luật sư và của tôi để xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản, tha thiết kính mong HĐXX xem xét về tội "tham ô tài sản" và đưa hối lộ", bà Trương Mỹ Lan nói.

Theo bà Lan, xuyên suốt từ quá trình điều tra cho đến tại phiên tòa, bà luôn nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình trước hành vi "vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và chịu trách nhiệm cùng một số bị cáo là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành SCB và các bị cáo có liên quan đến SCB về hậu quả thiệt hại của vụ án.

"Mong HĐXX đánh giá hành vi của tôi và các bị cáo trong vụ án này. Mong HĐXX không coi tôi là tội chủ mưu, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng của SCB ngày hôm nay. Mong HĐXX xem xét, đánh gía công bằng", bà Lan nói thêm.

"Tâm nguyện của tôi trước khi tham gia vào tái cơ cấu SCB, gia đình tôi đoàn kết bên nhau, Nhưng từ khi vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát... Trên xe dẫn giải từ tòa án về trại giam, nhìn thấy chồng, cháu ruột, người thân qua màn hình tại tòa mà đau xót", bà Lan ngậm ngùi nói.



Bà Lan khẳng định, từ trong giai đoạn điều tra cho đến những ngày diễn ra phiên tòa vừa qua, mặc dù đối diện với các quy buộc "loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội", nhưng từ nhận thức và hành động, bà và gia đình, bạn bè, người thân đã dành toàn bộ công sức và sự kiên trì để cố gắng đưa toàn bộ tài sản nằm ngoài danh mục kê biên để giải quyết về mặt dân sự đối với các giao dịch còn dở dang.

"Sự thất bại của tôi ở SCB hôm nay khiến trái tim tôi rỉ máu vì không phải tôi làm dở. Nơi đây tôi và gia đình, đối tác trong và ngoài nước đặt niềm tin tình cảm, tâm huyết để phát triển đưa SCB vươn tầm quốc tế. Mong muốn đó của tôi đến nay, thay vì hoàn tất cuối năm 2022 thì rất tiếc đã không trở thành hiện thực. Tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền vì đã không thực hiện được lời hứa của mình", bà Lan nói.

Thay vì có thể sử dụng chi phí cho sinh hoạt hay duy trì hoạt động của các công ty đang gặp nhiều khó khăn, bà Lan cho biết đã đưa toàn bộ các khoản tiền nhận được để hướng đến việc khắc phục hậu quả vụ án.

Cuối cùng, bà Lan cúi đầu xin HĐXX, dựa trên đường lối xử lý khoan hồng và chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước để giảm nhẹ cho chồng là ông Chu Lập Cơ và con gái Trương Huệ Vân cùng tất cả các bị cáo liên quan đến vụ án này.

Cháy khí metan trong hầm lò, 4 công nhân than tử vong lúc rạng sáng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/4, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, vào lúc 0 giờ 20 phút sáng 3/4, tại Công ty Than Thống Nhất - TKV (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra sự cố tại gương lò XV5-140 số 2, Phân xưởng Đào lò 2.

Cháy khí metan trong hầm lò khiến 4 công nhân than tử vong. Trong ảnh: Lãnh đạo TKV chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: QMG

Lò đào diện tích 23m2, chống thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. Lò đã đào được 240m/thiết kế 380m. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí metan. Vụ việc khiến 4 công nhân than tử vong.

Các nạn nhân gồm: T.V.B (SN 1989, trú tại xã Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh), N.T.L (SN 1987, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ), T.V.N (SN 1990, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên) và L.V.H (SN 1991, trú tại Hòa An, Cao Bằng).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo, phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, các lãnh đạo TKV, Công ty Than Thống Nhất có mặt kịp thời chỉ đạo Đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ.

Đến lúc 3 giờ 15 phút sáng 3/4 đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện các cấp chính quyền, Công ty Than Thống Nhất đang phối hợp và hỗ trợ gia đình những người bị nạn để đưa họ về gia đình, lo hậu sự chu đáo.

Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ ban đầu cho mỗi công nhân tử vong là 20 triệu đồng/người; TKV hỗ trợ ban đầu 40 triệu đồng/người.

Nguyên nhân sự cố đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ.

Bắt giam "nữ quái" lừa gần 50 tỷ đồng của người quen

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 3/4, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng nhận tin báo tố giác tội phạm của 4 người phụ nữ về việc bị Nguyễn Thị Thanh Thảo lừa đảo chiếm hơn 49,5 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tiến hành điều tra, cảnh sát xác định, từ năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, thường xuyên tiếp xúc, chơi thân với nhau nên khi nghe Thảo nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng, các bị hại nói trên nhiều lần đưa tiền cho Thảo.

Thời gian đầu, Thảo trả tiền gốc và tiền lãi đúng hạn. Tuy nhiên, đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, Thảo tiếp tục vay mượn tiền nhưng không còn khả năng trả nợ như cam kết.

Số tiền chiếm đoạt từ các bị hại, Thảo sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Người đàn ông say xỉn tấn công cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/4, nguồn tin cho biết, Công an TP.Cà Mau đang điều tra, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của ông L.P.N. (48 tuổi, ngụ phường 5).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng hơn 22h tối 1/4, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Cà Mau tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.Cà Mau.

Ảnh minh họa

Khi đến ngã tư Phan Ngọc Hiển - Hùng Vương thuộc phường 5, TP.Cà Mau, lực lượng chức năng phát hiện ông N. điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69F6... lưu thông trên đường có biểu hiện dùng rượu, bia, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, ông N. không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục cho xe chạy đến đối diện cổng trụ sở cảnh sát cũ, sau đó xuống xe.

Lúc này, khi bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe thì người này bất ngờ bỏ chạy thẳng đến nhà mở cửa. Khi bị một chiến sĩ công an ngăn lại, ông N. đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chiến sĩ này.

Người đàn ông sau đó bị lực lượng chức năng khống chế, bàn giao cho Công an phường 5 xử lý.

Được biết, kết quả nồng độ cồn của đối tượng ở mức 0,682mg/l khí thở.