Vụ cởi áo để ngực trần chơi team building ở Cửa Lò: Công ty Như Nguyện xin lỗi du khách, người dân

Liên quan đến vụ du khách nữ cởi áo để ngực trần chơi team building ở bãi biển thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An khiến cộng đồng mạng dậy sóng, ngày 29/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (trú tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Như Nguyện nói: "Đêm qua, trên đường về, tôi đã nhận được thông tin qua mạng xã hội. Về sự việc, cá nhân tôi cũng muốn làm việc luôn với cơ quan chức năng nhưng đang có vấn đề về sức khỏe. Hy vọng thứ Hai tuần tới sẽ làm việc về sự việc".

"Sự việc xảy ra là ngoài mong muốn, tôi cũng không lường trước được. Chúng tôi chỉ muốn tạo không khí vui chơi ở bờ biển cho mọi người. Thế rồi, trong lúc chơi, có chị em hào hứng quá, muốn giành chiến thắng nên lột bỏ áo, để ngực trần chơi lấy nước biển. Tôi nghĩ họ cũng không có mục đích xấu, chỉ ham quá thôi".

Nhóm nữ du khách nữ cởi áo để ngực trần chơi team building. Ảnh chụp từ clip

"Dù nói gì thì những hành động đó cũng là phản cảm tại nơi công cộng. Chúng tôi chân thành xin lỗi du khách, người dân Cửa Lò và dư luận" - bà Thanh Huyền nói.

Cũng theo bà Huyền - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Như Nguyện, đoàn của Công ty có hơn 40 người, đây là một chương trình như “vừa học vừa chơi”. Bản thân công ty đã liên hệ thuê âm thanh loa đài và MC dẫn chương trình, đơn vị tổ chức đã báo với Phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò.

Được biết, cũng liên quan sự việc, cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò cũng đã ra quyết định xử phạt ông G - người được Công ty Như Nguyện thuê tổ chức sự kiện với mức phạt 400.000 đồng.

Việc xử phạt hành chính Công ty Như Nguyện bao nhiêu sẽ quyết định sau khi cơ quan chức năng làm việc cụ thể với lãnh đạo Công ty này.

"Thực sự, nếu không vì lý do sức khỏe, tôi mong muốn sớm làm việc, tường trình lại đầu đuôi câu chuyện kể cả việc công ty làm gì, ở biển Cửa Lò chơi những gì, đi những đâu rồi chấp hành quyết định của cơ quan chức năng Cửa Lò để nhanh chóng khéo lại sự việc đáng tiếc này" - bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị can Lê Thu Vân vừa đầu thú đã được tại ngoại

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 29/7, đại diện Cơ quan ANĐT tỉnh Long An cho biết, bị can thứ 7 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai Lê Thu Vân được chấp nhận tại ngoại trở về sống ở Tịnh thất Bồng Lai do sức khỏe yếu. Trước đó, sáng 28/7, bị can Lê Thu Vân đã trình diện tại cơ quan Công an phường 15 (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Chiều cùng ngày, bị can Lê Thu Vân được di lý về Công an tỉnh Long An để phục vụ điều tra.

Các bị cáo (áo nâu) liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long



Trước đó, Lê Thu Vân (65 tuổi) đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can, để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Về nội dung vụ án liên quan tới bị can Lê Thu Vân: Bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa tuyên ngày 21/7 cho rằng, cơ quan chức năng phát hiện trên mạng xã hội có 2 tài khoản Youtube có hành vi vi phạm pháp luật, nên có văn bản gửi cho công an đề nghị xử lý. Đồng thời, Công an huyện Đức Hòa cũng nhận đơn tố cáo của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thích Nhật Từ).

Cơ quan điều tra đã vào cuộc, xác định các bị cáo ở hộ bà Cao Thị Cúc (huyện Đức Hòa, nơi ông Lê Tùng Vân đặt Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ), thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi lập, quản lý, sử dụng mạng xã hội Facebook, Youtube, rồi đăng tải các clip lên mạng xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức. 5 đoạn clip được các bị cáo tung lên mạng xã hội chính là chứng cứ vụ án và lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, thể hiện các bị cáo phạm tội.

Vụ ô tô đâm hàng loạt xe dừng đèn đỏ ở Hà Nội: Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 29/7, thông tin từ Công an quận Hà Đông, liên quan vụ xe ô tô đâm hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở nút giao Quang Trung – Ngô Thì Nhậm vào hơn 20 giờ tối qua (28/7), đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Bộ Quốc phòng.

Theo đó, phía Công an quận Hà Đông cho biết, phương tiện và nạn nhân liên quan đến cơ quan Quân đội, bước đầu Công an quận này thu thập, củng cố hồ sơ, sau đó bàn giao Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.

Vụ xe ô tô đâm hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Hà Nội đã khiến 1 người tử vong. Ảnh: MXH

Trong vụ ô tô đâm hàng loạt xe dừng đèn đỏ nêu trên, nhà chức trách xác định va chạm xảy ra giữa 4 ôtô: Santafe, một xe ô tô biển đỏ, một xe taxi, một xe bán tải. Chiếc ô tô Santafe sau đó đã va vào nhiều xe máy trên đường.

Vụ việc đã khiến 1 nạn nhân là chị M.T.T.T (SN 1976, La Khê, Hà Đông, đại úy quân nhân chuyên nghiệp) tử vong; 1 người khác gãy chân, nhiều người bị thương.

Do nạn nhân và phương tiện có liên quan đến cơ quan Quân đội, Công an quận Hà Đông đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định. Ảnh: MXH

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã tạm giữ Hà Thanh Hưng (SN 1977, quê Yên Bái, trú tại Hà Đông). Người này là tài xế xe ô tô Santafe và đã cố vượt sai quy định, từ đó không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với nam tài xế quê Yên Bái, kết quả không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể của Hưng.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào tối qua, khi Hưng đang lái chiếc xe Santafe đi trên đường Ngô Thì Nhậm, hướng Ngô Quyền đi đường Quang Trung thì đã va chạm với 1 xe ô tô màu trắng, mang biển kiểm soát 29E 022xx đi cùng chiều phía trước đang chuyển hướng quay đầu.

Sau va chạm, xe ô tô 29E 022xx trên bị đẩy lùi lại phía sau và va chạm tiếp vào xe ô tô mang biển kiểm soát 30V 50xx. Xe Santafe bị mất lái, tiếp tục di chuyển thẳng, nhanh về phía trước, hướng đường Quang Trung, đến gần ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Quang Trung thì tiếp tục va chạm liên hoàn với 5 xe mô tô, 1 xe máy điện và 1 xe ô tô biển đỏ.

Tuyên án tù chung thân người cha mất nhân tính nhiều năm hiếp dâm con gái ruột

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 29/7, TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Vũ (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án tù chung thân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Nguyễn Hoài Vũ tại toà. Ảnh: Tuệ Mẫn



Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai nêu rõ, Vũ và chị V. sống chung với nhau như vợ chồng và có 2 con chung, trong đó có cháu Y. (12 tuổi). Thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 7/2021, Vũ đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm con gái ruột là cháu Y. tại phòng trọ ở TP.Biên Hòa. Sau khi hiếp dâm con gái, Vũ đe dọa cháu Y. nếu nói cho người khác biết, Vũ sẽ giết chết mẹ con cháu Y.

Sợ hãi nên Y. đã giấu chuyện bị bố ruột hiếp dâm. Tuy nhiên sự việc đã bị phanh phui, cháu Y. đã kể lại toàn bộ hành vi của Vũ và đối tượng bị bắt giữ.

Trước hành vi mất nhân tính của Vũ, TAND tỉnh Đồng Nai nhận định bị cáo coi thường đạo lý, liên tục thực hiện các hành vi hiếp dâm con ruột suốt thời gian dài. Sự việc khởi nguồn từ khi cháu Y. mới chỉ 9 tuổi là rất nguy hiểm. Do đó, HĐXX đã tuyên án tù chung thân đối với Vũ.

Được biết, Vũ là đối tượng có lý lịch bất hảo. Thời gian qua, trong giai đoạn Vũ hiếp dâm con gái ruột, bị cáo còn gây ra một vụ án cố ý gây thương tích và bị TAND TP.Biên Hòa xử phạt 6 năm tù. Ngoài ra, từ năm 2000 đến 2017, Vũ còn bị TAND huyện Định Quán và huyện Thống Nhất 5 lần xử phạt từ 8 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về các tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an triệu tập 3 chủ phương tiện dừng xe giữa cầu Cửa Hội để khách dàn hàng ngang chụp ảnh

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã gửi giấy thông báo triệu tập chủ của 3 phương tiện là xe khách dừng giữa cầu Cửa Hội (nối Nghệ An với Hà Tĩnh) lên làm việc.