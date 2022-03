Bắt nghi phạm hành hung, cưỡng hiếp 1 phụ nữ dẫn đến tử vong rồi ném xác xuống giếng phi tang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Chư Pưh, đã bắt giữ nghi phạm hành hung, cưỡng hiếp phụ nữ dẫn đến tử vong rồi ném xác xuống giếng.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Trịnh Thị H. (46 tuổi, trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).



Trước đó, vào tối 14/3, chị H. đi vào rẫy cà phê của gia đình tại thôn Ia Sâm để tưới cà phê. Đến hôm sau, mọi người không thấy chị H. về nên đã vào rẫy cà phê tìm kiếm.

Khi tới rẫy, máy bơm nước vẫn hoạt động nhưng mọi người không thấy chị H. đâu, gọi điện thì không liên lạc được. Đến chiều 15/3, người em trai phát hiện thi thể chị H. và chiếc xe máy ở dưới giếng nước tại rẫy cà phê nên trình báo công an sau đó.

Cơ quan công an đã xác định được Rah Lan Giang là nghi phạm giết người. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan. Qua kết quả khám nghiệm, chị H. bị đánh nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong, bị xâm hại tình dục.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra án mạng vắng vẻ, trời tối, địa bàn rộng nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Sau 2 tuần tích cực truy xét, cơ quan công an phát hiện Rah Lan Giang (21 tuổi, trú cùng thôn) có nhiều nghi vấn nên đã triệu tập lên để làm việc.

Tại cơ quan công an, Rah Lan Giang khai nhận, vào tối 14/3, sau khi uống rượu với người dân trong thôn, đối tượng trở về thì cãi nhau với người thân trong gia đình nên bỏ ra chòi rẫy ngủ.

Đến 21h cùng ngày, Giang đi qua vườn cà phê, thấy chị H. đang soi đèn tưới nước thì nảy sinh ý định hiếp dâm.

Sau đó, Giang nhặt một khúc gỗ trong vườn, lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu, bóp cổ chị H. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, nghi phạm này đã kéo thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một thanh niên ngồi ô tô rải tiền... "cho đất ăn"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/3, Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) triệu tập Nguyễn Minh L. (25 tuổi, ngụ huyện Long Điền) tới làm việc về hành vi quay clip không đúng sự thật để đăng lên mạng xã hội.

Công an làm việc với thanh niên ngồi trên ô tô rải tiền "cho đất ăn". Nguồn: Dân Trí

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi hình thanh niên ăn mặc lịch sự ngồi trên thùng ô tô bán tải, rải nhiều cọc tiền xuống đất, mô tả "cho đất ăn" với lời bình luận "ông bà ta có câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, nuôi thì phải cho ăn, mình muốn giàu nên mình nuôi đất".

Thanh niên này còn "giới thiệu dự án 4ha, 61 nền ở trung tâm thị trấn Đất Đỏ".

Ngay khi nắm bắt sự việc, UBND huyện Đất Đỏ đã giao công an xác minh làm rõ. Nhà chức trách xác định người trong clip là Nguyễn Minh L. nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, L. thừa nhận làm clip trên và đăng tải trên TikTok với mục đích "câu like, câu view", tăng tương tác trên trang cá nhân, từ đó thuận lợi trong việc môi giới mua bán đất.

Qua clip, L. muốn giới thiệu thông tin khu đất đó là dự án bất động sản đã được phân thành 61 lô để rao bán. Về thông tin trên, công an xác định, L. tung tin không đúng sự thật.

Clip đăng tải nhận nhiều phản ứng của dư luận nên L. gỡ xuống, tuy nhiên nhiều trang mạng xã hội khác đã lấy lại, chia sẻ trên các diễn đàn.

Cơ quan công an xác định, nội dung clip phản cảm, đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến người sử dụng mạng xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Công an huyện Đất Đỏ yêu cầu Nguyễn Minh L. cam kết không tái phạm, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ sự việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Kẻ dùng súng bắn vào đầu "vợ hờ" lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 30/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Phước Thành (33 tuổi, ngụ tỉnh Long An) 13 năm tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" (tổng hình phạt là 15 năm tù).

Bị cáo Trần Phước Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, vào tháng 6/2019, Thành và chị T.H. (28 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó cả hai dọn về sống với nhau như vợ chồng tại nhà bố mẹ chị H. ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Quá trình sống chung hai bên thường xuyên xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm và đỉnh điểm là giữa tháng 8/2020, giữa chị H. và Thành xảy ra cãi vã nặng lời nên Thành dọn ra ngoài sống.

Đến ngày 24/10/2020, Thành mang theo khẩu súng lắp sẵn đạn và bỏ thêm 6 viên đạn vào túi rồi đến nhà chị H. Khi đến nơi, Thành vào nhà nói chuyện với gia đình chị H., hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát qua lại.

Lúc này, Thành bất ngờ rút khẩu súng, bắn một phát vào đầu chị H. và còn nắm tóc, đập đầu chị H. xuống đất. Khi được mọi người can ngăn, Thành mới buông chị H. ra. Hậu quả chị H. bị thương tích nặng phải nằm viện điều trị trong thời gian dài, may mắn thoát chết.

Thành bị truy tố về tội "Giết người".

Tại phiên xét xử, Thành cúi đầu nhận tội, ân hận xin lỗi chị H. và gia đình vì đã hành xử nóng nảy.

Bắt nữ Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố Lê Thị Dung (SN 1971, trú tại khối 5, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Dung là Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Công an khám xét nơi làm việc của bị can Dung. Nguồn: Dân Trí

Trước đó, qua công tác xác minh, cơ quan điều tra đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính của đối tượng Lê Thị Dung.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để mở rộng vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.

Đề nghị truy tố 5 người xông vào trụ sở công an để cướp xe

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/3, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã chuyển hồ sơ vụ nhóm thanh niên xông vào trụ sở Công an xã Long Tân cướp xe, đến VKSND cùng cấp.



Công an huyện Nhơn Trạch đề nghị truy tố bị can Lê Cước (37 tuổi, quê Phú Yên) về tội Cướp tài sản và Cố ý gây hư hỏng tài sản.

Nhóm 4 trong 5 người bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố. Nguồn: Zing

Liên quan đến vụ việc, 4 bị can khác gồm: Dương Tấn Dũng (25 tuổi), Trần Long (35 tuổi), Nguyễn Xuân Lĩnh (30 tuổi) và Ngô Văn Công (32 tuổi, cùng quê Phú Yên) bị đề nghị truy tố tội Cướp tài sản.

Theo kết luận từ cơ quan điều tra, tối ngày 2/11/2021, Công an xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch) tuần tra trên đường Lý Tự Trọng phát hiện Cước điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Cước bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện đưa về trụ sở công an xã để tiếp tục lập hồ sơ xử lý.

Bị công an giữ xe, Cước gọi điện thoại cho Lĩnh, yêu cầu người này mang dao cho mình. Lĩnh tiếp tục gọi thêm Dũng, Long và Công mang theo hung khí kéo đến trụ sở Công an xã Long Tân để đòi xe.

Khi đến trụ sở Công an xã, 5 bị can nói trên đã dùng hung khí rượt đánh một cán bộ công an đang trực. Cước dùng dao chém vào xe chuyên dụng, dùng gậy đập hư hỏng 5 cửa kính, màn hình máy tính, quạt, xe máy trong trụ sở Công an xã Long Tân. Tổng thiệt hại tài sản gần 16 triệu đồng.

Sau khi gây án, cả nhóm đã cướp chiếc xe máy của Cước mang về phòng trọ cất giữ. Nhóm này đã bị công an bắt giữ ngay trong đêm.