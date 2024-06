TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia; tin mới vụ bắt doanh nhân "La Điên"

Đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ lượng ma túy cực lớn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/6, Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn.



Đối tượng Xayyasone Xay cùng số tang vật ma túy, tại cơ quan chức năng. Ảnh: CANA

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện một số đối tượng người nước ngoài thường tổ chức các hoạt động nghi vấn phạm tội liên quan đến hành vi mua bán, giao dịch ma túy tại khu vực biên giới thuộc huyện Thanh Chương. Các đối tượng trong chuyên án đều là những tên cộm cán. Đối tượng cầm đầu đường dây dần được xác định, đó là Xayyasone Xay (SN 1990, trú tại huyện Viêng Thong, tỉnh Borikhamxay, Lào).

Quá trình điều tra, Ban chuyên án nhận được nguồn tin, đối tượng này đang xuất hiện tại khu vực biên giới.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CANA

Vào khoảng 12h5' ngày 12/6, tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương (Nghệ An), lực lượng Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy phá thành công chuyên án, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Xayyasone Xay, thu giữ chiếc ba lô có chứa 3kg ma túy đá và 170.000 viên ma túy tổng hợp (tổng trọng lượng 20kg ma túy các loại), cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, rạng sáng 13/6, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng đồng phạm Lê Ngọc Dương (SN 1990, trú tại thành phố Vinh).

Hiện, chuyên án đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.

Bắt tiếp 2 người liên quan vụ Công an Thái Bình bắt doanh nhân "La Điên"

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Thái Bình đã tiếp tục bắt thêm 2 người là cán bộ, nguyên cán bộ ở Kiến Xương liên quan vụ bắt doanh nhân "La Điên".

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ thêm 2 người sau khi bắt doanh nhân "La Điên" ở vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ảnh minh hoạ

Cụ thể, liên quan đến vụ Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ doanh nhân "La Điên" – Nguyễn Sơn La, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 2 cán bộ, nguyên cán bộ ở Kiến Xương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

2 người này là Trần Văn Thành - cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kiến Xương, Phạm Thiên Tư - nguyên là cán bộ, công chức địa chính xã Minh Quang (Kiến Xương).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị này bắt Nguyễn Sơn La để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Sơn La thường gọi "La Điên", là đối tượng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; năm 2005 thành lập và làm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, đăng ký với 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép…

2 bác sĩ ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/6, nguồn tin xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam bác sĩ Nguyễn Văn Trọng - Trưởng khoa Điều trị bắt buộc nhóm nghiện chất và bác sĩ Hà Ngọc Khánh thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.



Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của hai người trên để điều tra, làm rõ hồ sơ liên quan đến kết quả giám định, điều trị bệnh nhân.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, nơi có 2 bác sĩ bị bắt. Ảnh: V.P.Y

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã làm việc với 4 bác sĩ và một điều dưỡng thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa được thành lập theo Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Phân viện phía Nam thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế.

Viện có chức năng thực hiện Giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật Giám định tư pháp; Nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp y tâm thần; Chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ pháp y tâm thần cho 3 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực phía Nam; Khám và điều trị bệnh nhân tâm thần theo yêu cầu.

Tuyển vợ của 2 liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk vào lực lượng công an nhân dân

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 14/6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc tuyển dụng công dân vào phục vụ trong lực lượng công an nhân dân đối với thân nhân 2 liệt sĩ công an đã hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra ở huyện Cư Kuin vào ngày 11/6/2023.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao các quyết định cho vợ 2 liệt sĩ (hy sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk).

Theo đó, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã ký quyết định tuyển chị Trần Thị Sen vào làm việc tại Công an xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột; tuyển chọn chị Phạm Thị Như Phương vào làm việc tại Công an xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin.

Chị Trần Thị Sen là vợ liệt sĩ Hoàng Trung, chị Phạm Thị Như Phương là vợ liệt sĩ Hà Tuấn Anh. Hai anh đã hi sinh trong vụ khủng bố xảy ra tại huyện Cư Kuin vào ngày 11/6/2023.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho rằng việc tuyển dụng chị Trần Thị Sen và chị Phạm Thị Như Phương vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình 2 liệt sĩ vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Phạm Thị Như Phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk khi tuyển dụng 2 chị vào lực lượng Công an nhân dân. Chị nguyện tích cực phấn đấu, học tập, nghiên cứu để sớm tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp bước và xứng đáng với sự hy sinh của chồng.

